Το πρώτο romantasy βιβλιοπωλείο της Βρετανίας άνοιξε στην Οξφόρδη

Η Οξφόρδη δεν έχει έλλειψη από λογοτεχνικούς προσκυνητές. Κάθε χρόνο, επισκέπτες περνούν από τα κολέγια, τις βιβλιοθήκες και τους δρόμους που συνδέθηκαν με τον Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, τον Κ. Σ. Λιούις και την Άιρις Μέρντοκ. Αυτή τη φορά, όμως, η ουρά δεν σχηματίστηκε για κάποιο ιστορικό πανεπιστημιακό κτίριο ή για μια κλασική λογοτεχνική διαδρομή.

Σχηματίστηκε έξω από ένα βιβλιοπωλείο με ροζ πόρτες, αφιερωμένο σε δράκους, νεράιδες, καταραμένα βασίλεια, εραστές-εχθρούς και σκοτεινούς, ηθικά αμφίβολους ήρωες που το ίντερνετ έχει βαφτίσει «shadow daddies».

Το Bad Girl Books, στην περιοχή Τζέρικο της Οξφόρδης, παρουσιάζεται ως το πρώτο βιβλιοπωλείο της Βρετανίας αφιερωμένο αποκλειστικά στο romantasy, το είδος που ενώνει τη ρομαντική λογοτεχνία με τη φαντασία: μαγικά βασίλεια, δράκους, νεράιδες, απαγορευμένους έρωτες, εχθρούς που γίνονται εραστές, ηρωίδες που επιβιώνουν και άνδρες σκοτεινούς, γοητευτικούς και συχνά ηθικά αμφίβολους.

Facebook Twitter Έξω από το Bad Girl Books στην Οξφόρδη, εκεί όπου το BookTok απέκτησε φυσικό χώρο και το romantasy δικό του βιβλιοπωλείο

Το είδος μεγάλωσε θεαματικά μέσα από το BookTok, την αναγνωστική πλευρά του TikTok, όπου οι προτάσεις βιβλίων, οι έντονες αντιδράσεις, τα βίντεο με αγαπημένους χαρακτήρες και οι εξομολογήσεις αναγνωστριών μπορούν να μετατρέψουν έναν τίτλο σε διεθνή εκδοτική επιτυχία. Η Σάρα Τζ. Μάας, συγγραφέας της σειράς A Court of Thorns and Roses, έχει πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως, ενώ το Onyx Storm της Ρεμπέκα Γιάρος κατέγραψε στη Βρετανία το μεγαλύτερο άνοιγμα εβδομάδας για σκληρόδετο μυθιστόρημα μετά το Go Set a Watchman της Χάρπερ Λι.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο οι πωλήσεις. Είναι ότι ένα αναγνωστικό πάθος που οργανώθηκε κυρίως στην οθόνη απέκτησε τώρα δικό του χώρο. Όχι απλώς ένα ράφι σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο, αλλά ένα κατάστημα φτιαγμένο για αναγνώστριες που θέλουν να συναντήσουν άλλες αναγνώστριες, να πιάσουν στα χέρια τους ειδικές εκδόσεις, να βρουν ανεξάρτητους τίτλους και να μιλήσουν χωρίς ειρωνεία για τα βιβλία που αγαπούν.

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Η ιδρύτρια του Bad Girl Books, η 30χρονη Στάρλιν Μαρότ, λέει ότι δεν ήταν πάντα φανατική αναγνώστρια. Ένα βιβλίο romantasy που της πρότεινε φίλη της από το TikTok άλλαξε τη σχέση της με το διάβασμα. Όταν άρχισε να ψάχνει περισσότερα βιβλία του είδους, διαπίστωσε ότι τα φυσικά βιβλιοπωλεία είχαν κυρίως τους πολύ γνωστούς τίτλους. Αυτό που έλειπε ήταν ένα μέρος όπου το είδος δεν θα αντιμετωπιζόταν σαν γωνιά ντροπής ή σαν αστείο.

Πέρυσι, η Μαρότ ανέβασε στο TikTok την ιδέα για ένα προσωρινό κατάστημα αφιερωμένο στο romantasy. Το βίντεο συγκέντρωσε περίπου 40.000 προβολές και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι δήλωσαν ενδιαφέρον μέσα σε δύο ημέρες. Ακολούθησαν προσωρινά βιβλιοπωλεία σε διάφορες πόλεις, αναγνώστριες που ταξίδευαν από την Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία με άδειες βαλίτσες για να τις γεμίσουν βιβλία, και τελικά μια καμπάνια που συγκέντρωσε 30.000 λίρες για να ανοίξει μόνιμο κατάστημα.

Μέσα στο Bad Girl Books, τα ράφια είναι χωρισμένα σε κατηγορίες που δεν προσπαθούν να εξευγενίσουν το είδος. Υπάρχουν ενότητες για LGBTQ+ τίτλους, για πιο αλλόκοτες ιστορίες, για ερωτική φαντασία με τέρατα και για βιβλία που κινούνται ανάμεσα στο σκοτεινό παραμύθι, τη σεξουαλική φαντασίωση και την καθαρή απόδραση. Οι αναγνώστριες γεμίζουν ροζ καλάθια με πολυτελείς εκδόσεις, best sellers, αυτοεκδόσεις και βιβλία που συχνά κυκλοφορούν πρώτα από στόμα σε στόμα, ή μάλλον από βίντεο σε βίντεο.

Το romantasy εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται συχνά με συγκατάβαση. Το αποκαλούν «ερωτική φαντασία με νεράιδες», σαν να εξαντλείται σε λίγες ερωτικές σκηνές ανάμεσα σε πολεμιστές, μάγισσες και πλάσματα άλλων κόσμων. Οι αναγνώστριες, όμως, λένε ότι δεν επιστρέφουν σε αυτά τα βιβλία μόνο για το σεξ. Επιστρέφουν για την ένταση, τη λαχτάρα, την απόδραση, τη γυναικεία επιθυμία, την περιπέτεια, τους κόσμους που χτίζονται σε εκατοντάδες σελίδες και τις ηρωίδες που δεν είναι απλώς αντικείμενα πόθου αλλά κέντρο της ιστορίας.

Γι’ αυτό και η περιφρόνηση απέναντι στο είδος δεν είναι αθώα. Η ρομαντική λογοτεχνία υποτιμήθηκε για δεκαετίες επειδή θεωρήθηκε «γυναικεία». Η εμπορική φαντασία υποτιμήθηκε επειδή θεωρήθηκε λιγότερο σοβαρή από τη λογοτεχνία κύρους. Το romantasy βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου αυτές οι δύο προκαταλήψεις συναντιούνται, παρότι εκατομμύρια αναγνώστριες το διαβάζουν με πραγματικό πάθος.

Η Ρεμπέκα Φιντς, λογοτεχνική πράκτορας στο Darley Anderson, λέει ότι οι αναγνώστες που κάποτε ίσως έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για τέτοια βιβλία έχουν πια έναν χώρο όπου μπορούν να μιλούν ανοιχτά, να ανταλλάσσουν προτάσεις και να χαίρονται το είδος χωρίς το μειωτικό βλέμμα που συχνά συνοδεύει τη ρομαντική και την εμπορική λογοτεχνία.

Το BookTok έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δεν έκανε απλώς κάποια βιβλία επιτυχίες. Έδωσε στους αναγνώστες έναν τρόπο να μιλούν για το διάβασμα χωρίς να προσποιούνται: με ενθουσιασμό, υπερβολή, δάκρυα, αστεία, εμμονές, λίστες, αγαπημένους χαρακτήρες και δημόσιες εξομολογήσεις. Στη Βρετανία, η επιρροή του είναι πια τόσο μεγάλη ώστε φέτος δημιουργήθηκε η πρώτη επίσημη λίστα #BookTok bestsellers, που συνδυάζει πωλήσεις και στοιχεία από τα κοινωνικά δίκτυα.

Το Bad Girl Books μοιάζει με φυσική συνέχεια αυτής της ενέργειας. Ένα είδος που μεγάλωσε μέσα σε βίντεο, σχόλια και προτάσεις από άγνωστες αναγνώστριες απέκτησε πάγκο, ταμείο, ουρά και μυρωδιά χαρτιού. Στην Οξφόρδη, ανάμεσα στους παλιούς λογοτεχνικούς μύθους, ένα είδος που πολλοί αντιμετωπίζουν ακόμη σαν ένοχη απόλαυση βρήκε το δικό του μαγαζί.

Και οι αναγνώστριες ήρθαν από τα χαράματα.

με στοιχεία από Guardian