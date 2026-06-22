Πώς οι Placebo έκαναν μια ομοφοβική προσβολή κουίρ ύμνο

Το «Nancy Boy» των Placebo δεν γεννήθηκε ως απλή πρόκληση. Γεννήθηκε από προσβολές.

Ο Μπράιαν Μόλκο θυμάται ότι κάθε φορά που έβγαινε έξω με μακριά μαλλιά, μακιγιάζ στα μάτια και βαμμένα νύχια, δεχόταν ομοφοβικές επιθέσεις. Άντρες τον περνούσαν για γυναίκα και, όταν καταλάβαιναν ότι το όνομά του ήταν Μπράιαν, γίνονταν επιθετικοί. Αντί να μικρύνει, να κρυφτεί ή να γίνει πιο αποδεκτός, αποφάσισε να κάνει το αντίθετο: να γράψει ένα τραγούδι τόσο ανοιχτά σεξουαλικό, τόσο θρασύ και τόσο βρώμικα χαρούμενο, ώστε να εξοργίσει ακόμη περισσότερο εκείνους που τον πρόσβαλλαν.

Έτσι γεννήθηκε το «Nancy Boy», ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν την εικόνα των Placebo στα ’90s και έκαναν τον Μόλκο μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ανδρόγυνες φιγούρες της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής.

Πριν η ανδρόγυνη εικόνα γίνει ξανά μόδα, ο Brian Molko τη φορούσε σαν πρόκληση: ένα σώμα που δεν ζητούσε να εξηγηθεί για να υπάρξει.

Σε νέα συνέντευξη στη Guardian, με αφορμή το «Placebo Re» και την επετειακή περιοδεία του συγκροτήματος, ο Μόλκο και ο μπασίστας Στέφαν Όλσνταλ επιστρέφουν στην ιστορία του τραγουδιού. Αυτό που προκύπτει δεν είναι απλώς ένα ακόμη «πώς γράφτηκε η επιτυχία». Είναι η ιστορία ενός κομματιού που πήρε τη σεξουαλική ντροπή, τη σύγχυση γύρω από το φύλο και την ομοφοβική βία, και τα μετέτρεψε σε παραμορφωμένη ποπ εκδίκηση.

Ο Μόλκο λέει ότι ήθελε να ξαναπάρει δύναμη μέσα από ένα τραγούδι που θα λειτουργούσε σαν γιορτή της ακολασίας. Την ίδια περίοδο, όπως θυμάται, ο Μπρετ Άντερσον των Suede είχε δηλώσει στο NME ότι ήταν αμφιφυλόφιλος άντρας χωρίς ομοφυλοφιλική εμπειρία, κάτι που τότε ο Μόλκο θεώρησε πόζα και «σεξουαλικό τουρισμό». Το «Nancy Boy», λέει, ήταν και μια απάντηση σε αυτό: ένα τραγούδι για έναν αμφιφυλόφιλο άντρα που είχε όντως αμφιφυλόφιλη εμπειρία.

Η μουσική του τραγουδιού ξεκίνησε όταν ο Μόλκο ζούσε με επίδομα πρόνοιας στο Ντέπτφορντ. Είχε βρει το ρεφρέν, αλλά φοβόταν ότι οι συγχορδίες ήταν υπερβολικά πιασάρικες, σχεδόν πολύ ραδιοφωνικές. Όταν τις έπαιξε στον Όλσνταλ, εκείνος κατάλαβε αμέσως ότι το κομμάτι είχε κάτι που κολλούσε στο αυτί. Στην αίθουσα προβών μεταμορφώθηκε σε ένα παραμορφωμένο, νευρικό, πανκ-ποπ ξέσπασμα.

Ο Όλσνταλ θυμάται ότι το 1994, όταν γράφτηκε το τραγούδι, βρισκόταν σε μια σχέση που τότε θεωρούνταν ακόμη παράνομη, επειδή ήταν 19 ετών και το ηλικιακό όριο συναίνεσης για τους ομοφυλόφιλους άντρες στη Βρετανία παρέμενε στα 21. Αυτό το ιστορικό πλαίσιο έχει σημασία. Το «Nancy Boy» δεν ήταν απλώς ένα προκλητικό τραγούδι για κλαμπ και τηλεόραση. Γράφτηκε σε μια περίοδο όπου η κουίρ ζωή δεν ήταν μόνο κοινωνικά στοχοποιημένη, αλλά και νομικά άνιση.

Οι Placebo ηχογράφησαν αρχικά το τραγούδι για το ντεμπούτο άλμπουμ τους, αλλά η πρώτη εκδοχή δεν είχε την ενέργεια που ήθελαν. Το ξαναηχογράφησαν με τον παραγωγό Φιλ Βάιναλ, ο οποίος τους βοήθησε να ανεβάσουν την παραμόρφωση και να φέρουν στο στούντιο την ένταση των συναυλιών τους. Μέχρι τότε, το κομμάτι είχε αποκτήσει αυτό που θα το έκανε αναγνωρίσιμο: μια μελωδία που σε πιάνει αμέσως και στίχους που δεν προσπαθούν να γίνουν αποδεκτοί.

Ο Molko καταλάβαινε από νωρίς ότι η πρόκληση δεν ήταν μόνο στους στίχους των Placebo, αλλά και στο βλέμμα, στο σώμα, στο styling, στον τρόπο που στεκόταν απέναντι σε μια εποχή που ήθελε καθαρές απαντήσεις.

Η τηλεόραση, φυσικά, δεν ήξερε τι να κάνει με αυτό. Όταν οι Placebo εμφανίστηκαν στο «Top of the Pops», η εκπομπή δέχτηκε 43 παράπονα επειδή οι θεατές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι φύλο ήταν ο Μόλκο. Το σκάνδαλο δεν ήταν μόνο το τραγούδι. Ήταν το σώμα που το τραγουδούσε. Το μακιγιάζ, τα μαλλιά, η φωνή, η στάση, η αμφισημία, η άρνηση να καθησυχάσει το βλέμμα.

Αυτό ήταν και το σημείο όπου οι Placebo έγιναν κάτι περισσότερο από ένα νέο εναλλακτικό συγκρότημα. Έγιναν εικόνα για ανθρώπους που δεν χωρούσαν εύκολα στις κατηγορίες της εποχής. Ο Μόλκο λέει ότι το «Nancy Boy» έκανε ανθρώπους που ένιωθαν απ’ έξω να νιώσουν λιγότερο μόνοι. Και αυτοί οι άνθρωποι έγιναν το κοινό τους.

Η επιτυχία του τραγουδιού έφερε και ελευθερία. Ο Όλσνταλ θυμάται ότι, ως άνθρωποι που ανακάλυπταν ποιοι είναι μέσα στη δημόσια σφαίρα, το «Nancy Boy» τους έδωσε αυτοπεποίθηση. Καλλιτεχνικά, τους έδειξε ότι μπορούσαν να σπρώχνουν τα όρια και να μη συμμορφώνονται με καμία προσδοκία.

Υπήρξε και η ποπ μυθολογία βέβαια. Η δοκιμαστική ηχογράφηση που είχαν κάνει στο Ντέπτφορντ, σε ένα στούντιο που νοίκιασαν από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί επειδή ήταν φθηνότερο, κατέληξε με κάποιο τρόπο στο λεωφορείο της περιοδείας του Ντέιβιντ Μπόουι. Πριν καν κυκλοφορήσει το ντεμπούτο τους άλμπουμ, οι Placebo βρέθηκαν να παίζουν πριν από εκείνον σε συναυλίες. Το «Nancy Boy» δεν τους έδωσε απλώς μια επιτυχία. Τους έβαλε σε μια γενεαλογία όπου η ανδρόγυνη ποπ, η σεξουαλική πρόκληση και η θεατρική αμφισημία δεν ήταν αξεσουάρ, αλλά τρόποι επιβίωσης.

Τριάντα χρόνια μετά, το τραγούδι παραμένει στιγμιότυπο μιας εποχής, αλλά όχι μόνο. Είναι ένα κομμάτι από τη στιγμή που το βρετανικό μαζικό κοινό ήρθε αντιμέτωπο με ένα σώμα που δεν ήθελε να εξηγηθεί. Ένα τραγούδι που πήρε μια προσβολή και την έκανε ρεφρέν. Που πήρε την ομοφοβική αμηχανία και την έβαλε μέσα στην παραμόρφωση. Που πήρε τη ντροπή και την έκανε κοινότητα.

Το «Nancy Boy» δεν ζήτησε ποτέ άδεια να υπάρξει. Ίσως γι’ αυτό, ακόμη και σήμερα, ακούγεται σαν κάτι περισσότερο από τραγούδι των ’90s. Ακούγεται σαν η στιγμή που κάποιος αποφάσισε ότι, αν ο κόσμος θα τον κοιτάζει σαν πρόβλημα, τότε θα γίνει το πιο αξέχαστο πρόβλημα στο δωμάτιο.

Με στοιχεία από Guardian