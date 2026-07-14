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Ρίνγκο Σταρ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ τραγουδάνε μαζί για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια

Ο Σταρ μίλησε με ενθουσιασμό για τη μουσική του επανένωση με τον ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 84 του τον περασμένο μήνα

The LiFO team
The LiFO team
ΡΙΝΓΚΟ ΣΤΑΡ ΠΟΛ ΜΑΚΚΑΡΤΝΕΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ BEATLES Facebook Twitter
Ο Ρίνγκο Σταρ με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ / Φωτ. gettyimages
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Ο Ρίνγκο Σταρ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το πρώτο του ντουέτο με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ από τότε που οι δύο ξεκίνησαν τις αντίστοιχες σόλο καριέρες τους, πριν από περίπου 50 χρόνια.

Τα δυο «σκαθάρια» έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν στις solo κυκλοφορίες τους αλλά ποτέ δεν είχαν μυριστεί τα φωνητικά σε κάποιο τραγούδι. Αυτό άλλαξε με το «Home to Us» το οποίο βρίσκεται στο νέο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane».

«Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε σαν ντουέτο. Τραγουδάμε και οι δύο. Έχω τραγουδήσει μερικά ρεφρέν σε κομμάτια του. Αυτός έχει παίξει σε δικά μου κομμάτια. Έχει παίξειμπάσο», είπε ο Σταρ στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 86α γενέθλιά του στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, την Τρίτη, αστειευόμενος: «Δεν είναι ότι δεν γνωριζόμαστε».

«Οι Beatles είναι η καλύτερη μπάντα»

Ο Σταρ μίλησε με ενθουσιασμό για τη μουσική του επανένωση με τον ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 84 του τον περασμένο μήνα.

«Μου άρεσε πολύ γιατί ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα τους Beatles, και είναι απλά το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Και ο Πολ, το παίξιμό του στο μπάσο είναι απίστευτο, και είναι συνθέτης», είπε. «Εννοώ, θα μπορούσα να συνεχίζω για πάντα. Είναι απλά ένας υπέροχος τύπος».

Το «Home to Us» είναι το δεύτερο σινγκλ που κυκλοφορεί από το «Boys of Dungeon Lane», το 20ό σόλο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου από την Capitol Records.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

Πολιτισμός

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