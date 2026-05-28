Rambo: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία prequel

Η Lionsgate ανακοίνωσε επίσημα ότι το «John Rambo», το prequel της ιστορικής κινηματογραφικής ταινίας δράσης, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 4 Ιουνίου 2027.

Η νέα ταινία θα λειτουργεί ως η αρχική ιστορία του εμβληματικού χαρακτήρα Τζον Ράμπο (John Rambo) και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «Το Πρώτο Αίμα» του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, που ουσιαστικά εγκαινίασε ολόκληρο το franchise.

Ακολούθησαν τα sequel Rambo: «Το Πρώτο Αίμα Μέρος 2», Rambo III, Rambo και Rambo: «Το Τελευταίο Αίμα».

Η πλοκή του Rambo

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν βετεράνο των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έχει τραυματιστεί ψυχολογικά από τον πόλεμο του Βιετνάμ αλλά διαθέτει στρατιωτικές ικανότητες, τις οποίες χρησιμοποιεί απέναντι σε διεφθαρμένους αστυνομικούς, στρατιώτες και καρτέλ ναρκωτικών.

Τον νεαρό Τζον Ράμπο θα υποδυθεί ο Νόα Σεντίνεο, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Ντέιβιντ Χάρμπορ στον ρόλο του ταγματάρχη Τράουτμαν.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια, Τζέφερσον Γουάιτ και Tayme Thapthimthong, αν και οι ρόλοι αρκετών εξ αυτών δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γιάλμαρι Χελάντερ, γνωστός από την ταινία Sisu, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοχράμπ Νοσιρβάνι. Στους παραγωγούς βρίσκονται επίσης οι Άντονι και Τζο Ρούσο, ενώ ο Σιλβέστερ Σταλόνε συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Η Lionsgate ετοιμάζει παράλληλα ένα ιδιαίτερα γεμάτο κινηματογραφικό πρόγραμμα για το 2027, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης το «Day Drinker» με τους Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρουζ, το «The Resurrection of the Christ: Part One» του Μελ Γκίμπσον, αλλά και το «The Housemaid’s Secret».

Το «John Rambo» αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο μετά το Star Wars: Starfighter της Disney και λίγες εβδομάδες πριν από το Spider-Man: Beyond the Spider-Verse της Sony.

Με πληροφορίες από Variety