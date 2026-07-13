ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτισμός

Πριν κριθεί η «Οδύσσεια» του Νόλαν, μια σχολική τάξη στον Ταύρο έκρινε τον Οδυσσέα

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», οι ΗΠΑ μαλώνουν για το καστ του Νόλαν. Σε μια τάξη στον Ταύρο, όμως, οι μαθητές θέτουν τον ίδιο τον Οδυσσέα στο εδώλιο.

The LiFO team
The LiFO team
Πριν κριθεί η «Οδύσσεια» του Νόλαν, μια σχολική τάξη στον Ταύρο έκρινε τον Οδυσσέα Facebook Twitter
φωτογραφία: Universal
0

Είναι ο Οδυσσέας πραγματικός ήρωας; Μπορεί η εκδίκηση να θεωρηθεί ηθική; Και δικαιολογείται η εξόντωση των μνηστήρων από έναν βασιλιά που επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από χρόνια πολέμου;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που συζητούν μαθητές της Α΄ Γυμνασίου σε σχολείο του Ταύρου, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Παρασκευή, έπειτα από μήνες έντονης δημοσιότητας και αντιδράσεων για ορισμένες από τις επιλογές του καστ.

Οι μαθητές περνούν ολόκληρη τη σχολική χρονιά μελετώντας το ομηρικό έπος. Δεν αποστηθίζουν μόνο τις περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά εξετάζουν τα κίνητρα και τις αδυναμίες του, συγκρίνουν την ευφυΐα με τη σωματική του δύναμη και αναρωτιούνται αν ο βασιλιάς της Ιθάκης αποτελεί πράγματι πρότυπο.

Μέσα από παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά καλούνται επίσης να φανταστούν πώς θα αντιδρούσαν στη θέση του. Ο εκπαιδευτικός Φίλιππος Μάντζαρης εξηγεί ότι κάθε νέα μεταφορά της «Οδύσσειας» πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη δημιουργία.

«Αυτό που θέλουμε να καταλάβουν τα παιδιά είναι ότι κάθε νέα δημιουργία είναι ακριβώς αυτό: μια νέα δημιουργία», λέει.

Ο 12χρονος Κυριάκος Αγαπίου αναφέρει ότι μέσα από τη διδασκαλία του έπους έμαθε πως «όλα είναι δυνατά και δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε».

Η σχέση των παιδιών με τον μύθο δεν περιορίζεται, όμως, στο σχολικό βιβλίο. Ο ηθοποιός Μάνος Πίντζης, ο οποίος υποδύθηκε τον Οδυσσέα σε θεατρική παράσταση στην Αθήνα, σημειώνει ότι η σκηνή μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στη μυθολογία με τρόπο που δεν θυμίζει σχολική υποχρέωση.

«Όταν το παιδί βλέπει όλα αυτά να εκτυλίσσονται μπροστά του, κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη μάθηση», αναφέρει.

Την ώρα που στην ελληνική τάξη οι μαθητές εξετάζουν αν ο ίδιος ο Οδυσσέας είναι άξιος θαυμασμού, στις ΗΠΑ η συζήτηση γύρω από την ταινία επικεντρώθηκε κυρίως στο ποιοι ηθοποιοί έχουν δικαίωμα να ενσαρκώσουν τις μορφές του έπους.

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης προκάλεσε αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους. Ο Ίλον Μασκ κατηγόρησε τον Νόλαν ότι προσβάλλει το έργο του Ομήρου, παρότι δεν είχε δει την ταινία, ενώ άλλοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι η παραγωγή έδωσε προτεραιότητα στην πολιτική των ταυτοτήτων.

Ο Νόλαν απάντησε ότι τέτοιες συζητήσεις, όταν γίνονται πριν από την προβολή ενός έργου, δεν βασίζονται σε γνώση της ίδιας της ταινίας. Όπως είπε, δεν θέλησε να αναπαραγάγει τις παλαιότερες χολιγουντιανές εικόνες του αρχαίου κόσμου, αλλά να αμφισβητήσει τις παραδοχές για το πώς πρέπει να απεικονίζονται οι μορφές της αρχαιότητας.

Στην Ελλάδα, η ΝΙΚΗ επέκρινε τόσο την επιλογή του καστ όσο και την κρατική επιδότηση περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της παραγωγής. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απάντησε, μιλώντας στη LiFO, ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους να υποδεικνύει σε έναν δημιουργό πώς θα ερμηνεύσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο.

Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από τον Τρωικό Πόλεμο, αντιμετωπίζοντας θεούς, τέρατα και αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.

Ο Χρήστος Τσαγγάλης, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σημειώνει ότι το αν η νέα κινηματογραφική μεταφορά πετυχαίνει θα κριθεί τελικά από τους θεατές.

Το ουσιαστικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αν η ταινία κατορθώνει να αποδώσει κάτι θεμελιώδες από μια ιστορία που εξακολουθεί να επανερμηνεύεται σχεδόν τρεις χιλιετίες μετά τη δημιουργία της.

Με στοιχεία από Associated Press.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρίστοφερ Νόλαν, γιατί την Οδύσσεια;

Αποκλειστική Συνέντευξη / Κρίστοφερ Νόλαν, γιατί την Οδύσσεια;

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, ο Κρίστοφερ Νόλαν εξηγεί τι κρατά και τι προσπερνά από τον λόγο και την εικόνα της «Οδύσσειας», ποια ήταν η προσέγγισή του στη Νέκυια, την πλοκή και τη μυθολογία του ποιήματος, τη γλώσσα που επέλεξε για την αφήγησή του, γιατί δεν σκηνοθέτησε την «Τροία» όπως είχε αρχικά δεσμευτεί, αλλά και γιατί δανείστηκε τον Σίνωνα από την «Αινειάδα».
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Lupita Nyong’o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Πολιτισμός / Η Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Όμηρος ανήκει σε όλους — αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Πολιτισμός / Ο Όμηρος ανήκει σε όλους αλλά γιατί λείπουν οι Έλληνες από την Οδύσσεια του Νόλαν;

Η νέα Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν άνοιξε μια παράξενη συζήτηση: ενώ το καστ παρουσιάζεται ως παγκόσμιο και πολυπολιτισμικό, αρκετοί Έλληνες αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός σε μια ταινία βασισμένη στο πιο διάσημο ελληνικό έπος.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριν κριθεί η «Οδύσσεια» του Νόλαν, μια σχολική τάξη στον Ταύρο έκρινε τον Οδυσσέα

Πολιτισμός / Πριν κριθεί η «Οδύσσεια» του Νόλαν, μια σχολική τάξη στον Ταύρο έκρινε τον Οδυσσέα

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», οι ΗΠΑ μαλώνουν για το καστ του Νόλαν. Σε μια τάξη στον Ταύρο, όμως, οι μαθητές θέτουν τον ίδιο τον Οδυσσέα στο εδώλιο.
THE LIFO TEAM
Ο ιερός μετεωρίτης των Μπουνουρόνγκ που κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Ο ιερός μετεωρίτης των Μπουνουρόνγκ που κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο

Ένας βράχος 3,5 τόνων που έπεσε από τα αστέρια, έγινε αποικιακό τρόπαιο, κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο και παραμένει για τους Μπουνουρόνγκ μια ανοιχτή πληγή στη γη τους.
THE LIFO TEAM
Το Μπάκιγχαμ ξαναγέμισε τους τοίχους του με Ρούμπενς, Βερμέερ και Ρέμπραντ

Πολιτισμός / Το Μπάκιγχαμ ξαναγέμισε τους τοίχους του με Ρούμπενς, Βερμέερ και Ρέμπραντ

Το Μπάκιγχαμ εγκαταλείπει την αραιή, μοντέρνα μουσειακή παρουσίαση και γεμίζει ξανά την Picture Gallery με 120 πίνακες, από Ρούμπενς και Ρέμπραντ μέχρι Βερμέερ και Καραβάτζο, σε ένα θεαματικό κρέμασμα που θυμίζει 19ο αιώνα.
THE LIFO TEAM
Τα μουσεία ξαναγράφουν τους ηθικούς τους κανόνες ύστερα από 22 χρόνια

Πολιτισμός / Τα μουσεία ξαναγράφουν τους ηθικούς τους κανόνες ύστερα από 22 χρόνια

Τι οφείλει να κάνει ένα μουσείο με λεηλατημένες αρχαιότητες, ανθρώπινα λείψανα, εικόνες που αναπαράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη και χορηγούς που ζητούν ανταλλάγματα; Ο νέος διεθνής κώδικας δεοντολογίας επιχειρεί να απαντήσει σε έναν κόσμο που άλλαξε πολύ από το 2004.
THE LIFO TEAM
Το σπίτι που έσωσε 45 ανθρώπους επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 134 χρόνια

Πολιτισμός / Το σπίτι που έσωσε 45 ανθρώπους επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 134 χρόνια

Χτίστηκε ως μαορί οίκος συνάντησης, άντεξε μια φονική ηφαιστειακή έκρηξη και πουλήθηκε για 50 λίρες σε έναν βρετανό αριστοκράτη. Για τους απογόνους της, όμως, η Hinemihi δεν είναι κτίσμα ούτε έκθεμα. Είναι μια πρόγονος που ετοιμάζεται να επιστρέψει.
THE LIFO TEAM
 
 