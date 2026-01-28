Πρόκληση, Παϊσιος και Παπαϊωάννου από αύριο στους κινηματογράφους

Mε τη βοήθεια του ακαταμάχητου προωθητικού μηχανισμού της Neon, το ιδιαίτερο Sirat του Όλιβερ Λαξ πλασαρίστηκε στα Όσκαρ, με μια δικαιότατη υποψηφιότητα για Ήχο και μια ακόμα στην κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας.

Αποτελεί σίγουρα μια οπτικοακουστική εμπειρία, τώρα ως προς το περιεχόμενο, ο διχασμός είναι αναπόφευκτος, καθώς για να πάρει μπρος το μοτέρ της πλοκής, όπως θα έγραφε ο συγχωρεμένος Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Λαξ επιχειρεί έναν σεναριακό ελιγμό ηθικά συζητήσιμο – αχρείο, για τον υπογράφοντα- που τον τοποθετεί δικαιωματικά στη μεγάλη των προβοκατόρων σχολή. Κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα συγκλονισμένοι, άλλοι θυμούνται το λαοφιλές άσμα της Μαρίνας Σάττι «παρανάλωμα, σπίρτο και βενζίνη», σκεπτόμενοι τις κόπιες της ταινίας. Απαρατήρητη, πάντως, δεν περνάει – να της το πιστώσουμε αυτό.

Από εκεί και πέρα, έχουμε το On Vous Croit, μια ταινία νομικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που έκανε πρεμιέρα στο περασμένο Φεστιβάλ Βερολίνου, και, σύμφωνα με τον συνάδελφο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, «αναπτύσσει με στέρεο σενάριο και σκηνοθετική αυτοπεποίθηση ένα λεπτότατο θέμα, διασχίζοντας τη γεωγραφία ενός απελπισμένου προσώπου από την αρχική καχυποψία ως το συγκινητικό φινάλε», έχουμε την παραβολή του Yunan, όπου εμφανίζεται και η θρυλική Χάνα Σιγκούλα, την παραδοσιακή χειμωνιάτικη περιπέτεια του Τζέισον Στέιθαμ που φέτος αποκαλείται Shelter, τον Άγιο Παϊσιο, που αποτελεί ένα εμπορικό στοίχημα, καθώς πρόκειται για αναπροσαρμογή της γνωστής τηλεοπτικής σειράς σε μορφή ταινίας και, τέλος, την Καρδιά του Ταύρου, που καταγράφει την προετοιμασία και την περιοδεία της παράστασης του Δημήτρη Παπαϊώαννου «Εγκάρσιος Προσανατολισμός».