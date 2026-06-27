ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΤΟ SEXTOU ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟ BULTO ΣΤΗΝΟΥΝ ΕΝΑ SEXY, NO-PHONE QUEER RAVE ΟΠΟΥ Η ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟ CLUB ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΟΧΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SOCIAL MEDIA.

The LiFO team
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
0

Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλουν να καταγραφούν.

Όχι επειδή είναι παράνομες, όχι επειδή κρύβουν απαραίτητα κάτι ακραίο, αλλά επειδή η δύναμή τους βρίσκεται ακριβώς στο ότι συμβαίνουν χωρίς να μετατρέπονται αμέσως σε υλικό για κάποιον άλλον. Σε μια εποχή όπου ακόμη και η πιο ιδιωτική στιγμή κινδυνεύει να γίνει story, repost, απόδειξη παρουσίας ή μικρή εμπορεύσιμη ανάμνηση, ένα queer rave στο Λονδίνο αποφασίζει να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό: σου κλείνει την κάμερα.

Στην είσοδο του Sextou, οι επισκέπτες παίρνουν μεγάλα αυτοκόλλητα για να καλύψουν τις κάμερες των κινητών τους. Είναι μια κίνηση πρακτική, αλλά και σχεδόν πολιτική. Προστατεύει την ανωνυμία όσων βρίσκονται μέσα, αλλά κάνει και κάτι ακόμη πιο σπάνιο: αναγκάζει το βλέμμα να επιστρέψει στο παρόν. Δεν είσαι εκεί για να αποδείξεις ότι ήσουν εκεί. Είσαι εκεί για να χορέψεις.

Το Sextou, μία από τις πιο φρέσκες queer rave συλλογικότητες του Λονδίνου, γιόρτασε την ένατη διοργάνωσή του μαζί με το Bulto, το LGBTQ+ Latin party community από την Κολομβία. Το ραντεβού δόθηκε στο The Distillery, σε μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Tottenham, με techno, ιδρώτα, δέρμα, jockstraps, tank tops, κοντά σορτς, δαντελωτές φούστες, leather vests, αλυσίδες, pup tags, κορμιά διαφόρων μεγεθών και εκείνη την παράξενη ηλεκτρική αίσθηση που έχουν τα καλά queer πάρτι όταν δεν προσπαθούν να μοιάσουν cool.

Το όνομα Sextou σημαίνει περίπου «ήρθε η Παρασκευή». Το Bulto σημαίνει «όγκος», «φούσκωμα», αλλά στη queer club γλώσσα κουβαλά προφανώς και το πιο σωματικό του υπονοούμενο. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον δεν είναι ότι το πάρτι είναι sexy. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει το sexiness υποχρέωση. Δεν πρόκειται για ένα event που υπόσχεται απλώς σκοτάδι, σώματα και darkroom. Οι διοργανωτές επιμένουν ότι το κέντρο είναι η μουσική. Αν προκύψει κάτι άλλο, είναι το κεράσι στην τούρτα.

Μέσα βρίσκονται muscle queens, femmes, dolls, non-binary άτομα, kinksters, plus-size σώματα, ravers, άνθρωποι που δεν μπαίνουν εύκολα σε μία κατηγορία και δεν φαίνεται να ζητούν άδεια για να υπάρξουν. Το Sextou, σύμφωνα με τους ιδρυτές του Umberto Borraccia και Timothy Wang, δεν θέλει να είναι χώρος μόνο για gay άνδρες, ούτε μια σκηνή όπου οι πιο femme παρουσίες αντιμετωπίζονται αφ’ υψηλού.

Και αυτό έχει σημασία, γιατί ένα queer club δεν γίνεται αυτόματα ασφαλές επειδή είναι queer. Όποιος έχει υπάρξει αρκετά μέσα στη νύχτα ξέρει πως ακόμη και οι χώροι που υπόσχονται ελευθερία μπορούν να φτιάξουν δικές τους ιεραρχίες: πιο σωστά σώματα, πιο επιθυμητά σώματα, πιο αποδεκτές υπερβολές, πιο εμπορεύσιμες εικόνες. Το Sextou φαίνεται να προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτό ακριβώς το μικρό, σκληρό τελωνείο της επιθυμίας.

Η συνεργασία με το Bulto ανοίγει ακόμη περισσότερο το θέμα. Οι ιδρυτές του, Luigi Porras και Jesuz X, περιγράφουν πως στην Κολομβία δεν ήταν αυτονόητο να βγάζεις την μπλούζα σου σε ένα club. Σε μια πόλη και μια σκηνή με έντονη στρέιτ κανονικότητα, το Bulto δημιούργησε έναν χώρο όπου το queer σώμα μπορούσε να εμφανιστεί αλλιώς. Όχι απαραίτητα πιο γυμνό, αλλά πιο δικό του.

Τα no-phone queer parties δεν είναι καινούργια ιδέα. Από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο και από τα fetish clubs μέχρι τα πιο μικρά underground events, η απαγόρευση της κάμερας ήταν πάντα ένας τρόπος προστασίας. Όμως σήμερα η κίνηση αποκτά άλλο βάρος. Δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα. Αφορά την ίδια τη δυνατότητα να ζήσεις κάτι χωρίς να το μεταφράσεις αμέσως σε περιεχόμενο.

Για τα queer σώματα, αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μνήμη. Είναι ασφάλεια. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν χώρο όπου μπορείς να αφεθείς και σε έναν χώρο όπου πρέπει διαρκώς να επιτηρείς την εικόνα σου.

Το Sextou και το Bulto φαίνεται να συναντιούνται ακριβώς εκεί: στο σημείο όπου η νύχτα δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά προσωρινή αρχιτεκτονική ελευθερίας. Μια Παρασκευή όπου το σώμα μπορεί να γίνει υπερβολικό, γελοίο, όμορφο, ιδρωμένο, κουρασμένο, επιθυμητό, χωρίς να χρειάζεται να επιβιώσει και ως ψηφιακό ντοκουμέντο.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί ένα αυτοκόλλητο πάνω στην κάμερα μοιάζει ξαφνικά τόσο τρυφερό.

Δεν σου λέει απλώς «μην τραβάς».

Σου λέει: μείνε εδώ.

με στοιχεία από i-D

Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter
Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις Facebook Twitter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Πολιτισμός / Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Στη νέα του έκθεση Night Shift στο Jeffrey Deitch, ο Αμερικανός φωτογράφος γυρίζει μετά από χρόνια στους δρόμους της πόλης που τον έκανε γνωστό, φωτογραφίζοντας γυμνά σώματα, queer φίλους, γέφυρες, τούνελ, σκουπίδια, φώτα και τη μεταμεσονύχτια ενέργεια της Νέας Υόρκης.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις

Πολιτισμός / Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις

Στο Λονδίνο, το Sextou και το κολομβιανό Bulto στήνουν ένα sexy, no-phone queer rave όπου η κάμερα καλύπτεται στην είσοδο, το σώμα δεν ζητά συγγνώμη και το club ξαναγίνεται χώρος παρουσίας, όχι περιεχόμενο για τα social media.
THE LIFO TEAM
Ο John Waters δεν θέλει άλλο ένα ευγενικό Pride

Πολιτισμός / Ο Τζον Γουότερς δεν θέλει άλλο ένα ευγενικό Pride

Το PAPER έστησε για το Pride ένα οικογενειακό κουίρ τραπέζι με τον Τζον Γουότερς στην κεφαλή. Και ο πάπας του trash, αντί να μοιράσει ευλογίες, θυμίζει ότι η υπερηφάνεια χωρίς χιούμορ, διαφωνία και λίγη ανωμαλία κινδυνεύει να γίνει απλώς καλή συμπεριφορά.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Λόρι Άντερσον τραγουδά για μια Αμερική που δυσκολεύεται να γιορτάσει την ελευθερία της

Πολιτισμός / Η Λόρι Άντερσον τραγουδά για μια Αμερική που δυσκολεύεται να γιορτάσει την ελευθερία της

Η Λόρι Άντερσον παρουσιάζει στο SummerStage της Νέας Υόρκης το Republic of Love, μια παράσταση για την ελευθερία, τον φασισμό και μια Αμερική που ετοιμάζεται να γίνει 250 ετών χωρίς να είναι σίγουρη τι ακριβώς γιορτάζει.
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα μίλησε στον Γκρέιαμ Νόρτον και μετά εμφανίστηκε η Κάιλι

Πολιτισμός / Η Μαντόνα μίλησε στον Γκρέιαμ Νόρτον και μετά εμφανίστηκε η Κάιλι

Η Μαντόνα μίλησε για το νέο της άλμπουμ, την απώλεια του αδερφού της και μια πιθανή εμφάνιση στο Γκλάστονμπερι. Μετά εμφανίστηκε η Κάιλι Μινόγκ και ανοίξαν οι πύλες του γκέι παραδείσου.
THE LIFO TEAM
Ο Λούκα Γκουαντανίνο μίλησε για την AI και η εικόνα που περιέγραψε είναι εφιαλτική

Πολιτισμός / Ο Λούκα Γκουαντανίνο μίλησε για την AI και η εικόνα που περιέγραψε είναι εφιαλτική

Μετά την αποχώρηση της Amazon MGM από το Artificial, ο Λούκα Γκουαντανίνο μίλησε για την AI ως δύναμη που αλλάζει «την ταυτότητα του κόσμου» και περιέγραψε το Σαν Φρανσίσκο σαν δυστοπική καρτ ποστάλ της νέας εποχής.
THE LIFO TEAM
 
 