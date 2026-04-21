Practical Magic 2: Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς στο πρώτο teaser

Το πρώτο teaser τρέιλερ της ταινίας «Practical Magic 2» κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, με τις Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν να επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.

Οι δύο αδελφές προέρχονται από μια μακρά γενιά μαγισσών και προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή παρά την οικογενειακή κατάρα.

Στο τρέιλερ, το κοινό μεταφέρεται πίσω στο εμβληματικό σπίτι των Όουενς, όπου φαίνεται να κατοικούν η Σάλι (Μπούλοκ) και η Τζίλιαν (Κίντμαν).

Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στο «Practical Magic 2»

«Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει για την οικογένεια Όουενς», λέει η Σάλι στο τρέιλερ. «Αυτές από τη Μασαχουσέτη. Αυτές που οι γείτονές τους ψιθυρίζουν ότι είναι μάγισσες».

Μετά από μερικές ειδυλλιακές λήψεις του σπιτιού, το τρέιλερ περνά σε μια σκηνή με τον Λι Πέις να μιλάει στους χαρακτήρες της Κίντμαν και της Μπούλοκ.

«Είστε οι αδελφές Όουενς», λέει.

«Ναι, όλοι όσοι αγαπάμε πεθαίνουν», απαντά η Σάλι.

Στη συνέχεια, το teaser περιλαμβάνει περισσότερα αποσπάσματα από την ταινία, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται το «Coconut» του Χάρι Νίλσον, ένα βασικό τραγούδι από την πρώτη ταινία.

Η σύνοψη της πολυαναμενόμενης συνέχειας αναφέρει ότι η Σάλι και η Τζίλιαν επιστρέφουν «σε έναν κόσμο γεμάτο σκανταλιές υπό το φως του φεγγαριού και ισχυρή μαγεία».

«Οι αδελφές Όουενς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα, σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος», προσθέτει η σύνοψη.

Η πρεμιέρα της ταινίας

Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης οι Τζόι Κινγκ και Μέιζι Γουίλιαμς. Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν επίσης στη νέα ταινία και εμφανίζονται στο τρέιλερ ως οι εκκεντρικές θεία Φράνσις και θεία Τζετ, αντίστοιχα.

Η πρώτη ταινία «Practical Magic» γοήτευσε το κοινό το 1998 και βασίστηκε στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Άλις Χόφμαν του 1995.

Η ταινία ακολουθούσε τις Τζίλιαν και Σάλι, δύο αδελφές μάγισσες που γεννήθηκαν σε μια μαγική οικογένεια και μεγάλωσαν με τις θείες τους σε μια μικρή πόλη.

Όταν ο φίλος της Τζίλιαν πεθαίνει απροσδόκητα, οι αδελφές «παρακολουθούν ένα εντατικό μάθημα δυνατής μαγείας» και προσπαθούν να τον αναστήσουν, σύμφωνα με τη σύνοψη.

Το «Practical Magic 2», βασισμένο στο μυθιστόρημα της Χόφμαν του 2021 «The Book of Magic», θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από Good Morning America