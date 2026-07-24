ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πότε το διάβασμα έγινε ξανά σέξι;

Το βιβλίο έγινε ξανά αξεσουάρ πόθου. Το ερώτημα είναι αν διαβάζουμε περισσότερο ή αν απλώς μάθαμε να φαινόμαστε καλύτερα με ένα βιβλίο στο χέρι.

The LiFO team
The LiFO team
Πότε το διάβασμα έγινε ξανά σέξι; Facebook Twitter
φωτογραφία: Duane Michals
0

Κάποτε το διάβασμα ήταν μοναχικό, λίγο αντικοινωνικό, σχεδόν ύποπτο. Ένα σώμα σκυμμένο πάνω από ένα βιβλίο, έξω από τον θόρυβο, έξω από την εικόνα, έξω από την ανάγκη να φαίνεται ενδιαφέρον. Τώρα το βιβλίο επέστρεψε στο κέντρο της εικόνας. Όχι πάντα ως σκέψη. Συχνά ως αξεσουάρ.

Τα τελευταία χρόνια, η λογοτεχνία έχει αρχίσει να περνά ξανά μέσα από τη μόδα, τα social media και την οικονομία του γούστου. Ο οίκος Dior λανσάρει Book Tote με εξώφυλλα κλασικών βιβλίων όπως ο Οδυσσέας του Τζέιμς Τζόις και ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ. Η Coach συνεργάζεται με την Penguin για μικροσκοπικά βιβλία-μπρελόκ που μπορείς όντως να διαβάσεις. Η Miu Miu έχει Literary Club. Η Chanel έχει το δικό της Rendez-vous littéraire. Τα celebrity book clubs της Ντούα Λίπα, της Κάια Γκέρμπερ και της Ρις Γουίδερσπουν κάνουν βιβλία να ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα μπορούσε οποιαδήποτε παλιά κριτική στήλη.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά γεννιέται μια καινούργια φιγούρα: οι hot literati. Άνθρωποι που διαβάζουν, αλλά το κάνουν με ωραίο φως. Που έχουν βιβλιοθήκη, αλλά και σωστό styling. Που αγαπούν τη λογοτεχνία, αλλά ξέρουν και πώς να τη βάλουν στο Instagram χωρίς να φαίνεται σαν εργασία εξαμήνου.

Δεν είναι απαραίτητα κακό. Σε μια εποχή που μεγάλα κομμάτια του κοινού έχουν απομακρυνθεί από το διάβασμα, το να ξαναγίνει το βιβλίο επιθυμητό έχει κάτι σχεδόν ανακουφιστικό. Αν κάποιος αγοράσει ένα βιβλίο επειδή το είδε σε ένα ωραίο post, δεν χάθηκε ο πολιτισμός. Μπορεί και να κερδίθηκε ένας αναγνώστης. Το πρόβλημα αρχίζει αλλού: όταν το διάβασμα γίνεται λιγότερο τρόπος σκέψης και περισσότερο τρόπος να φανείς.

Για μια γενιά που δύσκολα θα αγοράσει σπίτι, η επένδυση στο γούστο γίνεται μικρή ιδιοκτησία. Δεν αγοράζεις ασφάλεια, αγοράζεις εικόνα. Βιβλία, art books, σπάνιες εκδόσεις, tote bags, ωραία ράφια, ωραία καφέ με σωστό φως, ωραία σώματα που κρατούν ωραία βιβλία. Το γούστο γίνεται το μέρος όπου μπορείς ακόμη να δείξεις ότι ανήκεις κάπου — ή ότι δεν ανήκεις εκεί όπου ανήκουν οι άλλοι.

Έτσι το βιβλίο μετατρέπεται σε κοινωνικό νόμισμα. Δεν έχει σημασία μόνο τι διαβάζεις, αλλά τι δείχνει για σένα ότι το διαβάζεις. Ο Οδυσσέας πάνω σε μια τσάντα δεν είναι απλώς Τζέιμς Τζόις. Είναι σήμα. Το βιβλίο στο τραπέζι του καφέ δεν είναι μόνο βιβλίο. Είναι μια μικρή ανακοίνωση ταυτότητας. Είμαι περίεργος, είμαι ευαίσθητος, είμαι έξυπνος, είμαι κάπως αλλιώς, έχω γούστο, έχω χρόνο, έχω βλέμμα.

Η ειρωνεία είναι ότι η ανάγνωση, μια πράξη που κανονικά σε βγάζει από τον εαυτό σου, γίνεται ξανά ένας τρόπος να τον στήσεις καλύτερα. Να τον φωτίσεις. Να τον κάνεις πιο ποθητό. Να τον βάλεις μέσα σε μια αισθητική. Δεν διαβάζεις μόνο. Φαίνεσαι να διαβάζεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μόδα του διαβάσματος είναι άδεια. Τα celebrity book clubs έχουν όντως ανοίξει χώρο για συγγραφείς που ίσως δεν θα έφταναν τόσο εύκολα σε τόσο μεγάλο κοινό. Το BookTok και το Bookstagram έκαναν νέους ανθρώπους να μιλούν με πάθος για μυθιστορήματα, έστω και μέσα από φίλτρα, ράφια και αλγορίθμους. Υπάρχει κάτι συγκινητικό στο ότι, μέσα σε μια τόσο γρήγορη και εξαντλημένη ψηφιακή κουλτούρα, το βιβλίο επιμένει ακόμη να φαίνεται επιθυμητό.

Αλλά υπάρχει και κάτι πιο σκοτεινό: η παλιά κατηγορία του «διαβασμένου» ανθρώπου, που ήταν ήδη ταξική, μπορεί τώρα να γίνει και εμφανισιακή. Να μη χρειάζεται μόνο να έχεις πρόσβαση σε βιβλία, χρόνο και γλώσσα, αλλά και να μοιάζεις σωστά μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να είσαι αρκετά ωραίος, αρκετά cool, αρκετά φωτογενής για να ανήκεις στη νέα λογοτεχνική σκηνή.

Και τότε το διάβασμα, αντί να ανοίγει δωμάτια, αρχίζει πάλι να βάζει πόρτες. Μόνο που τώρα οι πόρτες δεν γράφουν «κανόνας», «πανεπιστήμιο», «κριτική» ή «υψηλή λογοτεχνία». Γράφουν στιλ, εικόνα, hotness, taste.

Ίσως τελικά το ερώτημα δεν είναι αν το διάβασμα έγινε σέξι. Ας έγινε. Καλύτερα ένα βιβλίο σε λάθος tote bag παρά καθόλου βιβλίο. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντέξουμε το βιβλίο και όταν δεν μας κολακεύει. Όταν δεν μας κάνει πιο ωραίους. Όταν δεν δείχνει καλά στο τραπέζι. Όταν δεν χωράει σε story. Όταν μας κάνει αμήχανους, βαρετούς, μπερδεμένους, λιγότερο διαθέσιμους στην εικόνα.

Γιατί εκεί, ίσως, αρχίζει ακόμη το πραγματικό διάβασμα. Όχι στο σημείο που το βιβλίο μας κάνει sexy. Αλλά στο σημείο που μας χαλάει λίγο την πόζα.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΥΠΩΛΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Βιβλίο / Διαβάζει λογοτεχνία και ποίηση η gen Z;

Άραγε μπορεί η γενιά Ζ, η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη, ταυτίζεται με το διαδίκτυο, κάνει πολλά πράγματα συγχρόνως (multitasking) και που το καλύτερο δώρο που μπορείς να της κάνεις είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας gadget, να αναγνωρίζει την ανεκτίμητη αξία του βιβλίου, να επενδύει στην ανάγνωση ως μορφή ψυχαγωγίας, να επιλέγει το βιβλίο ως πηγή γνώσης, πληροφοριών αλλά και ως έναν μοναδικό τρόπο χαλάρωσης;
ΑΝΝΑ ΚΟΚΟΡΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το βυζαντινό ναυάγιο στην Κροατία που έκρυβε χρυσό, σμαράγδια και έναν άγνωστο αξιωματούχο

Πολιτισμός / Χρυσός στον βυθό της Κροατίας: το βυζαντινό ναυάγιο που αλλάζει την εικόνα της Αδριατικής

Μετά από χρόνια υποβρύχιας έρευνας, το βυζαντινό ναυάγιο του Μλιετ αποκαλύπτει χρυσές πόρπες, νομίσματα και ένα δαχτυλίδι που δείχνουν πως στην Αδριατική δεν ταξίδευαν μόνο εμπορεύματα, αλλά και αυτοκρατορική ισχύς.
THE LIFO TEAM
Το γκέι διήγημα του Άλαν Τιούρινγκ που αλλάζει την εικόνα του

Πολιτισμός / Το γκέι διήγημα του Άλαν Τούρινγκ που αλλάζει την εικόνα του

Λίγο μετά την καταδίκη του για ομοφυλοφιλία, ο Άλαν Τούρινγκ έγραψε ένα γκέι διήγημα γεμάτο φλερτ, αμηχανία και επιθυμία. Τώρα διαβάζεται για πρώτη φορά ολόκληρο και αλλάζει την εικόνα του.
THE LIFO TEAM
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πολιτισμός / Μια σύγχρονη θεατρική σκηνή γεννιέται στην Πειραιώς 260

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε πως με τον μετασχηματισμό του βιομηχανικού κελύφους του π. Εργοστασίου Τσαούσογλου, θα διατηρήθει και θα αναδειχθεί η αυθεντικότητα και ο ιστορικός του χαρακτήρας
THE LIFO TEAM
Ο Σαλμάν Ρούσντι αντίκρισε ξανά στο δικαστήριο τον άνθρωπο που τον τύφλωσε

Πολιτισμός / Ο Σαλμάν Ρούσντι αντίκρισε ξανά στο δικαστήριο τον άνθρωπο που τον τύφλωσε

Ο Ρούσντι βρέθηκε ξανά απέναντι στον άνθρωπο που τον μαχαίρωσε. Όταν η υπεράσπιση προσπάθησε να βάλει στο εδώλιο τους Σατανικούς Στίχους, εκείνος απάντησε: δεν δικάζεται το βιβλίο.
THE LIFO TEAM
Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου ζήτησε από συγγραφείς να σβήσουν κριτική για τη διαφορετικότητα

Πολιτισμός / Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου ζήτησε από συγγραφείς να σβήσουν κριτική για τη διαφορετικότητα

Ο συνιδρυτής του φεστιβάλ παιδικού βιβλίου του Μπαθ ζήτησε από συγγραφείς που κατήγγειλαν την έλλειψη ΛΟΑΤΚΙ+ διαφορετικότητας στο πρόγραμμα να σβήσουν τα σχόλιά τους από τα social media.
THE LIFO TEAM
Η Βενετία γύρισε την πλάτη στα στούντιο όχι όμως στην ανδροκρατία

Πολιτισμός / Μπόιλ, Χέρτσογκ, ΜακΝτόνα και μόλις μία γυναίκα: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας

Η Βενετία επιστρέφει στο σινεμά των δημιουργών με ταινίες για τον Μέρντοχ, τον Μασκ και τις νέες μορφές εξουσίας. Αλλά στις 20 ταινίες του διαγωνιστικού υπάρχει μόνο μία σκηνοθέτιδα.
THE LIFO TEAM
Η Ελλάδα που ονειρεύτηκαν οι ξένοι συγγραφείς και η χώρα που τους διέψευσε

Πολιτισμός / Η Ελλάδα που ονειρεύτηκαν οι ξένοι συγγραφείς και η χώρα που τους διέψευσε

Μια νέα γαλλική ανθολογία βάζει τον Σατομπριάν, τη Βιρτζίνια Γουλφ, τον Χένρι Μίλερ και τον Λόρενς Ντάρελ να ταξιδεύουν ξανά στην Ελλάδα του μύθου, του φωτός και της διάψευσης, όχι στην καρτ-ποστάλ εκδοχή της, αλλά στη χώρα που τους ξέφυγε.
THE LIFO TEAM
 
 