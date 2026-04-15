«Πώς ξέρω ότι αυτό δεν είναι φάρσα;»: Η αντίδραση του άνδρα που κέρδισε έργο του Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ

Ένας 58χρονος είναι ο νικητής ενός αυθεντικού πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1.000.000 ευρώ, μέσω φιλανθρωπικής λοταρίας στη Γαλλία.

Ο 58χρονος Αρι Χοντάρα, μηχανικός και λάτρης της τέχνης, έμαθε ότι είναι ο νικητής όταν δέχτηκε τηλεφώνημα μέσω βιντεοκλήσης από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι.

Μάλιστα, όταν του ανακοίνωσαν ότι είναι ο νέος ιδιοκτήτης του έργου, ρώτησε έκπληκτος αν πρόκειται για φάρσα. «Πώς ξέρω ότι αυτό δεν είναι φάρσα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν έκπληκτος, αυτό είναι όλο. Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ενδιαφέρομαι πολύ για τη ζωγραφική και είναι σπουδαία νέα για μένα», συνέχισε.

«1 Πικάσο για 100 ευρώ»

Στη λοταρία είχαν πουληθεί πάνω από 120.000 λαχνοί, με τιμή 100 ευρώ ο καθένας, συγκεντρώνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα πάνω στο Αλτσχάιμερ. Η κλήρωση αυτή ήταν η τρίτη έκδοση της πρωτοβουλίας «1 Πικάσο για 100 ευρώ», η οποία ξεκίνησε το 2013.

Το έργο που κληρώθηκε είναι το “Tête de Femme”, ένα πορτρέτο με τέμπερα σε χαρτί, που απεικονίζει τη σύντροφο και μούσα του Πικάσο, Ντόρα Μάαρ.

Τη διοργάνωση της λοταρίας έκανε η Γαλλίδα δημοσιογράφος Πέρι Κοσέν, με τη στήριξη της οικογένειας και του ιδρύματος του Πικάσο. Όπως δήλωσε, ήταν ιδιαίτερα θετικό ότι ο νικητής ζει στο Παρίσι, διευκολύνοντας την παράδοση του έργου.

Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 1 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί στην γκαλερί που κατείχε τον πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ στη Γαλλία.

