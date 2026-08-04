ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε viral και πουλήθηκε για 4.097 δολάρια

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΙΚΟ QUEER ΔΙΔΥΜΟ GREIF LAZIC ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΛΤΣΕΣ, COCK RINGS, ΑΔΕΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΙ POPPERS ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ. ΤΟ KAFFEETISCH ΕΓΙΝΕ VIRAL, ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 2,8 ΕΚΑΤ. VIEWS ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 4.097 ΔΟΛΑΡΙΑ.

The LiFO team
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το KafFEETisch των Greif Lazic, το queer τραπεζάκι από εποξική ρητίνη με κάλτσες, cock ring, poppers και γυάλινες πρωκτικές χάντρες, που έγινε viral στο X. Εικ.: Greif Lazic
0

Υπάρχουν τραπεζάκια σαλονιού που έχουν περιοδικά, βάζα, βιβλία τέχνης και κεριά. Και υπάρχει και το KafFEETisch.

Το έργο του βερολινέζικου queer καλλιτεχνικού διδύμου Greif Lazic έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν μια φωτογραφία του κυκλοφόρησε στο X με το απλό ερώτημα: «Έχουν πάει οι gay άντρες πολύ μακριά;». Η απάντηση, όπως συμβαίνει συνήθως στο διαδίκτυο, μοιράστηκε ανάμεσα στον τρόμο, τον θαυμασμό, την επιθυμία και το camp χειροκρότημα.

Το KafFEETisch, λογοπαίγνιο ανάμεσα στο coffee table και το feet, είναι ένα τραπεζάκι από εποξική ρητίνη μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί κάλτσες, ένα μεταλλικό cock ring, ένα άδειο μπουκαλάκι Rush και μαύρες γυάλινες πρωκτικές χάντρες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ζυγίζει περίπου 17 κιλά και ανήκει στην οικιακή συλλογή τους.

Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Κάτοψη του KafFEETisch, του τραπεζιού που πούλησαν οι Greif Lazic για 4.097 δολάρια. Εικ.: Greif Lazic

Το αντικείμενο λειτουργεί σαν queer χρονοκάψουλα, μόνο που αντί για γράμματα, φωτογραφίες και αναμνηστικά φυλάει υλικά της επιθυμίας, του φετίχ και της οικιακής ακαταστασίας. Κάλτσες με λέξεις όπως «Daddy» και «Bottom», ένα μπουκάλι poppers, σεξουαλικά αντικείμενα και η αισθητική ενός σαλονιού που αποφάσισε να μην κρύψει τίποτα κάτω από το χαλί.

Το διαδίκτυο έκανε τα υπόλοιπα. Η φωτογραφία του έργου ξεπέρασε τις 2,8 εκατ. προβολές, με τα σχόλια να κινούνται από το «αυτό είναι τέχνη» μέχρι το «αυτό δεν θα αποσυντεθεί ποτέ και σε 200 χρόνια θα μπερδέψει τους αρχαιολόγους». Άλλοι το αντιμετώπισαν ως ακραίο queer design, άλλοι ως έγκλημα κατά της διακόσμησης, άλλοι ως fetish έπιπλο που θα μπορούσε άνετα να εμφανιστεί σε ένα μελλοντικό Antiques Roadshow.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι μόνο το σοκ του αντικειμένου. Είναι ο τρόπος που ένα αστείο, βρώμικο, ερωτικό, κάπως αποκρουστικό και κάπως λαμπερό τραπεζάκι μετατράπηκε σε μικρό design γεγονός. Το KafFEETisch παίζει με την παλιά ιδέα ότι οι queer άνθρωποι ορίζουν το γούστο, μόνο που εδώ η καλή γεύση δεν έχει καμία διάθεση να είναι καθαρή, μίνιμαλ ή ασφαλής.

Οι Greif Lazic κινούνται έτσι κι αλλιώς σε μια αισθητική που αγαπά το σώμα, τα sex toys, το φετίχ, το χιούμορ και την υπερβολή. Άλλα έργα τους περιλαμβάνουν φαλλικά σχέδια, σχέδια με όσχεα και γλυπτά που μετατρέπουν την queer σεξουαλική γλώσσα σε pop αντικείμενο. Το KafFEETisch απλώς βρήκε την ιδανική του στιγμή: ένα έπιπλο αρκετά ακραίο για να σκανδαλίσει και αρκετά αστείο για να γίνει meme.

Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
τιγμιότυπο από το στούντιο των δημιουργών του KafFEETisch στο Βερολίνο. Εικ.: Greif Lazic

Υπάρχει βέβαια και η αγορά. Το μοναδικό τραπεζάκι έχει ήδη πουληθεί για 4.097 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από το viral σοκ, κάποιος το ήθελε πραγματικά στο σπίτι του. Ή τουλάχιστον ήθελε να αγοράσει την ιδέα ότι ένα τραπέζι μπορεί να είναι ταυτόχρονα αντικείμενο design, queer αστείο για μυημένους, φετιχιστικό αρχείο και μικρή πρόκληση προς κάθε κανονικό σαλόνι.

Το ερώτημα «είναι τέχνη;» εδώ είναι ίσως το λιγότερο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι το αντικείμενο καταφέρνει να κάνει αυτό που κάνουν συχνά τα επιτυχημένα queer αντικείμενα: παίρνει κάτι ιδιωτικό, ντροπιασμένο ή αστείο, το σκληραίνει μέσα σε ρητίνη και το βάζει στο κέντρο του δωματίου.

Το KafFEETisch δεν ζητά να είναι κομψό. Ζητά να το κοιτάξεις. Και, αν κρίνουμε από το διαδίκτυο, αυτό το πέτυχε.

Με στοιχεία από Queerty, Greif Lazic

Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το τραπεζάκι που έκανε το queer design viral: KafFEETisch των Greif Lazic. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το KafFEETisch σε πλήρη όψη, με κάλτσες, cock ring, poppers και γυάλινες πρωκτικές χάντρες στην επιφάνειά του. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από την πλευρά του KafFEETisch, με τις κάλτσες εγκλωβισμένες μέσα στη ρητίνη. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από το KafFEETisch των Greif Lazic, με κάλτσες, cock ring, μπουκαλάκι Rush και γυάλινες πρωκτικές χάντρες μέσα σε εποξική ρητίνη. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το KafFEETisch από το πλάι: το queer τραπεζάκι που έγινε viral εγκλωβίζει προσωπικά αντικείμενα μέσα σε διαφανή ρητίνη. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από το KafFEETisch, το τραπεζάκι των Greif Lazic που μετατρέπει κάλτσες, poppers και fetish αντικείμενα σε design object. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Κάλτσες, poppers και cock ring μέσα στην επιφάνεια του KafFEETisch. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το KafFEETisch των Greif Lazic, το queer τραπεζάκι από εποξική ρητίνη που έγινε viral στο X. Εικ.: Greif Lazic
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το viral τραπεζάκι των Greif Lazic μέσα σε οικιακό περιβάλλον. Εικ.: Greif Lazic
 
Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral Facebook Twitter
Το queer τραπεζάκι των Greif Lazic χρησιμοποιείται σαν κανονικό τραπεζάκι σαλονιού, με περιοδικά πάνω στην επιφάνειά του. Εικ.: Greif Lazic

Πολιτισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το πορτρέτο του Πάνου, σκλάβου του BDSM και queer

Σχέσεις / Το πορτρέτο του Πάνου, σκλάβου του BDSM

Μια αποκαλυπτική κουβέντα με έναν sub (υποτακτικό ή «σκλάβο») για μία από τις πιο ακραίες ερωτικές πρακτικές και την κουλτούρα της, το ζητούμενο της οποίας, όσο σκληροπυρηνική κι αν φαντάζει, παραμένει το ίδιο: η αγάπη. 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε design viral

Πολιτισμός / Το queer τραπεζάκι με κάλτσες, cock ring και ποπεράκια που έγινε viral και πουλήθηκε για 4.097 δολάρια

Το βερολινέζικο queer δίδυμο Greif Lazic έκλεισε μέσα σε ρητίνη κάλτσες, cock rings, άδεια μπουκαλάκιι poppers και γυάλινες πρωκτικές χάντρες. Το KafFEETisch έγινε viral, ξεπέρασε τα 2,8 εκατ. views και τελικά πουλήθηκε για 4.097 δολάρια.
THE LIFO TEAM
Στην Ακτή Ελεφαντοστού, τα biama battles μετατρέπουν τον χορό σε ακροβατική μάχη

Πολιτισμός / Στην Ακτή Ελεφαντοστού, τα biama battles μετατρέπουν τον χορό σε ακροβατική μάχη

Στις γειτονιές του Αμπιτζάν, το biama συνδυάζει coupé-décalé, ακροβατικά και TikTok. Μια νέα νεανική χορευτική κουλτούρα γεννιέται στον δρόμο και εξαπλώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
THE LIFO TEAM
Η Γιαγιόι Κουσάμα έσπασε το ρεκόρ επισκεπτών στο Museum Ludwig

Πολιτισμός / Η Γιαγιόι Κουσάμα έσπασε το ρεκόρ επισκεπτών στο Museum Ludwig

Πάνω από 450.000 επισκέπτες είδαν τη Γιαγιόι Κουσάμα στο Museum Ludwig της Κολωνίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του μουσείου. Η αναδρομική, με περισσότερα από 300 έργα και νέο Infinity Room, επιβεβαίωσε ξανά τη δύναμη της 97χρονης καλλιτέχνιδας.
THE LIFO TEAM
Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Πολιτισμός / Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο

Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην UNESCO, το κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανησυχίας. Το ICOMOS ζητά άμεση αυτοψία μετά τις εκρήξεις κοντά στο μνημείο, καθώς δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί αν έχει υποστεί ζημιές.
THE LIFO TEAM
Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Πολιτισμός / Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Στο Happy Sad Confused, η Σαμάνθα Μόρτον είπε ότι μετά την «Οδύσσεια» έμεινε έναν χρόνο χωρίς δουλειά. Ο ρόλος της Κίρκης της έδωσε ελπίδα, αλλά και της θύμισε πόσο γρήγορα στενεύει το Χόλιγουντ για τις γυναίκες μετά τα 40.
THE LIFO TEAM
Ο Λάρι Γκαγκόζιαν κλείνει δύο χώρους και οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν την αυτοκρατορία τους

Πολιτισμός / Ο Λάρι Γκαγκόζιαν κλείνει δύο χώρους και οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν την αυτοκρατορία τους

Η γκαλερί Gagosian κλείνει τους χώρους της στο Burlington Arcade και στη Βασιλεία, χωρίς να εγκαταλείπει τις μεγάλες αγορές. Η κίνηση δείχνει ότι ακόμη και οι ισχυρότερες γκαλερί ξαναμετρούν ποια τετραγωνικά αξίζουν πραγματικά.
THE LIFO TEAM
Η Άνια Τέιλορ-Τζόι λέει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την «πολυτέλεια» του method acting

Πολιτισμός / Η Άνια Τέιλορ-Τζόι λέει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την «πολυτέλεια» του method acting

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι είπε ότι οι γυναίκες ηθοποιοί δεν μπορούν να «χάσουν το μυαλό τους» για έναν ρόλο όπως οι άντρες συνάδελφοί τους. Στο Χόλιγουντ, η αντρική ιδιοτροπία βαφτίζεται συχνά αφοσίωση ενώ η γυναικεία, πρόβλημα.
THE LIFO TEAM
Στη National Gallery, οι φύλακες της τέχνης καταγγέλλουν ότι τους έκρυβαν στο υπόγειο

Πολιτισμός / Στη National Gallery, οι φύλακες του μουσείου καταγγέλλουν ότι τους κρύβουν στο υπόγειο

Οι φύλακες της National Gallery καταγγέλλουν ότι κάνουν διάλειμμα σε ένα υπόγειο χωρίς φυσικό φως, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό έχει καλύτερους χώρους ανάπαυσης. Το μουσείο επικαλείται "περιορισμούς χώρου".
THE LIFO TEAM
Πώς ένας παλιός τεχνικός πορνοσινεμάδων βρέθηκε πίσω από τις IMAX προβολές της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Πολιτισμός / Πώς ένας παλιός τεχνικός πορνοσινεμάδων βρέθηκε πίσω από τις IMAX προβολές της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Ο Πάτ Κάλντγουελ ξεκίνησε από drive-in και πορνοσινεμά στο Τενεσί. Σήμερα, στα 69 του, δουλεύει νυχτερινές βάρδιες στο Λος Άντζελες για τις κατάμεστες IMAX 70mm προβολές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
 
 