Πόσο μπορεί και πόσο επιτρέπεται να μας σοκάρει η τέχνη;

Κανένας δεν περίμενε ότι η πρώτη αναδρομική της εικαστικού Miriam Cahn στο Palais de Tokyo, «My serial thought», θα προξενούσε σκάνδαλο τόσο μεγάλου μεγέθους και ότι η θεματολογία του έργου της, που στην ουσία δεν μπορεί να σοκάρει περισσότερο από αυτά της Marlene Dumas, για παράδειγμα, θα έφτανε στις πόρτες των γαλλικών δικαστηρίων ή στην απαραίτητη, όπως κρίθηκε, παρέμβαση της Γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού.

Είναι βέβαιο ότι τα αφελή σε πρώτη ανάγνωση αλλά συχνά βίαια σε θεματολογία έργα της Miriam Cahn είναι τόσο ενοχλητικά όσο και συναρπαστικά. Γεννημένη στη Βασιλεία το 1949, η Ελβετή καλλιτέχνιδα αποκαλύπτει στο Palais de Tokyo, μέσα από την έκθεση «My serial thought», μικρές και μνημειακές μορφές, έγχρωμες ή μονόχρωμες.

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη. Αφενός, τα μεγάλα θυελλώδη σχέδια, φτιαγμένα με μαύρη κιμωλία, και οι ακουαρέλες που ρέουν φτιάχτηκαν το 1998 με παρορμητικό τρόπο και εμφανίζονται ως φωτογραφίες της διάθεσής της. Από την άλλη, μια τεράστια συλλογή χαρακτήρων που συχνά τραυματίζονται από τη ζωή, τον βιασμό ή τον πόλεμο, παραπέμπουν στα βασανιστήρια του κόσμου ή την ευτελισμό του τρόμου. Αυτή η μινιμαλιστική σκηνογραφία αποκαλύπτει συνολικά περισσότερα από 200 έργα που παράγονται από το 1975 έως σήμερα, κρεμασμένα σε ολική απογύμνωση, χωρίς κάδρα, προκαλώντας άμεσα συναισθήματα.

Το επίμαχο έργο της Cahn έχει τίτλο «Fuck Abstraction» και αποτέλεσε αντικείμενο πολιτικών και νομικών επιθέσεων με την απαίτηση έως και της απομάκρυνσής του. Bλέπουμε ένα παιδί (λένε κάποιοι), έναν εξασθενημένο ενήλικα (λέει η καλλιτέχνις), με τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του, να κάνει στοματικό σεξ σε έναν επιβλητικό άντρα. Το νόημα του έργου ωστόσο αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το αν παρουσιάζεται ή όχι στο πλαίσιό του: αυτό της καταγγελίας της φρίκης του πολέμου στην Ουκρανία (αυτό θέλει να παρουσιάσει η Cahn).

Στα 73 της, η καλλιτέχνις έχει περάσει περισσότερα από σαράντα χρόνια καταγράφοντας τη φρίκη του πολέμου, στον πόλεμο του Κόλπου, στη Γιουγκοσλαβία. Η διαμάχη που ξέσπασε σχετίζεται ιδιαίτερα με την ηλικία του ατόμου που γονατίζει και υφίσταται βιασμό.

Οι ασκούντες αρνητική κριτική το βλέπουν ως παιδί, η καλλιτέχνις μας διαβεβαιώνει ότι είναι ενήλικας: «Πρόκειται για ένα άτομο με τα χέρια δεμένα, βιασμένο πριν σκοτωθεί και πεταχτεί στον δρόμο. Το μέγεθος της μικρής φιγούρας στα γόνατά του εκφράζει την υποταγή του, το αδυνατισμένο από τον πόλεμο σώμα του, μπροστά σε έναν ψηλό και μυώδη δήμιο» λέει.

Τα social media γέμισαν tweets γεμάτα αγανάκτηση. Kάποιοι ζητούν να ξεκρεμαστεί το έργο, «να καεί στην πυρά», κάποιοι υπενθυμίζουν ότι η καλλιτέχνις κατήγγειλε τη φρίκη του πολέμου και ότι το έργο της θα μπορούσε να έχει μια θεραπευτική διάσταση. Πράγματι, το έργο βρίσκεται σε έναν εκθεσιακό χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται έργα που δημιουργήθηκαν ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, άρα το πλαίσιο υπάρχει.

«Αυτός ο πίνακας πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η σεξουαλικότητα χρησιμοποιείται ως όπλο, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», επιβεβαιώνει η Miriam Cahn, η οποία δεν έχει στόχο να σοκάρει, αλλά να καταγγείλει. «Δεν είναι το έργο που είναι βίαιο, αλλά η πραγματικότητα αυτού που βιώνουν οι στρατιώτες και οι πολίτες σε περιόδους πολέμου, την οποία η Miriam Cahn καταγγέλλει στην έκθεσή της», διευκρινίζει το Palais de Tokyo.

Το Palais de Tokyo εξηγεί ότι το έργο είναι μια «αναφορά στα γεγονότα γύρω από την πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής», τα οποία έχουν τεκμηριωθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο βιασμός γυναικών και παιδιών στην Ουκρανία, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων, είναι έγκλημα πολέμου υπό διερεύνηση, όπως αναφέρεται στην έκθεση «Βιασμοί στην Ουκρανία», των Marine Courtade και Ilioné Schultz, που μεταδόθηκε στο France 24 στις 10 Μαρτίου.

Εφόσον υπάρχουν θύματα σεξουαλικής βίας που η ηλικία τους ποικίλλει, από 4 ετών έως 82 ετών, έχει σημασία αν ο πίνακας της Miriam Cahn απεικονίζει έναν ενήλικα ή ένα παιδί;

Αρχίζει όμως στα social media, με προεξάρχοντες μέλη και συμπαθούντες του εθνικιστικού κόμματος της Μαρίν Λε Πεν, Εθνική Συσπείρωση, μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που επιβεβαιώνει ότι η εποχή των δικτύων είναι όντως η εποχή της αγανάκτησης και, επομένως, η εποχή της χειραγώγησης. Γιατί ποιος καλύτερος τρόπος χειραγώγησης υπάρχει από το να χρησιμοποιείς συνεχώς το συναίσθημα ενάντια στη λογική;

«Η πρόκληση, για κάθε χρήστη του διαδικτύου που δεν αποκηρύσσει τη νοημοσύνη, είναι να αναστείλει τη γρήγορη, αυτόματη σκέψη του, συχνά αποτελεσματική αλλά μερικές φορές παραπλανητική, για να αφήσει την αργή, πιο ορθολογική σκέψη του να κυριαρχήσει» έγραφε ο Daniel Kahneman. «Αλλά αυτή η πρόκληση έχει χαθεί εκ των προτέρων για τη μάζα... μόνο λίγοι θα αντισταθούν».

«Ιδού, η υπερηφάνεια μιας "ακροδεξιάς" που νομίζαμε ότι είχε εξαφανιστεί, αρνούμενη το γυμνό, τη σεξουαλικότητα, με προκαταλήψεις που χρονολογούνται από τους σκοτεινούς αιώνες του χριστιανισμού που νομίζαμε ότι είχαν τελειώσει. Και γνωρίζω κινήματα που δεν είναι φίλοι μου που θα ουρλιάζουν με τους λύκους, είναι αποθαρρυντικό, το 2023, να βλέπεις υποδείξεις της Ιεράς Εξέτασης να επιβιώνουν» γράφει το agoravox.

Η υπουργός πΠολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ Μαλάκ απαντά στην Καρολίν Παρμαντιέ, βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν, που υποστήριξε ότι η εικαστικός υπέθαλψε το έγκλημα της παιδοφιλίας μέσω του πίνακά της, ότι «δεν είναι ούτε ο υπουργός ούτε ο βουλευτής που μπορεί να χαρακτηρίσει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης».

Miriam Cahn, liegen, 1. + 13.10.96, 1996. Courtesy of the artist and galeries Jocelyn Wolff and Meyer Riegger Crédit photo :photo : François Doury