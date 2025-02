Πράγματα για να κάνεις στην πόλη αν δεν αντέχεις τα αποκριάτικα πάρτι

ΘΕΑΤΡΟ

Μετά το τέλος

Ο Ντένις Κέλι, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας. Το Μετά το τέλος, γραμμένο το 2005, αποδεικνύεται προφητικό. Ένα ψυχολογικό θρίλερ για τα παιχνίδια εξουσίας που μπορούν να παίξουν οι άνθρωποι κάτω από ακραίες συνθήκες.

Από 5/3, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Τετ.-Πέμ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.

H κατανυκτική παράσταση λόγου και μουσικής Μακάριοι οι μαστοί οι ουκ εθήλασαν…, βασισμένη στα έργα Via Crucis του Φραντς Λιστ και Ο δρόμος του σταυρού του Πολ Κλοντέλ, σε σύλληψη και μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, διασκευή και ενορχήστρωση Πάνου Ηλιόπουλου και με αφηγήτρια την ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, θα παρουσιαστεί για δύο μοναδικές βραδιές.

1-2/3, 19:30, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

Τα εκατό χρόνια του Πάμπλο Ετιέν Μποβουάρ

O Γιώργος Τζιουβάρας.

Ο διεθνώς βραβευμένος περφόρμερ Γιώργος Τζιουβάρας παρουσιάζει μια εκρηκτική μουσικοθεατρική παράσταση που παντρεύει τη μουσική, τη μυθοπλασία και τη συμμετοχή του κοινού. Η πρωτότυπη παράσταση, που αφηγείται τη μυστηριώδη ζωή του θρυλικού κατασκόπου Πάμπλο Ετιέν Μποβουάρ, είναι ένα πιανιστικό καμπαρέ, όπου ροκ, ποπ, τζαζ και όπερα συγκρούονται δημιουργικά. Το κοινό δεν είναι απλός θεατής: αναλαμβάνει ρόλους και γίνεται μέρος της δράσης.

2-30/3, 20:00, Τρένο στο Ρουφ, Σταθμός Ρουφ (επί Κων/πόλεως), είσοδος: 5-15 ευρώ

Carnage

Η ανθρώπινη ψυχή συχνά παραμένει δεσμευμένη από το ψυχικό τραύμα, τα κοινωνικά «πρέπει», τον φόβο για την αλήθεια και τον πραγματικό εαυτό.

Mια παράσταση του Μάκη Σεμερτζίδη. Η ανθρώπινη ψυχή συχνά παραμένει δεσμευμένη από το ψυχικό τραύμα, τα κοινωνικά «πρέπει», τον φόβο για την αλήθεια και τον πραγματικό εαυτό. Αισθάνεσαι σαν να βλέπεις τη ζωή μέσα από έναν αδιόρατο, άκαμπτο, διάφανο τοίχο, λαχταρώντας, μάταια, να γκρεμίσεις αυτό που σε κρατά σε απόσταση, καθώς βλέπεις άλλους να ζουν μια ζωή που εσύ δεν μπορείς.

5/3-3/4, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Τετ.-Πέμ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Perfetta

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Το τολμηρό κωμικό θεατρικό έργο Perfetta του Mattia Torre δεν διστάζει να φέρει στο προσκήνιο ένα θέμα τόσο φυσικό και όμως λίγο συζητημένο, την περίοδο μιας γυναίκας. Παράλληλα, αποτελεί μια καυστική κοινωνική σάτιρα, θίγοντας φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Σε σκηνοθεσία της Δώρας Παρδάλη.

Από τις 4/3, Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 7-16 ευρώ

Κύριε Ελέησον

Φωτ.: Ερρίκος Καραντζάς

Δύο μονόπρακτα του Δημήτρη Ξηρού, τα Κύριε Ελέησον και Η ΜαΞε, που μπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Τέσσερις φίλοι οδηγούνται από τη μεγάλη κοινωνική και οικονομική άνεση στην ανέχεια και την παραίτηση. Συνομιλούν μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα απλώς μονολογούν, γιατί κανείς δεν μπορεί να ακούσει τον άλλο.

3/3-1/4, Θέατρο Δρόμος, Αγ. Μελετίου, 25 & Κυκλάδων, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 5-14 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

240791, Bring Me to the Cosmos

Το 240791 εξερευνά τη μόδα ως ένα εκφραστικό και γλυπτικό μέσο.

Γνωστό για τις ογκώδεις σιλουέτες και τα χειροποίητα ρούχα του, το 240791 εξερευνά τη μόδα ως ένα εκφραστικό και γλυπτικό μέσο. Η έκθεση «Bring me to the Cosmos» επεκτείνει αυτό το όραμα, παρουσιάζοντας κάθε δημιουργία ως ένα σημείο μεταμόρφωσης, μια εικόνα αυτοδιαμόρφωσης και εξέλιξης που ανοίγει προοπτικές σε διαφορετικούς κόσμους.

27/2-1/3, The Intermission, Πολυδευκους 37, Πειραιάς, Παρ.-Σάβ.: 12:00-20:00

Πάντα εδώ θα γυρνώ

Οι λιακάδες της οδού Ηρακλειδών.

Το ενδιαφέρον της Αφροδίτης Παπαδουλή για την πόλη της Αθήνας δεν είναι καινούργιο. Η ζωγράφος, ήδη από το 2022, φιλοτεχνεί έργα που αντλούν τη θεματική τους από το αστικό, κυρίως, τοπίο της Αθήνας. Μέσα από τους πίνακες η Παπαδουλή προτείνει τη δική της εκδοχή για το ιστορικό παλίμψηστο της πρωτεύουσας και ταυτόχρονα αποδίδει με ευαισθησία, παρατηρητικότητα και χιούμορ τη σύγχρονη ανθρωπογεωγραφία της.

27/2-9/3, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Η αισθητική της απελπισίας και της απόγνωσης

Οικιακό μανουάλι #2, Υποχρεωτική Ανοδική Πορεία (2023) Σίδηρος, εξωτερικός προβολέας, χώμα, πινακίδα οδικής σήμανσης, κεριά. 213x45x 56 εκ.

Η έκθεση του Δημήτρη Μεράντζα αποτελεί ένα ιδιαίτερο εγχείρημα. Συνδυάζοντας τη γλυπτική με το ντιζάιν, τα έργα του διαπνέονται από τη φιλοσοφία του DIY, προωθώντας την ιδέα του έργου τέχνης ως χρηστικού αντικειμένου. Ο καλλιτέχνης μετατρέπει την Πινακοθήκη σε ένα εναλλακτικό πολυκατάστημα βγαλμένο από ένα δυστοπικό μέλλον, ανατρέποντας τον ρόλο του μουσείου και τις προσδοκίες του θεατή.

27/2-17/4, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο

Topographies in Flux

Almost on the edge of being beyond any control (2023) ακρυλικά σε καμβά, 150x120 εκ.

Η νέα ατομική έκθεση του Χρίστου Μιχαηλίδη, όπου συσσωρευμένη ύλη, μεγεθυμένες λεπτομέρειες, εκτοπισμένα στοιχεία και σημάνσεις συνδιαμορφώνουν μια υποκειμενική προσέγγιση της τοπογραφίας του καλλιτέχνη. Μια χαρτογραφία που κινείται στο όριο μεταξύ των συναρπαστικών, αναπαραστατικών μορφών και των άμορφων σημάνσεων.

27/2-29/3, Α.antonopoulou.art., Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Αναδρομική Μιχάλη Παπαδόπουλου: «Ζωγραφική - Κατασκευές»

Φωνές στην ερημιά (2015) ξύλο, ακρυλικά, 30x50x8 εκ.

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του δήμου Αθηναίων φιλοξενεί την πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Μιχάλη Παπαδόπουλου που περιλαμβάνει ζωγραφική και κατασκευές από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα. Τα πρώιμα ζωγραφικά έργα του μεταφέρουν ένα αίσθημα αποξένωσης, μια υπαρξιακή μοναξιά και αγωνία, τη σύγχρονη αλλοτρίωση που συναντάμε και στη Dolce Vita (1960) του Φελίνι. Η κατακερματισμένη πραγματικότητα και τα αδιέξοδα των ανθρώπων του θρυμματισμένου δυτικού κόσμου συνθέτουν το σκηνικό, το κοινωνικό και αισθητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν οι ανώνυμοι ήρωες του Παπαδόπουλου, αλλά και ο ίδιος ο ζωγράφος.

4/3-23/3, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Ενσαρκώσεις

Η Αθηνά Χατζή ολοκληρώνει μια σειρά στιλπνών νεκρών φύσεων.

Προχωρώντας σε διαφορετικό θεματικό πεδίο μετά τα πολύ επιτυχημένα «Αστικά Ημιτόνια», η Αθηνά Χατζή παρουσιάζει τη νέα της ζωγραφική ενότητα σε επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης Ίριδας Κρητικού. Περνώντας από την εξωστρέφεια του αστικού τοπίου στην αισθαντική και οικεία ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου, η ζωγράφος ολοκληρώνει μια σειρά στιλπνών νεκρών φύσεων που κύριο θέμα τους δεν είναι άλλο από την πυκνή καρδιά και την εκφραστική χαρά της ζωγραφικής.

27/2-22/3, Genesis gallery, Ιπποκράτους 121, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-21:00, Σάβ. 12:00-15:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Laibach

Οι Laibach είναι ένα από αυτά τα σχήματα που μπορούν να σας κάνουν να σκεφτείτε, να χορέψετε και να παρελάσετε.

Σαράντα ένα χρόνια μετά τη γέννησή τους στη βιομηχανική πόλη Trbovlje της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, οι Laibach εξακολουθούν να είναι διεθνώς η πιο αναγνωρισμένη μπάντα που βγήκε από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Με τη δημιουργία τους να συμπίπτει με το έτος θανάτου του ιδρυτή της χώρας, Tίτο, και την πορεία τους προς την αναγνώριση να πραγματοποιείται παράλληλα με εκείνη της Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας προς την αυτοκαταστροφή, οι Laibach είναι ένα από αυτά τα σχήματα που μπορούν να σας κάνουν να σκεφτείτε, να χορέψετε και να παρελάσετε.

5/3, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: 30 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

HE.SHE.THEY with Ellen Allien

Η ιέρεια του βερολινέζικου ήχου Ellen Allien εισβάλλει στα decks του Oddity Club.

Το διάσημο πρωτοποριακό και συμπεριληπτικό πρότζεκτ που έχει αφήσει το δυνατό αποτύπωμά του στα dancefloors παγκοσμίως έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, με την ιέρεια του βερολινέζικου ήχου Ellen Allien στα decks. H σχεδόν 60χρονη Γερμανίδα, που άρχισε τη μουσική της πορεία ως χιπ χοπ καλλιτέχνις πριν από σχεδόν σαράντα χρόνια γρήγορα αντιλήφθηκε το ενδιαφέρον και τη μεταστροφή του κόσμου προς την ανερχόμενη αυτή μουσική. Η Ellen Allien δεν είναι μία ακόμη techno DJ, είναι η επιτομή της techno, μια και η συμβολή της στην εξέλιξη του genre είναι απαράμιλλη.

1/3, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 20 ευρώ

TRASHXRAVE Carnival Edition

Το TXR ξαναχτυπά με αισθητική καρναβαλιού και σε ρυθμούς TrashXRave με τη μουσική οικογένεια των @fiyahkiddo @pj_mugiwara και @lockbird. Φυσικά, δεν λείπει η @carnival_queen. Στο ισόγειο παρτάρουμε με αγαπημένα Guilty Pleasure Hits των ’90s, ’00s και ’10s. Παράλληλα, στο υπόγειο χορεύουμε με ήχους της rave σκηνής. Optional dresscode: Carnival Extravaganza.

1/3, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 6 ευρώ