Ρέιφ Φάινς: «Το κοινό στο θέατρο πρέπει και να σοκαριστεί και να ενοχληθεί από αυτό που βλέπει»

Το κοινό πρέπει να "σοκάρεται και να ενοχλείται" από τον αντίκτυπο του θεάτρου, λέει ο ηθοποιός της Λίστας του Σίντλερ και του Χάρι Πότερ, Ρέιφ Φάινς που υποδύεται τον Μακμπέθ σε μια παραγωγή που ξεκίνησε από το Λονδίνο και θα περιοδεύσει στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία και την Ουάσιγκτον.

Ο Βρετανός ηθοποιός δήλωσε την αντίθεσή του με τις προειδοποιήσεις πριν την έναρξη της παράστασης για «ενοχλητικό περιεχόμενο» που γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες στα θέατρα.

Ο 61χρονος Φάινς, είπε σε μια συνέντευξή του στο BBC One ότι οι προειδοποιήσεις προς το κοινό πρέπει να καταργηθούν. «Στον Μακμπέθ είναι πολύ ανησυχητικές οι σκηνές με φόνους και τρομερά πράγματα. Δε νομίζω ότι το κοινό πρέπει να είναι προετοιμασμένο για αυτά τα πράγματα που θα συμβούν στη σκηνή και όταν ήμουν νέος, δεν υπήρχαν ποτέ τέτοιου είδους προειδοποιήσεις ενεργοποίησης για μια παράσταση».

Ο ηθοποιός είπε ότι τις μόνες προειδοποιήσεις που αποδέχεται είναι για θέματα που θα μπορούσαν να «επηρεάσουν σωματικά τους ανθρώπους», όπως οπτικά εφέ, που θα πρέπει να επισημαίνονται στο κοινό.

«Τα έργα του Σαίξπηρ είναι γεμάτα δολοφόνους, γεμάτα φρίκη» λέει. Ως λάτρης του θεάτρου, δεν βίωσα ποτέ προειδοποιήσεις που μου έλεγαν: «Παρεμπιπτόντως, στον Βασιλιά Ληρ, ο Γκλόστερ θα έχει βγαλμένα τα μάτια του, ένα θέαμα αποκρουστικό»… Το θέατρο πρέπει να είναι ζωντανό και να συνδέεται στο παρόν. Είναι το σοκ, το απροσδόκητο, αυτό είναι που κάνει έναν ηθοποιό στο θέατρο τόσο συναρπαστικό».

Με τον ίδιο τρόπο αντιδρά και ο Ίαν Μακέλεν που ζήτησε να μην εκφωνούνται προειδοποιήσεις πριν την παράστασή του Frank and Percy στο The Other Palace στο Λονδίνο.

Ο ΜακΚέλεν είπε στο Sky News: «Έξω από τα θέατρα και στα λόμπι, συμπεριλαμβανομένου αυτού, το κοινό προειδοποιείται "υπάρχει ένας δυνατός θόρυβος και σε ένα σημείο, υπάρχουν φώτα που αναβοσβήνουν", "υπάρχει αναφορά στο κάπνισμα", "υπάρχει αναφορά" στο πένθος. Νομίζω ότι είναι γελοίο. Μου αρέσει πολύ να με εκπλήσσουν οι δυνατοί θόρυβοι και η εξωφρενική συμπεριφορά στη σκηνή».

Ο ηθοποιός Κρίστοφερ Μπίγκινς επέκρινε επίσης τη χρήση προειδοποιήσεων όταν το θέατρο Globe του Λονδίνου εξέδωσε προειδοποιήσεις πριν από την παράσταση του έργου του Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα.

Ο Μπίγκινς είπε: «Πρέπει να έχουμε ταμπέλες για τα πάντα σε ορατά σημεία. Είναι αστείο. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να προσβάλλουν τη νοοτροπία των ηθοποιών».

Με πληροφορίες από Guardian