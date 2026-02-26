Το πρώτο teaser του «Teenage Sex and Death at Camp Miasma» μόλις κυκλοφόρησε

Η non binary δημιουργός πίσω από το I Saw the TV Glow (2024) επανέρχεται με ένα νέο, πιο αιχμηρό και όπως περιγράφεται «πιο αστείο και πιο αιματηρό» project. Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, που αποκαλύφθηκε με exclusive teaser μέσω του Entertainment Weekly, παίζει με την ιδέα μιας ταινίας τρόμου μέσα σε μια άλλη ταινία τρόμου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα φανταστικό, κάποτε δημοφιλές slasher franchise που έχει χάσει τη δυναμική του. Μετά από χρόνια πρόχειρων sequels και φθίνουσας απήχησης, το Camp Miasma περνά στα χέρια μιας νεαρής σκηνοθέτιδας που θέλει να το αναστήσει. Όμως, όταν επισκέπτεται την απομονωμένη πρωταγωνίστρια της αυθεντικής ταινίας την «τελική επιζώσα» του παρελθόντος η αναβίωση μετατρέπεται σε κάτι πιο σκοτεινό: έναν «αιματοβαμμένο κόσμο επιθυμίας, φόβου και παραληρήματος».

Η Hannah Einbinder φαίνεται να υποδύεται τη φιλόδοξη δημιουργό, ενώ η Gillian Anderson ενσαρκώνει την μυστηριώδη “final girl”. Στο teaser, η Anderson μιλά για «μια τρύπα στον πάτο της λίμνης απ’ όπου έρχονται οι ταινίες», προειδοποιώντας με αργό, σχεδόν τελετουργικό τόνο: «He always comes back». Η σκηνή λειτουργεί ως meta σχόλιο πάνω στη μυθολογία του slasher και στην εμμονή του genre με την επιστροφή του τέρατος.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Jasmin Savoy Brown και Jack Haven. Την παραγωγή υπογράφουν η Mubi και η Plan B του Brad Pitt.

Όπως και στις προηγούμενες δουλειές τoυ (We’re All Going to the World’s Fair, I Saw the TV Glow), το Jane προσεγγίζει τον τρόμο μέσα από queer και τρανς οπτική. Σε πρόσφατο προφίλ στο New Yorker, έχει μιλήσει για το πώς το κλασικό horror συχνά κατασκεύασε την τρανς ταυτότητα ως «τερατώδη». Το νέο του φιλμ φαίνεται να επιχειρεί ταυτόχρονα μια κριτική και μια επανιδιοποίηση αυτής της ιστορίας. Το Jane Schoenbrun έχει περιγράψει το project ως «μια ταινία για το πώς μαθαίνεις να απολαμβάνεις το σεξ μετά τη μετάβαση».

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες ΗΠΑ και Καναδά στις 7 Αυγούστου, με επιπλέον αγορές να ακολουθούν