Tο queer rave που σου κλείνει την κάμερα για να σε αφήσει να παρτάρεις

Υπάρχουν νύχτες που δεν θέλουν να καταγραφούν.

Όχι επειδή είναι παράνομες, όχι επειδή κρύβουν απαραίτητα κάτι ακραίο, αλλά επειδή η δύναμή τους βρίσκεται ακριβώς στο ότι συμβαίνουν χωρίς να μετατρέπονται αμέσως σε υλικό για κάποιον άλλον. Σε μια εποχή όπου ακόμη και η πιο ιδιωτική στιγμή κινδυνεύει να γίνει story, repost, απόδειξη παρουσίας ή μικρή εμπορεύσιμη ανάμνηση, ένα queer rave στο Λονδίνο αποφασίζει να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό: σου κλείνει την κάμερα.

Στην είσοδο του Sextou, οι επισκέπτες παίρνουν μεγάλα αυτοκόλλητα για να καλύψουν τις κάμερες των κινητών τους. Είναι μια κίνηση πρακτική, αλλά και σχεδόν πολιτική. Προστατεύει την ανωνυμία όσων βρίσκονται μέσα, αλλά κάνει και κάτι ακόμη πιο σπάνιο: αναγκάζει το βλέμμα να επιστρέψει στο παρόν. Δεν είσαι εκεί για να αποδείξεις ότι ήσουν εκεί. Είσαι εκεί για να χορέψεις.

Το Sextou, μία από τις πιο φρέσκες queer rave συλλογικότητες του Λονδίνου, γιόρτασε την ένατη διοργάνωσή του μαζί με το Bulto, το LGBTQ+ Latin party community από την Κολομβία. Το ραντεβού δόθηκε στο The Distillery, σε μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Tottenham, με techno, ιδρώτα, δέρμα, jockstraps, tank tops, κοντά σορτς, δαντελωτές φούστες, leather vests, αλυσίδες, pup tags, κορμιά διαφόρων μεγεθών και εκείνη την παράξενη ηλεκτρική αίσθηση που έχουν τα καλά queer πάρτι όταν δεν προσπαθούν να μοιάσουν cool.

Το όνομα Sextou σημαίνει περίπου «ήρθε η Παρασκευή». Το Bulto σημαίνει «όγκος», «φούσκωμα», αλλά στη queer club γλώσσα κουβαλά προφανώς και το πιο σωματικό του υπονοούμενο. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον δεν είναι ότι το πάρτι είναι sexy. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει το sexiness υποχρέωση. Δεν πρόκειται για ένα event που υπόσχεται απλώς σκοτάδι, σώματα και darkroom. Οι διοργανωτές επιμένουν ότι το κέντρο είναι η μουσική. Αν προκύψει κάτι άλλο, είναι το κεράσι στην τούρτα.

Μέσα βρίσκονται muscle queens, femmes, dolls, non-binary άτομα, kinksters, plus-size σώματα, ravers, άνθρωποι που δεν μπαίνουν εύκολα σε μία κατηγορία και δεν φαίνεται να ζητούν άδεια για να υπάρξουν. Το Sextou, σύμφωνα με τους ιδρυτές του Umberto Borraccia και Timothy Wang, δεν θέλει να είναι χώρος μόνο για gay άνδρες, ούτε μια σκηνή όπου οι πιο femme παρουσίες αντιμετωπίζονται αφ’ υψηλού.

Και αυτό έχει σημασία, γιατί ένα queer club δεν γίνεται αυτόματα ασφαλές επειδή είναι queer. Όποιος έχει υπάρξει αρκετά μέσα στη νύχτα ξέρει πως ακόμη και οι χώροι που υπόσχονται ελευθερία μπορούν να φτιάξουν δικές τους ιεραρχίες: πιο σωστά σώματα, πιο επιθυμητά σώματα, πιο αποδεκτές υπερβολές, πιο εμπορεύσιμες εικόνες. Το Sextou φαίνεται να προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτό ακριβώς το μικρό, σκληρό τελωνείο της επιθυμίας.

Η συνεργασία με το Bulto ανοίγει ακόμη περισσότερο το θέμα. Οι ιδρυτές του, Luigi Porras και Jesuz X, περιγράφουν πως στην Κολομβία δεν ήταν αυτονόητο να βγάζεις την μπλούζα σου σε ένα club. Σε μια πόλη και μια σκηνή με έντονη στρέιτ κανονικότητα, το Bulto δημιούργησε έναν χώρο όπου το queer σώμα μπορούσε να εμφανιστεί αλλιώς. Όχι απαραίτητα πιο γυμνό, αλλά πιο δικό του.

Τα no-phone queer parties δεν είναι καινούργια ιδέα. Από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο και από τα fetish clubs μέχρι τα πιο μικρά underground events, η απαγόρευση της κάμερας ήταν πάντα ένας τρόπος προστασίας. Όμως σήμερα η κίνηση αποκτά άλλο βάρος. Δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα. Αφορά την ίδια τη δυνατότητα να ζήσεις κάτι χωρίς να το μεταφράσεις αμέσως σε περιεχόμενο.

Για τα queer σώματα, αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μνήμη. Είναι ασφάλεια. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν χώρο όπου μπορείς να αφεθείς και σε έναν χώρο όπου πρέπει διαρκώς να επιτηρείς την εικόνα σου.

Το Sextou και το Bulto φαίνεται να συναντιούνται ακριβώς εκεί: στο σημείο όπου η νύχτα δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά προσωρινή αρχιτεκτονική ελευθερίας. Μια Παρασκευή όπου το σώμα μπορεί να γίνει υπερβολικό, γελοίο, όμορφο, ιδρωμένο, κουρασμένο, επιθυμητό, χωρίς να χρειάζεται να επιβιώσει και ως ψηφιακό ντοκουμέντο.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί ένα αυτοκόλλητο πάνω στην κάμερα μοιάζει ξαφνικά τόσο τρυφερό.

Δεν σου λέει απλώς «μην τραβάς».

Σου λέει: μείνε εδώ.

με στοιχεία από i-D