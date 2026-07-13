Το «Like a Prayer» της Μαντόνα έγινε Νο 1 στην Αυστραλία αλλά το τραγούδησε άνθρωπος;

Μια διασκευή του «Like a Prayer» της Μαντόνα έγινε το δημοφιλέστερο τραγούδι στο αυστραλιανό ραδιόφωνο, την ώρα που μουσικοί και ειδικοί αμφισβητούν αν η φωνή και η παραγωγή του δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Το τραγούδι του Αυστραλού παραγωγού Τζος Φαουάζ (Josh Fawaz) έφτασε στην πρώτη θέση του National Radio Airplay Chart, έχει ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify και βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου iTunes Electronic Chart.

Στους επίσημους συντελεστές του τραγουδιού, ο Φαουάζ αναφέρεται ως ερμηνευτής, ενώ ο θείος του, Φάντι Φαουάζ (Fadi Fawaz), γνωστός και ως πρώην σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ, υπογράφει τα συνθεσάιζερ και την παραγωγή. Ορισμένοι επαγγελματίες της μουσικής, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα εμφανίζει χαρακτηριστικά πλατφορμών όπως το Suno, οι οποίες μπορούν να παράγουν ολόκληρα τραγούδια από μια απλή κειμενική εντολή (prompt).

Facebook Twitter Η διασκευή του «Like a Prayer» από τον Τζος Φαουάζ έχει κατακτήσει την κορυφή των αυστραλιανών ραδιοφωνικών charts και του παγκόσμιου iTunes Electronic Chart. Φωτογραφία: @joshfawaz/YouTube

Ο Σαμ Γουάιτινγκ, ερευνητής στη Σχολή Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου RMIT, περιέγραψε το τραγούδι ως «υπερβολικά συμπιεσμένο», ένα από τα στοιχεία που συνδέει με μουσική παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη.

«Πρόκειται για μια εντυπωσιακή φωνητική ερμηνεία, εφόσον την τραγούδησε άνθρωπος», ανέφερε. «Αν όμως δεν την τραγούδησε άνθρωπος, τότε προκύπτουν πολύ ανησυχητικά ερωτήματα για το τι εξακολουθούμε να θεωρούμε ανθρώπινη έκφραση».

Ο Φαουάζ δεν έχει διευκρινίσει πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το τραγούδι. Απαντώντας σε επικρίσεις στο Instagram, περιορίστηκε να δηλώσει ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη «ως εργαλείο» και ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προσφέρει καλή μουσική στους ακροατές του.

Ο παραγωγός κυκλοφορεί μουσική από τη δεκαετία του 2010, αλλά η εμπορική επιτυχία ήρθε φέτος, όταν στράφηκε σε φωνητικές διασκευές γνωστών τραγουδιών. Ακολούθησε το άλμπουμ «Dance Like Everyone’s Watching», με 14 χορευτικές επανεκτελέσεις, ανάμεσά τους τα «Wonderwall» των Oasis και «Girls Wanna Have Fun» της Σίντι Λόπερ.

Η επιτυχία του «Like a Prayer» συμπίπτει με την εφαρμογή ενός νέου κώδικα δεοντολογίας για το εμπορικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία. Από την 1η Ιουλίου, οι σταθμοί οφείλουν να ενημερώνουν το κοινό όταν μια συνθετική φωνή παρουσιάζει τακτικά προγραμματισμένη εκπομπή ή δελτίο ειδήσεων.

Η υποχρέωση, όμως, δεν ισχύει για τη μουσική. Έτσι, ένα τραγούδι μπορεί να παίζεται χιλιάδες φορές στο ραδιόφωνο χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των ακροατών για το αν η φωνή, τα όργανα ή η παραγωγή του δημιουργήθηκαν από άνθρωπο ή μηχανή.

Τα μεγάλα αυστραλιανά ραδιοφωνικά δίκτυα ARN, Nova Entertainment και Southern Cross Austereo δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές τους για τη μετάδοση μουσικής που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο παραγωγός και DJ Needs No Sleep χαρακτήρισε την εξάπλωση τέτοιου περιεχομένου «το μεγαλύτερο πρόβλημα στη μουσική αυτή τη στιγμή». Όπως υποστηρίζει, τραγούδια που δημιουργούνται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη εισπράττουν δικαιώματα κάθε φορά που μεταδίδονται ή ακούγονται σε πλατφόρμες, ενώ έργα ανθρώπινων δημιουργών μπορεί παράλληλα να έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων που τα παρήγαγαν.

«Αυτά τα δικαιώματα αφαιρούνται από άλλους καλλιτέχνες που δημιουργούν πραγματική μουσική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο τραγούδι του Φαουάζ ακούει «ατελή ντραμς», ψηφιακές παραμορφώσεις στη φωνή και χαμηλής ποιότητας ήχο.

Η APRA AMCOS, ο αυστραλιανός οργανισμός διαχείρισης δικαιωμάτων συνθετών και μουσικών, διευκρίνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο ηχογραφήθηκε η διασκευή δεν αλλάζει την καταβολή των δικαιωμάτων εκτέλεσης στη Μαντόνα και τον Πάτρικ Λέοναρντ, τους δημιουργούς του πρωτότυπου τραγουδιού.

Η μεγαλύτερη διαμάχη αφορά όσα συμβαίνουν πριν φτάσει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο: ποια μουσική και ποιες φωνές χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του συστήματος, ποιος παρήγαγε πραγματικά το αποτέλεσμα και ποιος δικαιούται να πληρωθεί για αυτό.

Η Ένωση Μέσων, Ψυχαγωγίας και Τεχνών της Αυστραλίας ζητά υποχρεωτική σήμανση του περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και αποζημίωση των δημιουργών όταν τα έργα τους χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση εμπορικών μοντέλων.

Προς το παρόν, πάντως, το δημοφιλέστερο τραγούδι του αυστραλιανού ραδιοφώνου μπορεί να έχει δημιουργηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη και οι σταθμοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στους ακροατές τους.

με στοιχεία από Guardian