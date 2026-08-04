Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε viral και πουλήθηκε για 4.097 δολάρια

Υπάρχουν τραπεζάκια σαλονιού που έχουν περιοδικά, βάζα, βιβλία τέχνης και κεριά. Και υπάρχει και το KafFEETisch.

Το έργο του βερολινέζικου queer καλλιτεχνικού διδύμου Greif Lazic έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν μια φωτογραφία του κυκλοφόρησε στο X με το απλό ερώτημα: «Έχουν πάει οι gay άντρες πολύ μακριά;». Η απάντηση, όπως συμβαίνει συνήθως στο διαδίκτυο, μοιράστηκε ανάμεσα στον τρόμο, τον θαυμασμό, την επιθυμία και το camp χειροκρότημα.

Το KafFEETisch, λογοπαίγνιο ανάμεσα στο coffee table και το feet, είναι ένα τραπεζάκι από εποξική ρητίνη μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί κάλτσες, ένα μεταλλικό cock ring, ένα άδειο μπουκαλάκι Rush και μαύρες γυάλινες πρωκτικές χάντρες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ζυγίζει περίπου 17 κιλά και ανήκει στην οικιακή συλλογή τους.

Facebook Twitter Κάτοψη του KafFEETisch, του τραπεζιού που πούλησαν οι Greif Lazic για 4.097 δολάρια. Εικ.: Greif Lazic

Το αντικείμενο λειτουργεί σαν queer χρονοκάψουλα, μόνο που αντί για γράμματα, φωτογραφίες και αναμνηστικά φυλάει υλικά της επιθυμίας, του φετίχ και της οικιακής ακαταστασίας. Κάλτσες με λέξεις όπως «Daddy» και «Bottom», ένα μπουκάλι poppers, σεξουαλικά αντικείμενα και η αισθητική ενός σαλονιού που αποφάσισε να μην κρύψει τίποτα κάτω από το χαλί.

Το διαδίκτυο έκανε τα υπόλοιπα. Η φωτογραφία του έργου ξεπέρασε τις 2,8 εκατ. προβολές, με τα σχόλια να κινούνται από το «αυτό είναι τέχνη» μέχρι το «αυτό δεν θα αποσυντεθεί ποτέ και σε 200 χρόνια θα μπερδέψει τους αρχαιολόγους». Άλλοι το αντιμετώπισαν ως ακραίο queer design, άλλοι ως έγκλημα κατά της διακόσμησης, άλλοι ως fetish έπιπλο που θα μπορούσε άνετα να εμφανιστεί σε ένα μελλοντικό Antiques Roadshow.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι μόνο το σοκ του αντικειμένου. Είναι ο τρόπος που ένα αστείο, βρώμικο, ερωτικό, κάπως αποκρουστικό και κάπως λαμπερό τραπεζάκι μετατράπηκε σε μικρό design γεγονός. Το KafFEETisch παίζει με την παλιά ιδέα ότι οι queer άνθρωποι ορίζουν το γούστο, μόνο που εδώ η καλή γεύση δεν έχει καμία διάθεση να είναι καθαρή, μίνιμαλ ή ασφαλής.

Οι Greif Lazic κινούνται έτσι κι αλλιώς σε μια αισθητική που αγαπά το σώμα, τα sex toys, το φετίχ, το χιούμορ και την υπερβολή. Άλλα έργα τους περιλαμβάνουν φαλλικά σχέδια, σχέδια με όσχεα και γλυπτά που μετατρέπουν την queer σεξουαλική γλώσσα σε pop αντικείμενο. Το KafFEETisch απλώς βρήκε την ιδανική του στιγμή: ένα έπιπλο αρκετά ακραίο για να σκανδαλίσει και αρκετά αστείο για να γίνει meme.

Facebook Twitter τιγμιότυπο από το στούντιο των δημιουργών του KafFEETisch στο Βερολίνο. Εικ.: Greif Lazic

Υπάρχει βέβαια και η αγορά. Το μοναδικό τραπεζάκι έχει ήδη πουληθεί για 4.097 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το viral σοκ, κάποιος το ήθελε πραγματικά στο σπίτι του. Ή τουλάχιστον ήθελε να αγοράσει την ιδέα ότι ένα τραπέζι μπορεί να είναι ταυτόχρονα αντικείμενο design, queer αστείο για μυημένους, φετιχιστικό αρχείο και μικρή πρόκληση προς κάθε κανονικό σαλόνι.

Το ερώτημα «είναι τέχνη;» εδώ είναι ίσως το λιγότερο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι το αντικείμενο καταφέρνει να κάνει αυτό που κάνουν συχνά τα επιτυχημένα queer αντικείμενα: παίρνει κάτι ιδιωτικό, ντροπιασμένο ή αστείο, το σκληραίνει μέσα σε ρητίνη και το βάζει στο κέντρο του δωματίου.

Το KafFEETisch δεν ζητά να είναι κομψό. Ζητά να το κοιτάξεις. Και, αν κρίνουμε από το διαδίκτυο, αυτό το πέτυχε.

Με στοιχεία από Queerty, Greif Lazic