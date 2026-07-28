Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ 42 χρόνια μετά

Σαράντα δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας που έκανε τον Prince παγκόσμιο σύμβολο, το «Purple Rain» ετοιμάζεται να περάσει από την οθόνη στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. Το μιούζικαλ θα ξεκινήσει δοκιμαστικές παραστάσεις στο Majestic Theatre της Νέας Υόρκης στις 12 Μαρτίου 2027 και θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στις 12 Απριλίου.

Η ανακοίνωση ήρθε ανήμερα της 42ης επετείου από την κυκλοφορία του «Purple Rain» στους κινηματογράφους, τον Ιούλιο του 1984. Δεν πρόκειται, όμως, για μια απλή μεταφορά ενός κλασικού τίτλου στη σκηνή. Η παραγωγή είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2024, δοκιμάστηκε στη Μινεάπολη, την πόλη του Prince, και στη συνέχεια πέρασε από σημαντικό δημιουργικό επανασχεδιασμό.

Facebook Twitter η αφίσα του μιούζικαλ «Purple Rain»

Τη νέα εκδοχή σκηνοθετεί ο Σαχίμ Άλι, υποψήφιος για βραβείο Tony για το «Buena Vista Social Club». Το βιβλίο του μιούζικαλ υπογράφει ο Πίτερ Ντούχαν, τη μουσική εποπτεία, τις διασκευές και τις ενορχηστρώσεις αναλαμβάνει ο Τζέισον Μάικλ Γουέμπ, ενώ τη χορογραφία η Έμπονι Γουίλιαμς. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης δύο μακροχρόνιοι συνεργάτες του Prince, ο Bobby Z και ο Μόρις Χέις, ως μουσικοί σύμβουλοι.

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Η ιστορία θα ακολουθεί τον ήρωα The Kid, τον νεαρό μουσικό από τη Μινεάπολη που προσπαθεί να βρει τη φωνή του ανάμεσα σε ένα ταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, μια αντίπαλη μπάντα και έναν έρωτα που γίνεται μέρος της ίδιας της μυθολογίας του. Η παράσταση θα περιλαμβάνει περισσότερα από 20 τραγούδια του Prince, ανάμεσά τους τα «When Doves Cry», «I Would Die 4 U», «Take Me with U», «Let’s Go Crazy», «The Beautiful Ones» και, φυσικά, το «Purple Rain».

Η πρόκληση είναι προφανής. Το «Purple Rain» δεν είναι απλώς μια ταινία με τραγούδια που μπορούν να μεταφερθούν στο θέατρο. Είναι το σημείο όπου ο Prince έγινε οριστικά κάτι περισσότερο από ποπ σταρ: ένας καλλιτέχνης που έφτιαξε ολόκληρο σύμπαν από φανκ, ροκ, ερωτισμό, πόλη, θρησκευτική ένταση, ανδρόγυνη εικόνα και ηλεκτρικό μελόδραμα. Το 1984, το άλμπουμ και η ταινία δεν έφεραν μόνο επιτυχίες. Έφτιαξαν έναν τρόπο να βλέπεις τον Prince.

Γι’ αυτό και η θεατρική εκδοχή πρέπει να κάνει κάτι δύσκολο: να τιμήσει ένα υλικό που το κοινό ξέρει σχεδόν μυθολογικά, χωρίς να το μετατρέψει σε μουσειακή συρραφή επιτυχιών. Η αλλαγή δημιουργικού επιτελείου μετά τη δοκιμή στη Μινεάπολη δείχνει ότι η παραγωγή ξέρει πως το «Purple Rain» δεν σηκώνει απλή νοσταλγία. Χρειάζεται σκηνική ενέργεια, ρυθμό και μια αίσθηση ότι τα τραγούδια δεν επιστρέφουν μόνο ως αναμνήσεις, αλλά ως ζωντανές δραματικές στιγμές.

Το Μπρόντγουεϊ έχει εδώ και χρόνια στραφεί σε μιούζικαλ γύρω από μεγάλα ονόματα της ποπ και της ροκ, από το «MJ» μέχρι το «Tina» και το «A Beautiful Noise». Το «Purple Rain», όμως, παίζει σε άλλη κατηγορία. Δεν είναι ακριβώς βιογραφία του Prince, αλλά μια μυθοπλασία που δανείζεται αρκετά από το σώμα, την πόλη και την αύρα του. Αυτό μπορεί να το κάνει πιο ελεύθερο, αλλά και πιο επικίνδυνο: το κοινό δεν θα ζητήσει μόνο να ακούσει τα τραγούδια, θα ζητήσει να νιώσει ξανά εκείνη την ηλεκτρική, μωβ ένταση που έκανε την ταινία να επιβιώσει πέρα από την εποχή της.

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Αυτό, πιθανότατα, θα κρίνει και την επιτυχία της σκηνικής μεταφοράς. Όχι αν το «Purple Rain» μπορεί να γίνει μιούζικαλ — αυτό ήταν σχεδόν αναπόφευκτο. Αλλά αν μπορεί να γίνει μιούζικαλ χωρίς να χάσει την αίσθηση ότι ο Prince δεν έγραφε απλώς τραγούδια για μια ιστορία. Έγραφε την ίδια την ιστορία με ήχο.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly