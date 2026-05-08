Πού αλλού να πάμε εκτός από Metallica αυτή την εβδομάδα!

CLUBBING

Mind Against

Οι αδελφοί Aλεσάντρο και Φεντερίκο Φονίνι, ιταλικής καταγωγής με έδρα το Βερολίνο, γνωστοί για τις κυκλοφορίες τους σε κορυφαίες δισκογραφικές, επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα σόου που υπόσχεται να μας καθηλώσει. Μαζί τους θα εμφανιστεί ο EdOne, με support απο Steph b2b Rezo.

8/5, 21:00, Bolivar Beach Club, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου Άλιμος, είσοδος: από 20 ευρώ

Padre Guilherme

Ο Padre Guilherme είναι DJ και καθολικός ιερέας που έχει γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καθώς συνδυάζει το βάθος της πνευματικής μουσικής με την παλλόμενη ενέργεια της ηλεκτρονικής μουσικής, δημιουργώντας καθηλωτικά ηχητικά ταξίδια. Μαζί του ο Dino MFU.

9/5, 21:00, Bolivar Beach Club, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 20 ευρώ

DEMONYX Ritual Vol. I Demons of the Nyx

H headliner, Petra Flurr.

Ένα σκοτεινό κάλεσμα για όσους ανήκουν στη νύχτα. Η Demonyx μεταμορφώνει το Black Temple σε σημείο συνάντησης της dark underground techno σκηνής, δημιουργώντας μια βραδιά που ξεπερνά την έννοια του πάρτι και γίνεται ritual.

9/5, 23:30, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: από 13 ευρώ

Purple Night x SMUT

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για το Purple Night. Μετά τον αξέχαστο εορτασμό των 10 χρόνων του, περνάει στη νέα του εποχή, στο καινούργιο του σπίτι. Μαζί με τους The Dreamer, Denis d’or, Wrapped in Plastic και Clubkid, ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

8/5, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4

WEEERDOS x SMUT with LOLSNAKE x Phase Fatale x Juliana Huxtable

Η Juliana Huxtable.

Το Weeeirdos της Lolsnake προσγειώνεται στο SMUT, μεταφέροντας την ακατέργαστη ενέργεια του Βερολίνου. Μαζί με τους Phase Fatale και Juliana Huxtable, η βραδιά υπόσχεται εκρηκτικό, γρήγορο και ευφορικό τέκνο ήχο, γεμάτο ένταση, σκοτεινά vibes και ασταμάτητο χορό μέχρι το πρωί.

9/5, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4

aux: Exos

Ο Exos.

Ο Exos, ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της τέκνο από την Ισλανδία, επιστρέφει με ήχο βαθύ, δυναμικό και ατμοσφαιρικό. Με κυκλοφορίες σε Tresor, Figure και Mutual Rytm, και εμφανίσεις σε Berghain, Awakenings και Boiler Room, συνεχίζει να εξελίσσει την underground ταυτότητά του.

8/5, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, είσοδος: από 11 ευρώ

Reflected

O Mattia Prete.

Το Reflected επιστρέφει στο Plex για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυτοσχεδιασμό, στο live performance και στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική, με τους Mattia Prete & Daniel Calvi από το Βερολίνο, live sessions με σαξόφωνο και τρομπέτα και DJs που κινούνται ανάμεσα σε τέκνο, τζαζ, breaks και bass.

8/5, 18:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: από 16 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

La Saramuya Turbo, Picó Sound System

Το Más Verbena επιστρέφει με καλεσμένο τον DJ MC Theo από την Μπουρκίνα Φάσο, με τους Teranga Beat και Stivako στα decks του La Saramuya Picó Sound System. Άφρο, λάτιν, picó και ρυθμοί της Καραϊβικής συναντούν την ενέργεια των θρυλικών street parties της Barranquilla σε μια εκρηκτική βραδιά χορού.

9/5, 22:00, Plex, Κεραμεικού 28, είσοδος: από 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Danton / Η ανατομία μιας επανάστασης

Φωτ.: Χρήστος Βασιλόπουλος

Η RMS MATAROA, πιστή στις ιστορικές και κοινωνικές τις αναζητήσεις, προτείνει μια ελεύθερη διασκευή του έργου του Γκέοργκ Μπίχνερ, Ο θάνατος του Δαντόν, επιλέγοντας να υπηρετήσει κυρίως τον ποιητή και λιγότερο τον δραματουργό και καλώντας μας να αναρωτηθούμε πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που χωρίζει τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της από το σήμερα.

7-31/5, θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:00, είσοδος: 12-17 ευρώ

Η Απόσταση

Φωτ.: Christophe Raynaud

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες, ένας σπουδαίος παραμυθάς του σύγχρονου θεάτρου, στο τελευταίο του έργο μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια, ένα φωνητικό μήνυμα που διανύει το άπειρο. Δύο ζωές σε τροχιά πάνω σε μια περιστροφική σκηνή, μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ άλλοτε.

7-10/5, 20:30, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, είσοδος: 25-40 ευρώ

Χλιμίντρισμα

Φωτ.: Λίλια Αγάθου

Το Χλιμίντρισμα, το τελευταίο και πιο ιδιότυπο έργο του Μάριου Ποντίκα, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσιάμη. Ο συγγραφέας απομακρύνεται από τον ρεαλισμό των πρώτων του έργων, βυθίζεται στον αρχαίο μύθο, πειραματίζεται, ανατρέπει τα όρια του λόγου και δημιουργεί ένα αιχμηρό, μετα-δραματικό σκηνικό τρίπτυχο που μιλάει για τον άνθρωπο: την έπαρσή του, την ευθύνη του και την τραγική του φύση.

7-31/5, Bios, Πειραιώς 84, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

Η ζωή στα χέρια της

Φωτ.: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Η «κωμικοτραγωδία» του Βασίλη Κατσικονούρη, ένα από τα λιγότερο παιγμένα έργα του συγγραφέα, επιστρέφει στη σκηνή για να χαρίσει άφθονο γέλιο αλλά και για να σχολιάσει καυστικά την εποχή μας. Με ρυθμό, χιούμορ και αιχμηρή ειρωνεία, το έργο μοιάζει με κωμωδία χαρακτήρων και καταστάσεων, ενώ φέρνει επί σκηνής βαθιά υπαρξιακά ζητήματα.

7-31/5, Bios, Πειραιώς 84, Πέμ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Ο παρείσακτος

Φωτ.: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο βιβλίο του Ζαν-Λικ Nανσί και ακολουθώντας τη ροή της εξομολόγησης του Γάλλου φιλοσόφου, ο Κωνσταντίνος Αβράμης συνθέτει μια αφήγηση για την αντικατάσταση μιας νοσούσας καρδιάς.

7-31/5, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη

Η ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος, μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσιάσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, της Αντιγόνης του Σοφοκλή και των Περσών του Αισχύλου, συνεχίζουν την έρευνά τους στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος, παρουσιάζοντας την πιο αινιγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού τραγικού ποιητή Ευριπίδη.

8/5-7/6, θέατρο Άττις, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Λεόντιος και Λένα

Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος.

Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα δραπετεύουν από τα βασίλειά τους μόλις τούς ανακοινώνεται ότι έχει συμφωνηθεί πριγκιπικός γάμος μεταξύ τους χωρίς να έχουν ποτέ συναντηθεί. Προσπαθώντας να ξεφύγουν από την προκαθορισμένη μοίρα τους, το σκάνε ο καθένας με τον ακόλουθό του και βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος.

8/5-14/6, θέατρο 104, Eυμολπιδών 41, Γκάζι, Παρ.-Κυρ. 21:15, είσοδος: 15 ευρώ

Το γεγονός

Φωτ.: Έφη Καρανικόλα

Η παράσταση αγγίζει με τόλμη και ευαισθησία τα όρια της μνήμης, του σώματος και της προσωπικής ελευθερίας. Βασισμένο στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό κείμενο της βραβευμένης με Νόμπελ Aνί Ερνό, το έργο μεταφέρει με ακρίβεια και ειλικρίνεια τη σωματική και ψυχική δοκιμασία που βίωσε η συγγραφέας ως φοιτήτρια, κάνοντας άμβλωση σε μια εποχή που η διαδικασία ήταν ποινικοποιημένη και κοινωνικά στιγματισμένη.

9-24/5, Bluebox Creative Studio, Ευπατριδών 1, Γκάζι, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 10-18 ευρώ

Δεσποινίς Τζούλια

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Με τη Δεσποινίδα Τζούλια του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, ένα από τα πιο ασυμβίβαστα και καθοριστικά έργα της νεότερης ευρωπαϊκής δραματουργίας, που έφερε στο προσκήνιο με σπάνια οξύτητα τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία, την κοινωνική ιεραρχία και τη βία της εξουσίας, αναμετριούνται η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης.

11-30/5, 21:00, Χώρος, Δεριγνύ 1 & Μαυροματαίων, είσοδος: 10-16 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

LULE

Φωτ.: Θεολόγος Καραγιαννόπουλος, Κατερίνα Κρίστο

Μια ιδιαίτερη σκηνική περφόρμανς που συνδυάζει την τεχνική του θεατρικού κλόουν με τη σιωπηλή αφήγηση, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου το σώμα, το βλέμμα και η κίνηση γίνονται η κύρια γλώσσα επικοινωνίας. Χωρίς λόγια αλλά με έντονη εκφραστικότητα, οι χαρακτήρες μάς παρασύρουν σε μια αλλόκοτη πραγματικότητα, όπου το χιούμορ συνυπάρχει με την ποίηση και το παράλογο, συνθέτοντας μια εμπειρία που ισορροπεί μεταξύ παιχνιδιού και υπαρξιακού προβληματισμού.

7/5-4/6, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Κεραμεικός, Πέμ. 21:15, είσοδος: 13 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Ιεροτελεστία της άνοιξης

Φωτ.: Άγγελος Καλτσής

Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας συνεργάζεται ξανά με τον συνθέτη Larry Gus, aka Παναγιώτη Μελίδη, και με έξι ξεχωριστούς χορευτές σε ένα ξεσηκωτικό κάλεσμα για την άνοιξη και την αναγέννηση. Ποια είναι η σχέση μας με τα βήματα και τις κινήσεις, τις τελετουργίες αλλά και τις χορογραφίες που έκαναν οι πρόγονοί μας και σήμερα ίσως κάνουμε κι εμείς;

10-13/5, 21:00, θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Μακρυγιάννη

Tanko Down

Φωτ.: Πένυ Σωτηροπούλου

Η ομάδα χορού Prolet OCD, σε συνεργασία με τον Αλέξη Καλοφωλιά των Last Drive, παρουσιάζουν το έργο Tanko Down. Πιάνοντας το νήμα από την περσινή sold out παράσταση Underthumbs, το χορογραφικό δίδυμο Μαργαρίτα Τρίκκα και Κατερίνα Γεβετζή παραμένει στη θεματική του underground.

11-26/5, 21:00, An Club, Σολωμού 13, Αθήνα, είσοδος: 15 ευρώ

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

By Heart

Φωτ.: Christophe Raynaud

Ένας συγκινητικός μονόλογος του Τιάγκο Ροντρίγκες με δέκα εθελοντές θεατές να μοιράζονται μαζί του τη σκηνή. «Όταν δέκα άνθρωποι αποστηθίσουν ένα ποίημα, δεν υπάρχει πια τίποτα που μπορεί να κάνει η KGB, η CIA ή η Γκεστάπο. Το ποίημα θα επιβιώσει», είχε πει ο Τζορτζ Στάινερ. Ο Πορτογάλος δημιουργός έρχεται να μας το θυμίσει αυτό με ένα συνταρακτικό μέσα στην απλότητά του έργο.

11-12/5, 20:30, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, είσοδος: 22-42 ευρώ

Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου

H Εύα Νικολαΐδου.

Η παράσταση, με αφορμή τον μήνα των γενεθλίων της πεζογράφου, αγωνίστριας και παιδαγωγού Έλλης Αλεξίου, φωτίζει τη ζωή, το έργο και το αποτύπωμά της μέσα από τη σκηνική ανάγνωση Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

11-13/5, 20:00, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, είσοδος: 5 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γροιλανδία - Μπλε Πάγος

Φωτ.: Γιάννης Τζώρτζης

H νέα ατομική έκθεση του δρος Γιάννη Τζώρτζη τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Δανίας στην Ελλάδα. Η Γροιλανδία αποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο ευαίσθητο στην κλιματική κρίση νησί του κόσμου. Μέσα από περιβαλλοντικές βιωματικές φωτογραφίες από τα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και την καθημερινή ζωή των αυτόχθονων Ινούιτ της Γροιλανδίας, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει τη μοναδική σχέση ανθρώπου και τοπίου.

7/5-13/6, A.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Ο Ήχος της Σιωπής

Τάσος Παυλόπουλος, «The Scarface«, 2019

Η έκθεση παρουσιάζει τα νέα έργα του Τάσου Παυλόπουλου, ο οποίος, μετά από έντεκα χρόνια συνειδητής «σιγής», επανεμφανίζεται δυναμικά. Ο καλλιτέχνης προλογίζει με ένα καυστικό και χιουμοριστικό κείμενο το ομότιτλο βιβλίο που συνοδεύει την έκθεσή του, το οποίο έχει τη μορφή απολογιστικού «μανιφέστου».

7/5-6/6, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 10:30-16:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Philharmonia Orchestra

Φωτ.: Jan Olav Wedin

Η περίφημη Philharmonia Orchestra και ο Λεωνίδας Καβάκος, αυτή τη φορά αποκλειστικά στο πόντιουμ, συναντώνται στη σκηνή σε μια μεγάλη συμφωνική βραδιά με σολίστ τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Κίαν Σόλτανι.

9/5, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Jazz στο Μουσείο: George Kontrafouris Quartet – International Jazz Day

Ο πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης και ο ντράμερ Alex Coulon συμπράττουν με τις φοιτήτριες της κατεύθυνσης τζαζ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ελευθερία Παπαοικονόμου (φωνητικά) και Νικολέττα Φλούμη (μπάσο), για μια βραδιά με πρωτότυπες συνθέσεις καθώς και εκτελέσεις αγαπημένων κομματιών.

7/5, 20:30, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα, είσοδος: από 16 ευρώ

DITZ (UK)

Οι DITZ.

Οι DITZ, το συγκρότημα από το Μπράιτον, επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο και την αναβληθείσα συναυλία τον Νοέμβρη, έτοιμοι να προσφέρουν ένα ωμό, εκρηκτικό live, που θα καθηλώσει το θερμό κοινό της βρετανικής noise rock και post-punk σκηνής.

8/5, 21:00, ARCH, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα, είσοδος: 19 ευρώ

DÄLEK

Οι θρύλοι του experimental hip-hop επιστρέφουν με τον νέο τους ολοκληρωμένο δίσκο «Brilliance of a falling moon». Παίρνοντας τον τίτλο του από ένα απόσπασμα του μυθιστορήματος In the garden of beasts του Έρικ Λάρσον (2011), το άλμπουμ σκιαγραφεί ένα φλεγόμενο πορτρέτο αντίστασης στη φασιστική Αμερική. Ένας δίσκος χαρακτηριστικός του ασυμβίβαστου πνεύματος του γκρουπ, που αποτυπώνει το πολιτικό κλίμα της εποχής.

13/5, 21:00, AN Club, Σολωμού 13-15, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

Metallica

H μεγάλη συναυλία του μήνα, αν όχι της χρονιάς, είναι γεγονός. Οι φαν των Metallica θα έχουν την τύχη να δουν το αγαπημένο τους γκρουπ 16 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στη χώρα μας. Μια συναυλία-υπερπαραγωγή για όσους πρόλαβαν να αποκτήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

9/5, 16:00, OAKA, λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

World of Beer Festival 2026

Αµέτρητες ετικέτες µπίρας από τις top ζυθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ελληνικές μικροζυθοποιίες και νομάδες αλλά και 9 live acts για non-stop φεστιβαλικό vibe με ένα line-up που θα μας ξεσηκώσει.

8-10/5, 12:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: από 6 ευρώ

Athens Street Food Festival 2026

Το Athens Street Food Festival γιορτάζει φέτος τα δέκα χρόνια του, μια περίοδο που άλλαξε τον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας, από το μακρινό 2016 που έννοιες όπως το σεβίτσε ήταν άγνωστες στο ευρύ κοινό ως το σήμερα με τη μεγάλη ποικιλία από γεύσεις από κάθε δρόμο του πλανήτη μας.

8-24/5, 12:00, Παλιό Αμαξοστάσιο - ΟΣΥ, Ερμού 1 & Πειραιώς, Γκάζι, είσοδος: 3,50 ευρώ