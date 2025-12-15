Rob και Michele Reiner: Συνελήφθη ο γιος τους Nick μετά τον θάνατό τους

Υπό κράτηση τέθηκε σήμερα ο γιος του Rob Reiner, Nick Reiner, αφού ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Michele Reiner, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη νότια Καλιφόρνια.

Εκπρόσωπος των αρχών μίλησε στο Associated Press και επιβεβαίωσε ότι ο 32χρονος βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση τη Δευτέρα. Δεν μπορούσε να συζητήσει δημόσια λεπτομέρειες της έρευνας και μίλησε στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία κρατήσεων, ο Reiner συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες και παρέμενε στη φυλακή τη Δευτέρα. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες κατηγορίες θα του απαγγελθούν. Τα ίδια αρχεία ανέφεραν ότι είχε οριστεί εγγύηση ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκπρόσωποι της οικογένειας Reiner δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ δεν ήταν ξεκάθαρο αν ο Nick Reiner έχει δικηγόρο που θα μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του.

Rob - Michele Reiner: Ποιοι ήταν

Ο Rob Reiner είχε γεννηθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν γιος του κωμωδιογράφου και ηθοποιού Καρλ Ράινερ, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον πολιτικό ακτιβισμό του.

Ως ηθοποιός ο Reiner έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά «All in the Family» που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το CBS για εννέα σεζόν (1971-1979).

Στη συνέχεια ο Reiner ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως σκηνοθέτης υπογράφοντας ταινίες όπως «Η Πριγκίπισσα Νύφη», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Στάσου πλάι μου», «Ζήτημα τιμής», «Misery» και «Ο Έρωτας του Προέδρου».