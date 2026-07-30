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Το πρώτο μεγάλο έργο του Φρα Αντζέλικο επέστρεψε στο μοναστήρι όπου δημιουργήθηκε

Το πρώιμο αριστούργημα του Φρα Αντζέλικο για το Σαν Ντομένικο στο Φιέζολε αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στη θέση του, κουβαλώντας έξι αιώνες πίστης, φθοράς, αλλαγών και λεηλασίας.

The LiFO team
The LiFO team
Ένας Φρα Αντζέλικο 600 ετών επέστρεψε στο μοναστήρι του μετά τα τραύματα, τα έντομα και την αγορά αντικών Facebook Twitter
Το Fiesole Altarpiece του Φρα Αντζέλικο μετά τη συντήρηση, λίγο πριν επιστρέψει στο μοναστήρι του Σαν Ντομένικο στο Φιέζολε.
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1420, ένας νεαρός δομινικανός μοναχός, που ακόμη λεγόταν Γκουίντο ντι Πιέτρο, μπήκε στο μοναστήρι του Σαν Ντομένικο στο Φιέζολε, λίγο έξω από τη Φλωρεντία. Εκεί θα γινόταν ο Φρα Αντζέλικο. Και εκεί, πριν ακόμη η Αναγέννηση τον μετατρέψει σε έναν από τους μεγάλους ζωγράφους της πίστης και του φωτός, ανέλαβε το πρώτο μεγάλο έργο της ζωής του: ένα τρίπτυχο για την Αγία Τράπεζα του νεόχτιστου μοναστηριού.

Έξι αιώνες αργότερα, το έργο επέστρεψε στον χώρο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Το περίφημο Fiesole Altarpiece, με την Παναγία και το Βρέφος, αγγέλους και τέσσερις αγίους, αποκαταστάθηκε έπειτα από μια σύνθετη διαδικασία συντήρησης και γύρισε στο Σαν Ντομένικο, κουβαλώντας ακόμη ορατή την ιστορία όλων όσων του συνέβησαν: λατρεία, αλλαγές γούστου, αποσπάσεις, εμπόριο αντικών, πρόχειρες επεμβάσεις και φθορά από ξυλοφάγα έντομα.

Ένας Φρα Αντζέλικο 600 ετών επέστρεψε στο μοναστήρι του μετά τα τραύματα, τα έντομα και την αγορά αντικών Facebook Twitter
Το έργο του Φρα Αντζέλικο κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, με εμφανή τα σημεία όπου οι παλιές επεμβάσεις και οι φθορές είχαν αφήσει τα σημάδια τους.

Το έργο δεν έμεινε ποτέ ακίνητο μέσα στον χρόνο. Το 1501, περίπου μισό αιώνα μετά τον θάνατο του Φρα Αντζέλικο, ο Λορέντσο ντι Κρέντι ανέλαβε να το προσαρμόσει στα νέα αισθητικά δεδομένα της εποχής. Αφαίρεσε τα χωρίσματα του γοτθικού τρίπτυχου, μίκρυνε τον θρόνο της Παναγίας και αντικατέστησε το χρυσό φόντο με ένα πιο φυσιοκρατικό τοπίο. Με άλλα λόγια, το έργο εκσυγχρονίστηκε βίαια, για να μοιάζει λιγότερο μεσαιωνικό και περισσότερο αναγεννησιακό.

Οι επόμενοι αιώνες ήταν ακόμη πιο σκληροί. Τμήματα του συνόλου αποσπάστηκαν, λεηλατήθηκαν ή πουλήθηκαν στην αγορά αντικών. Η αρχική πρεντέλα βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ενώ άλλα στοιχεία που κάποτε πλαισίωναν το έργο διασκορπίστηκαν. Το κεντρικό πάνελ παρέμεινε στο μοναστήρι, αλλά όχι αλώβητο: παλιές επεμβάσεις, αστάθειες στο ξύλινο υπόστρωμα και έντομα είχαν αφήσει πάνω του μια δεύτερη, υλική ιστορία τραυμάτων.

Η πρόσφατη συντήρηση, που χρηματοδοτήθηκε από το Friends of Florence, αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη ζωγραφική επιφάνεια και τη ξύλινη δομή. Ο συντηρητής Ρομπέρτο Μπούντα αφαίρεσε παλιότερα στοιχεία στήριξης που είχαν γίνει επικίνδυνα για το ξύλο και δημιούργησε ένα νέο ελαστικό πλαίσιο από καστανιά, ώστε το έργο να μπορεί να αντέχει τις φυσικές συστολές και διαστολές του υλικού. Ο Ντανιέλε Ρόσι ανέλαβε την επιφάνεια, αφαιρώντας οξειδωμένα βερνίκια, συμπληρώνοντας απώλειες και τρύπες από έντομα με παραδοσιακά υλικά και επαναφέροντας την οπτική συνέχεια του έργου χωρίς να σβήσει τα ίχνη της ιστορίας του.

Ένας Φρα Αντζέλικο 600 ετών επέστρεψε στο μοναστήρι του μετά τα τραύματα, τα έντομα και την αγορά αντικών Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από τους αγγέλους του Fiesole Altarpiece μετά τη συντήρηση, με την αποκατάσταση να επαναφέρει την οπτική συνέχεια του έργου χωρίς να σβήνει την ιστορία του.

Η αποκατάσταση δεν προσπάθησε να γυρίσει το έργο μηχανικά στο 1420. Αυτό θα ήταν αδύνατο και, ίσως, ανέντιμο. Το Fiesole Altarpiece είναι πια ένα έργο του Φρα Αντζέλικο και του χρόνου: πάνω του συνυπάρχουν η αρχική γοτθική λάμψη, η αναγεννησιακή επέμβαση του ντι Κρέντι, οι απώλειες, τα κενά, οι ρωγμές και η σύγχρονη προσπάθεια να σωθεί χωρίς να πλαστογραφηθεί.

Γι’ αυτό η επιστροφή του στο Σαν Ντομένικο δεν είναι απλώς μια επιτυχία συντήρησης. Είναι μια μικρή ιστορία για το πώς επιβιώνουν τα μεγάλα έργα τέχνης: όχι καθαρά, όχι ανέπαφα, όχι έξω από την αγορά και τη βία της ιστορίας, αλλά μέσα από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις.

Ένας Φρα Αντζέλικο 600 ετών γύρισε στο μοναστήρι του όχι σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, αλλά ακριβώς επειδή πάνω του φαίνεται ότι συνέβησαν σχεδόν τα πάντα.

Με στοιχεία από Artnet

Πολιτισμός

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