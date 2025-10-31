Queen: Το Bohemian Rhapsody έγινε 50 ετών - Πέντε ιδιαίτερες διασκευές του ιστορικού single

Στις 31 Οκτωβρίου 1975, το βρετανικό ροκ συγκρότημα Queen κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα γινόταν το ορόσημο της καριέρας του και η πιο επιτυχημένη του σύνθεση, το «Bohemian Rhapsody», το κύριο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ «A Night at the Opera».

Το τραγούδι ήταν δημιούργημα του θρυλικού τραγουδιστή του συγκροτήματος, Φρέντι Μέρκιουρι. Το κομμάτι περιγράφεται μερικές φορές ως προοδευτικό ροκ, αλλά η εξάλεπτη σύνθεση αποτελεί επίσης ένα «roller coaster» μουσικών ειδών.

Η ηχογράφηση του Bohemian Rhapsody χρειάστηκε αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το 2018, αναδείχτηκε ως το τραγούδι του 20ού αιώνα, με τα περισσότερα streams, σύμφωνα με την Universal Music Group, με περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια streams.

Σήμερα θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Με τα χρόνια, φανς των Queen σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει το τραγούδι δικό τους, δημιουργώντας ιδιαίτερες διασκευές.

1. Bohemian Rhapsody (Flashmob στο Παρίσι)

Φανταστείτε να είστε τουρίστας, περπατώντας ήρεμα στους γραφικούς δρόμους του 5ου διαμερίσματος του Παρισιού, όταν ξαφνικά μια φωνή αρχίζει να τραγουδάει από ένα παράθυρο. Προσπαθείτε να βρείτε από πού προέρχεται η μουσική, αλλά πριν το καταλάβετε, 30 μουσικοί και τραγουδιστές εμφανίζονται από το πουθενά και συμμετέχουν σε μια χαρούμενη εκτέλεση του «Bohemian Rhapsody».

Ο πιανίστας Julien Cohen είναι ο «εγκέφαλος» της διασκευής που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 17,6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

2. Bohemian Rhapsody (Zulu Version)

Η Χορωδία Νέων Ndlovu της Νότιας Αφρικής δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο να δώσει σε «ταλαντούχους εφήβους και νέους ενήλικες από υποβαθμισμένες περιοχές την ευκαιρία να εμφανίζονται τοπικά και διεθνώς».

Η χορωδία έγινε γνωστή για τις διασκευές της σε διάσημα τραγούδια, όπως το ‘Shape of You’ του Ed Sheeran και το ‘Jolene’ της Dolly Parton.

3. Bohemian Rhapsody (A Cappella Version)

To 2017, το αμερικανικό συγκρότημα Pentatonix κυκλοφόρησε μια πλήρη a cappella εκδοχή του Bohemian Rhapsody και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει.

4. Bohemian Rhapsody από την Αντζελίνα Τζόρνταν

Η Αντζελίνα Τζόρνταν από τη Νορβηγία κέρδισε το 2014 το Norway’s Got Talent, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών.

Έξι χρόνια αργότερα, συμμετείχε στην αμερικανική εκδοχή του ίδιου talent show και εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και το κοινό με την πρώτη της εμφάνιση.

Με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου και μιας ηλεκτρικής κιθάρας, παρουσίασε μια ευαίσθητη, ατμοσφαιρική εκτέλεση του Bohemian Rhapsody.

5. Bohemian Rhapsody από τους Muppets