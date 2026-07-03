Ρεκόρ εισιτηρίων στο British Museum για την Ταπισερί της Μπαγιέ μέσα σε μία μέρα

Η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν έχει φτάσει ακόμη στο Λονδίνο, αλλά το κοινό έχει ήδη σχηματίσει ουρά γι’ αυτήν.

Η έκθεση που ετοιμάζει το British Museum για το μεσαιωνικό αριστούργημα απέφερε 2,5 εκατομμύρια λίρες την πρώτη ημέρα της ηλεκτρονικής προπώλησης, την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με το μουσείο, ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πώληση εισιτηρίων στην ιστορία του. Η ουρά αναμονής στην ιστοσελίδα ξεπέρασε, στην κορύφωσή της, τους 80.000 ανθρώπους, ενώ η επισκεψιμότητα του site ήταν 4,7 φορές μεγαλύτερη από μια συνηθισμένη ημέρα.

Τα εισιτήρια που διατέθηκαν πρώτα, για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, εξαντλήθηκαν ήδη. Θα ακολουθήσουν δύο νέες διαθέσεις, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, για τις επισκέψεις από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο και από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2027.

Το ποσό είναι εντυπωσιακό, αλλά το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Ένα σχεδόν χιλιετές αντικείμενο, ένα εύθραυστο ύφασμα μήκους περίπου 70 μέτρων και ύψους 50 εκατοστών, γίνεται μέσα σε λίγες ώρες πολιτιστικό γεγονός, οικονομική είδηση, τουριστικός μαγνήτης και χειρονομία διπλωματίας ανάμεσα στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς το 1066 και τη Μάχη του Χέιστινγκς. Δεν είναι, όμως, απλώς μια εικονογραφημένη πολεμική ιστορία. Είναι ένα από τα πιο διάσημα αντικείμενα της ευρωπαϊκής μεσαιωνικής μνήμης: ένα έργο όπου η Ιστορία, η προπαγάνδα, η χειροτεχνία και η εικόνα ενώνονται σε μια μακριά ακολουθία σκηνών, σχεδόν σαν ταινία πριν από το σινεμά.

Η έκθεση θα ανοίξει στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στη Sainsbury Exhibitions Gallery του British Museum και θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027. Το έργο ταξιδεύει από το Μουσείο της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Νορμανδία, το οποίο ανακαινίζεται. Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια που η ταπισερί θα εκτεθεί στη Βρετανία.

Αυτό εξηγεί και τη φρενίτιδα. Δεν μιλάμε για μία ακόμη μεγάλη έκθεση, αλλά για την προσωρινή επιστροφή ενός αντικειμένου που αφηγείται την πιο διάσημη ήττα της αγγλικής ιστορίας. Και μάλιστα μέσα σε έναν από τους πιο φορτισμένους χώρους της βρετανικής μουσειακής εξουσίας.

Το British Museum έχει ανακοινώσει ότι οι επισκέπτες θα δουν την Ταπισερί της Μπαγιέ με τρόπο που δεν την έχουν ξαναδεί. Θα παρουσιαστεί οριζόντια, απλωμένη σε όλο της το μήκος, μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη προθήκη. Η επιλογή δεν είναι μόνο τεχνική. Ένα έργο που συνήθως το διαβάζουμε σαν μακρύ ιστορικό κύλινδρο θα εμφανιστεί ως ενιαία αφήγηση, σαν μια αδιάκοπη ροή εικόνων.

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Συζήτηση έχει προκαλέσει και η τιμή των εισιτηρίων. Το ακριβότερο κανονικό εισιτήριο φτάνει τις 33 λίρες, ενώ σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης πέφτει στις 27 λίρες. Φοιτητές και άτομα με αναπηρία θα πληρώνουν 25 λίρες. Κάθε επίσκεψη θα διαρκεί 40 λεπτά. Ο διευθυντής του British Museum, Νίκολας Κάλιναν, έχει υπερασπιστεί την πολιτική των τιμών, λέγοντας ότι η διοργάνωση της έκθεσης κοστίζει πολύ ακριβά στο μουσείο και ότι μέρος του κόστους πρέπει να καλυφθεί.

Το κόστος, βέβαια, δεν είναι μόνο οικονομικό. Η μετακίνηση της Ταπισερί της Μπαγιέ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία, με ειδικούς και ανθρώπους της πολιτιστικής κληρονομιάς να εκφράζουν ανησυχίες για την ευθραυστότητα του έργου και για τους κινδύνους ενός τόσο σπάνιου ταξιδιού. Η ταπισερί δεν είναι απλώς παλιά. Είναι ένα σώμα από ύφασμα, με φθορές, λεκέδες, τρύπες, επισκευές και ιστορικά ίχνη. Η μεταφορά της δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν απλή αλλαγή αίθουσας.

Η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια έχει έτσι μια παράδοξη λάμψη. Δείχνει ότι το κοινό εξακολουθεί να διψά για μεγάλα ιστορικά αντικείμενα, ακόμη και μέσα στην ψηφιακή υπερπροσφορά. Ταυτόχρονα, θυμίζει πόσο πολύ τα μουσεία εξαρτώνται πια από τη λογική του μεγάλου θεάματος, όχι μόνο για να προσελκύσουν κοινό, αλλά και για να χρηματοδοτήσουν και να επικοινωνήσουν την αποστολή τους.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν είναι εύκολο αντικείμενο. Δεν είναι διακοσμητική νοσταλγία. Είναι η εικόνα μιας κατάκτησης, ενός πολέμου, μιας αλλαγής εξουσίας. Σήμερα ταξιδεύει ως πολιτιστικό δώρο, σε μια εποχή μετά το Brexit, όπου η Γαλλία και η Βρετανία επιστρατεύουν και την κληρονομιά τους για να ξαναμιλήσουν μεταξύ τους.

Ίσως γι’ αυτό τα πρώτα εισιτήρια εξαφανίστηκαν τόσο γρήγορα. Όχι μόνο επειδή το έργο είναι σπάνιο, αλλά επειδή συμπυκνώνει κάτι που το κοινό καταλαβαίνει αμέσως: όταν η Ιστορία εμφανίζεται μπροστά μας με υλικό σώμα, δεν είναι ποτέ απλώς παρελθόν. Είναι θέαμα, μνήμη, πολιτική, χρήμα, εθνική φαντασίωση και μια τεράστια ουρά αναμονής.

με στοιχεία από Guardian