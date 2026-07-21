Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν;

Πριν βγει στις αίθουσες, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είχε ήδη προκαλέσει επιφυλάξεις στην Ελλάδα. Ένας από τους πιο παλιούς μύθους του κόσμου επέστρεφε ως τεράστια χολιγουντιανή παραγωγή και το ερώτημα ήταν σχεδόν αναπόφευκτο: τι θα έκανε ένας Βρετανός σκηνοθέτης με μια ιστορία που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν δική τους;

Μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολών, η υποδοχή από τους θεατές φάνηκε θερμότερη απ’ ό,τι προμήνυε ο θόρυβος. Έξω από αθηναϊκές αίθουσες, αρκετοί δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την ταινία, όχι μόνο για την κλίμακά της αλλά και επειδή τους γύρισε σε ένα κείμενο που είχαν πρωτοσυναντήσει στο σχολείο.

Για πολλούς, η δύναμη της ταινίας δεν ήταν ότι έκανε τον Όμηρο πιο θεαματικό, αλλά ότι θύμισε πόσο ανθεκτικός παραμένει. Ένας 55χρονος θεατής είπε ότι η ταινία τον πήγε πίσω στα σχολικά του χρόνια, όταν διάβαζε την ιστορία στην τάξη, προσθέτοντας ότι ο Οδυσσέας «δεν χρειάζεται εφέ» γιατί το ίδιο το κείμενο τα ξεπερνά.

Η συζήτηση πριν από την πρεμιέρα είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη διανομή των ρόλων και κυρίως στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένης της Τροίας. Η απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακροδεξιούς κύκλους στην Ελλάδα, αλλά αρκετοί θεατές που είδαν την ταινία αντιμετώπισαν το θέμα ως υπερβολικό. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η επιλογή ενίσχυσε την οικουμενικότητα του ομηρικού μύθου, ενώ άλλοι σημείωσαν απλώς ότι η παρουσία της ηθοποιού στην οθόνη είναι σύντομη.

Οι πρώτες ελληνικές κριτικές ήταν πιο συγκρατημένες. Άλλοι είδαν στην ταινία μια φιλόδοξη συνάντηση του έπους με μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι το θέαμα δεν κατάφερε να χωρέσει την αφηγηματική και φιλοσοφική πολυπλοκότητα του πρωτοτύπου.

Για την Ευγενία Μακρυγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Οδύσσεια παραμένει τόσο κοντά στη νεοελληνική ταυτότητα επειδή κουβαλά την ιδέα του νόστου: την επιθυμία της επιστροφής, του σπιτιού, της αντοχής μετά την περιπλάνηση. Σε αυτή τη διαδρομή, ο Οδυσσέας μπορεί να διαβαστεί ξανά και ξανά: ως πολεμιστής, ταξιδιώτης, μετανάστης, άνθρωπος που ψάχνει πού ανήκει.

Αυτό φαίνεται να είναι και το σημείο όπου αρκετοί νεότεροι θεατές βρήκαν την ταινία πιο ενδιαφέρουσα. Ένας 17χρονος, που είχε διδαχθεί την Οδύσσεια πριν από λίγα χρόνια, είπε ότι η ταινία του έδειξε τον Οδυσσέα όχι μόνο ως έξυπνο ή επίμονο ήρωα, αλλά ως άνθρωπο που αναγκάζεται να δει τι έκανε λάθος. Ένας φίλος του στάθηκε στην επιλογή της Ζεντάγια στον ρόλο της Αθηνάς, διαβάζοντάς τη όχι απλώς ως θεά-οδηγό, αλλά σαν ενσάρκωση των τύψεων που ακολουθούν τον ήρωα.

Δεν έλειψαν και οι πιο ψυχρές αντιδράσεις. Κάποιοι θεατές βρήκαν την ταινία εντυπωσιακή οπτικά, αλλά υπερβολικά χολιγουντιανή, με μεγάλες σκηνές μάχης και κοστούμια που, κατά τη γνώμη τους, απλοποιούν την πλούσια ύλη του έπους.

Πριν από την πρεμιέρα, η ταινία είχε δεχθεί και πολιτική κριτική στην Ελλάδα. Το κόμμα Νίκη είχε καταγγείλει τη δημόσια στήριξη της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι ελληνικά χρήματα δόθηκαν σε μια «woke» ερμηνεία της ελληνικής κληρονομιάς. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε απορρίψει αυτή τη λογική, επιμένοντας ότι δεν είναι ρόλος του κράτους να υπαγορεύει σε έναν δημιουργό πώς θα ερμηνεύσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο.

Τελικά, η ελληνική υποδοχή της Οδύσσειας δείχνει κάτι πιο ενδιαφέρον από μια απλή συμφωνία ή διαφωνία με τον Νόλαν. Δείχνει ότι ο Όμηρος παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή εξακολουθεί να προκαλεί διαμάχες για το ποιος έχει δικαίωμα να τον αφηγηθεί, με ποια πρόσωπα, σε ποια γλώσσα εικόνων και για ποιο κοινό.

Η Οδύσσεια του Νόλαν μπορεί να είναι μια υπερπαραγωγή γυρισμένη με τα μεγαλύτερα μέσα του σύγχρονου σινεμά. Στην Ελλάδα, όμως, δοκιμάστηκε πάνω σε κάτι πολύ παλιότερο από την τεχνολογία της: τη μνήμη ενός κειμένου που κάθε γενιά νομίζει ότι ξέρει, μέχρι να το ξαναδεί αλλιώς.

με στοιχεία από NYT