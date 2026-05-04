Ράσελ Τ. Ντέιβις: «Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι»

Σε ένα καθιστικό στο Μάντσεστερ, μια παρέα αγοριών βλέπει ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί, φωνακλάδες, κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον, παρόντες και ταυτόχρονα ήδη χωμένοι μέσα στην οθόνη, γιατί κάνουν livestream τη στιγμή.

Για τον Ράσελ Τ. Ντέιβις (Russell T Davies), αυτή η σκηνή από το «Tip Toe», τη νέα του σειρά για το Channel 4, ήταν ένας εφιάλτης για να τη γράψει: δεκαεπτά άνθρωποι σε ένα δωμάτιο, δεκαεπτά φωνές, δεκαεπτά σώματα που πρέπει να μείνουν ζωντανά μέσα στον ίδιο ρυθμό. Αλλά κάτω από την τεχνική δυσκολία υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ένα δωμάτιο γεμάτο ανδρική ενέργεια, βία που δεν έχει ακόμη ονομαστεί και μια κάμερα που μπορεί να μετατρέψει τα πάντα σε δημόσια έκθεση.

Αυτό είναι το σύμπαν του Tip Toe. Όχι μια απλή επιστροφή του Ντέιβις στην queer τηλεόραση, αλλά ένα σκοτεινό, σημερινό δράμα για τη στιγμή που η ορατότητα παύει να μοιάζει με νίκη και αρχίζει να μοιάζει με έκθεση σε κίνδυνο. Η σειρά πέντε επεισοδίων, που θα προβληθεί από το Channel 4, φέρνει τον Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) και τον Ντέιβιντ Μόρισεϊ (David Morrissey) απέναντι ο ένας στον άλλον, ως δύο γείτονες σε έναν δρόμο του Μάντσεστερ. Ο Λίο, που υποδύεται ο Κάμινγκ, είναι γκέι, ιδιοκτήτης ενός ζωντανού μπαρ στην Canal Street. Ο Κλάιβ, τον οποίο παίζει ο Μόρισεϊ, είναι ηλεκτρολόγος, παντρεμένος, πατέρας δύο γιων, άνθρωπος σκληρός και σκληρυμένος, απορροφημένος από θεωρίες συνωμοσίας και μια οργή που βρίσκει στο διαδίκτυο την πιο εύκολη τροφή της.

Η σειρά ξεκινά με έναν σοκαριστικό θάνατο και, μέσα σε πέντε επεισόδια, γυρίζει πίσω για να δείξει τι συνέβη στις δέκα μέρες που προηγήθηκαν. Δεν είναι αστυνομικό μυστήριο με την κλασική έννοια. Είναι μια ιστορία για το πώς μια γειτονιά, μια οικογένεια, ένα queer μπαρ, ένα σπίτι, ένα κινητό τηλέφωνο, μια λάθος φωτογραφία και ένας άνθρωπος γεμάτος συσσωρευμένο δηλητήριο μπορούν να γίνουν μηχανισμός καταστροφής.

Στο Tip Toe, ο Alan Cumming και ο David Morrissey υποδύονται δύο γείτονες στο Μάντσεστερ, σε μια ιστορία όπου η ορατότητα, ο φόβος και η βία συγκρούονται.

Ο Ντέιβις δεν χρειάζεται συστάσεις: λίγοι δημιουργοί έχουν καταγράψει τόσο βαθιά τη queer ζωή.Το Queer as Folk, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1999, δεν ήταν απλώς μια σειρά. Ήταν μια πύλη. Για πολλούς θεατές, το Μάντσεστερ της Canal Street έγινε τότε ένας χάρτης πιθανής ελευθερίας, ένας τόπος όπου η επιθυμία, η νύχτα, το σεξ, η φιλία και η αυθάδεια μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς να ζητούν άδεια. Χρόνια αργότερα, με το Cucumber, το Banana και το Tofu, επέστρεψε στη σύγχρονη γκέι ζωή με περισσότερη ειρωνεία, νεύρο και σωματική αμηχανία. Με το It’s a Sin, έγραψε ένα από τα πιο σπαρακτικά τηλεοπτικά έργα για την κρίση του AIDS, όχι σαν μνημόσυνο, αλλά σαν μια ιστορία νεότητας που την πρόλαβε η Ιστορία.

Το Tip Toe μοιάζει να έρχεται μετά από όλα αυτά σαν μια σκοτεινή συνέχεια. Αν το Queer as Folk ήταν η έξοδος, αν το It’s a Sin ήταν η μνήμη των νεκρών, το Tip Toe είναι το περπάτημα στις μύτες. Όχι επειδή οι queer άνθρωποι εξαφανίστηκαν από τη δημόσια εικόνα. Το αντίθετο. Επειδή είναι πια ορατοί. Επειδή υπάρχουν στην τηλεόραση, στα social media, στην ποπ κουλτούρα, στις διαφημίσεις, στις καμπάνιες, στις γειτονιές, στις οικογένειες. Και ακριβώς επειδή φαίνονται, μπορούν ξανά να στοχοποιηθούν.

Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό επιχείρημα της σειράς. Για χρόνια, η queer πολιτική φαντασία στηρίχθηκε σε τρεις λέξεις: ισότητα, ορατότητα, αναπαράσταση. Να αποκτήσουμε δικαιώματα. Να υπάρξουμε δημόσια. Να μας δουν. Ο Ντέιβις, που πίστεψε σε αυτή την πορεία χωρίς αφέλεια αλλά με επιμονή, μοιάζει τώρα να ρωτά κάτι πολύ πιο δύσκολο: τι γίνεται αν τα κατακτήσαμε όλα αυτά και κάποιοι εξακολουθούν να μας μισούν; Τι γίνεται αν το φως δεν μας προστάτευσε, αλλά μας έκανε πιο εύκολους στόχους;

Στη συνέντευξή του στον Observer, ο Ντέιβις το λέει καθαρά: πίστευε ότι ο κόσμος κατευθυνόταν προς έναν στόχο, ότι η πρόοδος, έστω αργή και ατελής, προχωρούσε. Δεν είχε σκεφτεί ότι κάτι μπορεί να τελειώνει. Αυτή η φράση έχει το βάρος ανθρώπου που έχει δει τον κόσμο πριν από τα δικαιώματα, πριν από τη γλώσσα της αποδοχής, πριν από την τηλεοπτική ορατότητα. Δεν είναι ένας δημιουργός που ανακαλύπτει ξαφνικά την απειλή επειδή έγινε θέμα της εποχής. Είναι ένας άνθρωπος που θυμάται τι υπήρχε πριν και αναγνωρίζει την επιστροφή του.

Στο Tip Toe, η επιστροφή αυτή δεν εμφανίζεται ως καθαρό τέρας. Εμφανίζεται ως καθημερινότητα. Ως γείτονας. Ως πατέρας. Ως ένας άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο κόσμος του αλλάζει και ότι πρέπει να βρει κάποιον να κατηγορήσει. Ως οθόνη κινητού. Ως διαδικτυακός θυμός. Ως μια φράση που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές μέχρι να γίνει βεβαιότητα. Ως μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από τηλέφωνο σε τηλέφωνο και δεν μπορείς πια να την πάρεις πίσω.

Το Queer as Folk του Russell T Davies προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν από 27 χρόνια και άλλαξε τη γλώσσα της βρετανικής gay ζωής στην τηλεόραση.

Ο Ντέιβις έχει πάντα αυτή τη σπάνια ικανότητα: γράφει μεγάλα κοινωνικά ρεύματα μέσα από ανθρώπους που μπορείς να αγαπήσεις, να μισήσεις, να λυπηθείς ή να αναγνωρίσεις. Δεν φτιάχνει σύμβολα πρώτα. Φτιάχνει πρόσωπα. Ο Λίο του Άλαν Κάμινγκ δεν είναι ένας «άγιος» της κοινότητας. Είναι εξωστρεφής, παρεμβατικός, τρυφερός, ενοχλητικός, ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει πάντα πού τελειώνει η φροντίδα και πού αρχίζει η ανάμειξη. Ο Κλάιβ του Ντέιβιντ Μόρισεϊ θα μπορούσε εύκολα να γίνει μια καρικατούρα του βίαιου υποστηρικτή του Brexit. Το ενδιαφέρον είναι ότι γράφεται ως ένας άνθρωπος του οποίου η βία δεν δικαιολογείται, αλλά εξηγείται αρκετά ώστε να τρομάζει περισσότερο.

Στο κέντρο υπάρχει και ο Τζορτζ (George), ο 16χρονος γιος του Κλάιβ, που είναι γκέι και δεν το έχει πει σε κανέναν. Εδώ ο Ντέιβις επιστρέφει σε ένα θέμα που κάποιοι θεωρούσαν πια ξεπερασμένο: το coming out. Ο ίδιος παραδέχεται ότι θα περίμενε η νεότερη γενιά να το έχει ξεπεράσει, να μην είναι πια τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά είναι. Ακόμη είναι. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο πικρά σημεία της νέας του δουλειάς: το ότι η πρόοδος δεν κατάργησε την αγωνία του παιδιού που δεν ξέρει αν το σπίτι του θα αντέξει την αλήθεια του.

Ο Ντέιβις το ξέρει και από τη δική του ζωή. Μεγάλωσε στο Σουόνσι (Swansea), σε ένα σπίτι που ο ίδιος περιγράφει ως όχι μόνο μορφωμένο, αλλά και συναισθηματικά καλλιεργημένο. Οι γονείς του ήταν καθηγητές κλασικών σπουδών, το σπίτι του ήταν γεμάτο ελληνικούς και ρωμαϊκούς μύθους, ιστορίες πολιτισμών που ανεβαίνουν και καταρρέουν. Το coming out του δεν έγινε οικογενειακή ρήξη. Κι όμως, ακόμη και εκεί, στην πιο «καλή» εκδοχή, υπήρχε η σκιά της εποχής. Ήταν τα χρόνια του AIDS. Η μητέρα του μπορεί να μην είπε ποτέ τη φράση, αλλά εκείνος ένιωθε τη σκέψη της: «θα πεθάνεις».

Στο It’s a Sin, ο Russell T Davies επέστρεψε στην κρίση του AIDS μέσα από μια παρέα νέων ανθρώπων που ήθελαν πρώτα απ’ όλα να ζήσουν.

Υπάρχει και μια άλλη μνήμη, πιο ωμή. Στα δεκαεπτά του, στο Σουόνσι, ο Ντέιβις ξυλοκοπήθηκε μαζί με έναν φίλο του επειδή μιλούσαν σε μια παμπ για ένα γκέι κλαμπ. Γύρισε σπίτι με σκισμένο πουκάμισο, χτυπημένα γυαλιά, σπασμένα δόντια στο πίσω μέρος. Δεν είπε ότι ήταν ομοφοβική επίθεση. Είπε απλώς ότι οι άλλοι ήταν μεθυσμένοι. Αυτή είναι μια ολόκληρη εποχή συμπυκνωμένη σε μια μικρή, ψεύτικη εξήγηση: το να ξέρεις τι σου συνέβη και να μη μπορείς ακόμη να το ονομάσεις μπροστά στη μητέρα σου.

Αυτή είναι η βία που νόμιζε ότι θα έσβηνε. Όχι επειδή ήταν αφελής, αλλά επειδή η ζωή του, η τηλεόραση, η πολιτική, οι νόμοι και η κουλτούρα έμοιαζαν να κινούνται, έστω αργά, προς μια άλλη κατεύθυνση. Έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους showrunners της Βρετανίας. Ανέστησε το Doctor Who για μια νέα γενιά. Έγραψε queer ζωές που δεν χωρούσαν πια στη σιωπή. Κέρδισε το δικαίωμα να θεωρείται ένας από τους μεγάλους αφηγητές της βρετανικής τηλεόρασης. Και τώρα γράφει σαν άνθρωπος που ακούει πάλι κάτι παλιό να επιστρέφει από τον τοίχο.

Η προσωπική του μνήμη δεν μένει, όμως, μόνο στο παρελθόν. Τα στοιχεία που παραθέτει ο Observer κάνουν αυτό το αίσθημα λιγότερο αφηρημένο: τα εγκλήματα μίσους με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην Αγγλία και την Ουαλία αυξήθηκαν κατά 112% σε διάστημα πέντε ετών, ενώ τα καταγεγραμμένα περιστατικά έφτασαν τα 18.702 το 2024-25, από 15.668 το 2020-21. Αλλά το Tip Toe δεν μοιάζει να γράφτηκε για να εικονογραφήσει στατιστικά. Γράφτηκε γιατί η ατμόσφαιρα άλλαξε. Γιατί κάτι στον αέρα έγινε πιο επιθετικό, πιο καχύποπτο, πιο πρόθυμο να τιμωρήσει. Γιατί οι άνθρωποι ξαναρχίζουν να προσέχουν πώς περπατούν.

Το πιο συγκινητικό, ίσως, είναι ότι ο Ντέιβις δεν έχει χάσει τη χαρά του. Στη συνέντευξη μιλά για τη δυσκολία μιας σκηνής με δεκαεπτά άτομα και αμέσως φωτίζεται από την περηφάνια του για τους νεαρούς ηθοποιούς του Μάντσεστερ, που βγήκαν από μικρά τοπικά θέατρα, από χώρους όπου οι άνθρωποι δεν περιμένουν πια απλώς να τους δοθεί δουλειά, αλλά φτιάχνουν τη δική τους. Αυτός ο ενθουσιασμός έχει σημασία. Γιατί το Tip Toe μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά ο Ντέιβις δεν είναι μηδενιστής. Δεν γράφει από απόγνωση. Γράφει από ευθύνη.

Από το Queer as Folk μέχρι το It’s a Sin και το Tip Toe, ο Russell T Davies έχει γράψει για τη gay ζωή ως πεδίο επιθυμίας, φόβου, μνήμης και επιμονής.

Ξέρει, βέβαια, ότι μια σειρά μπορεί να μη μεταπείσει εκείνους που έχουν ήδη αποφασίσει να μισούν. Φοβάται ότι μιλά σε «echo chamber». Αλλά επιμένει σε κάτι πιο ταπεινό και πιο ουσιαστικό: ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει το μυαλό κάποιου. Ποια σκηνή, ποια φράση, ποιο πρόσωπο, ποια εικόνα θα μείνει μέσα του και θα δουλέψει αργότερα, σε χρόνο που ο δημιουργός δεν θα δει ποτέ. Αυτή είναι η πιο ήσυχη πίστη της τέχνης: όχι ότι σώζει τον κόσμο άμεσα, αλλά ότι αφήνει μέσα του μικρές, καθυστερημένες εκρήξεις.

Γι’ αυτό είναι τόσο ακριβής ο τίτλος Tip Toe . Δεν περιγράφει μόνο την queer προσοχή. Περιγράφει την εποχή. Ζούμε όλοι σε έναν κόσμο όπου μια λάθος φωτογραφία, μια λάθος λέξη, ένα λάθος βλέμμα, μια λάθος στιγμή μπορεί να διασχίσει την πόλη μέσα σε δευτερόλεπτα. Η ασφάλεια έχει γίνει εύθραυστη. Η δημόσια εικόνα είναι ένα πεδίο μάχης. Και οι άνθρωποι που κάποτε έμαθαν να βγαίνουν θριαμβευτικά σε ένα δωμάτιο λέγοντας «ta-da», μπορεί τώρα να μπαίνουν σιωπηλά, ελέγχοντας πρώτα ποιος τους κοιτάζει.

Ο Ράσελ Τ. Ντέιβις δεν επιστρέφει, λοιπόν, απλώς με μια νέα σειρά. Επιστρέφει στο ερώτημα που η ίδια του η γενιά πίστεψε ότι είχε απαντήσει: αν η ορατότητα είναι ελευθερία ή αν, χωρίς πραγματική κοινωνική αποδοχή, μπορεί να γίνει άλλη μια μορφή έκθεσης. Το Queer as Folk άνοιγε μια πόρτα. Το It’s a Sin θρηνούσε όσους δεν πρόλαβαν να περάσουν από αυτήν. Το Tip Toe ρωτά τι κάνουμε τώρα που η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά ο δρόμος απ’ έξω δεν είναι όσο ασφαλής νομίζαμε.

Και ίσως γι’ αυτό ο Ντέιβις παραμένει τόσο απαραίτητος. Δεν γράφει queer ιστορίες ως θεματική. Τις γράφει ως τρόπο να μετρήσει την κατάσταση ενός ολόκληρου κόσμου: τι φοβάται, ποιον τιμωρεί, ποιον αφήνει να αγαπηθεί, ποιον υποχρεώνει να κρύβεται. Κάποτε έγραψε την έξοδο. Τώρα γράφει τον ήχο που κάνει το σώμα όταν προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο. Και αυτός ο ήχος, το 2026, ακούγεται ξανά υπερβολικά καθαρά.

Με στοιχεία από: The Observer, Channel 4.