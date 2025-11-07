Πώς οι ειδικοί της φιλοξενίας αποφασίζουν ποια είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου;

Η ετήσια λίστα με τα 50 Καλύτερα Ξενοδοχεία του κόσμου δημοσιεύτηκε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Η κατάταξη συντάσσεται από το brand The 50 Best, το οποίο καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς στη διεθνή γαστρονομία, μετά την έναρξη του θεσμού World’s 50 Best Restaurants το 2002.

Η ομάδα επεκτάθηκε στον χώρο της φιλοξενίας το 2023, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα βραβεία ξενοδοχείων της.

Φέτος, 17 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία κατάφεραν να μπουν στη διεθνή λίστα. Όμως πώς αποφασίζουν οι κριτές ποια ξενοδοχεία «περνούν τον πήχη» και ποια κριτήρια εξασφαλίζουν μια θέση στην πολυπόθητη πρώτη δεκάδα;

Τα 50 Καλύτερα Ξενοδοχεία του Κόσμου για το 2025

Το Rosewood Hong Kong, που δεσπόζει πάνω από το λιμάνι Βικτώρια στο παραλιακό μέτωπο του Kowloon, στο Χονγκ Κονγκ, κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα The World’s 50 Best Hotels 2025, αποσπώντας παράλληλα και τον τίτλο του Καλύτερου Ξενοδοχείου στην Ασία.

Το ξενοδοχείο των 65 ορόφων, που άνοιξε το 2019, σχεδιάστηκε από τον διάσημο Ταϊβανέζο σχεδιαστή Tony Chi. Το σύγχρονο αυτό κατάλυμα με 413 δωμάτια διαθέτει έντεκα εστιατόρια και μπαρ, μια εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης με θέα στο λιμάνι και το πολυεπίπεδο Asaya wellness, ένα από τα κορυφαία κέντρα ευεξίας της Ασίας, με εννέα αίθουσες θεραπειών.

Η Ευρώπη φιλοξενεί 17 από τα κορυφαία ξενοδοχεία της λίστας. Το ξενοδοχείο με τη μεγαλύτερη διάκριση στην ήπειρο ήταν το Passalacqua στη λίμνη Κόμο, που κατέκτησε την 4η θέση και τον τίτλο του Καλύτερου Boutique Ξενοδοχείου.

Το Passalacqua βρίσκεται στις όχθες της πιο δημοφιλούς λίμνης της Ιταλίας, σε μια έπαυλη του 18ου αιώνα που έχει φιλοξενήσει μια σειρά από αριστοκρατικές προσωπικότητες.

Τα 24 δωμάτια, σε γήινες αποχρώσεις με μπαρόκ λεπτομέρειες, οι αίθουσες με τοιχογραφίες και οι περιποιημένοι κήποι, δίνουν την αίσθηση μιας πολυτελούς ιδιωτικής κατοικίας.

Το Four Seasons Firenze κατέλαβε την 9η θέση. Το ξενοδοχείο, με 116 δωμάτια, στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο παλάτσο του 15ου αιώνα των Μεδίκων, διακοσμημένο με μυθολογικά ανάγλυφα και παρεκκλήσι με τοιχογραφίες. Διαθέτει τον μεγαλύτερο δημόσιο κήπο της Φλωρεντίας και το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Il Palagio.

Το εσωτερικό του ξενοδοχείου Four Seasons Firenze/Φωτογραφία: booking.com

Το Claridge’s στο Λονδίνο βρέθηκε στη 16η θέση, το Four Seasons Astir Palace στην Ελλάδα στην 17η, ενώ το Le Bristol στο Παρίσι κατέλαβε τη 19η.

Φωτογραφία από το εσωτερικό του ξενοδοχείου Le Bristol/Πηγή: booking.com

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και 11 ειδικά βραβεία, μεταξύ αυτών το βραβείο καλύτερου οικολογικού ξενοδοχείου, που κατέκτησε το Desa Potato Head στο Μπαλί. Με σύνθημα το «Good Times Do Good», το ξενοδοχείο δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και ήταν το πρώτο ασιατικό brand φιλοξενίας που έγινε ουδέτερο σε εκπομπές άνθρακα, επενδύοντας στη υπεύθυνη προμήθεια υλικών και τη χρήση ανακυκλωμένων πόρων.

Η ομάδα του 50 Best συνεργάστηκε στενά με τον οργανισμό Sustainable Restaurant Association για το Eco Hotel Award, προσκαλώντας όλα τα ξενοδοχεία της λίστας να υποβάλουν αναλυτικές αιτήσεις σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας τους, οι οποίες αξιολογήθηκαν με αυστηρά κριτήρια.

Πώς επιλέγονται τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου;

Οι λίστες κατάταξης ξενοδοχείων –ιδίως όταν συνυπολογίζεται η βιωσιμότητα– έχουν συχνά προκαλέσει σκεπτικισμό, καθώς ορισμένες περιλαμβάνουν καταλύματα που πλήρωσαν για να συμπεριληφθούν ή υπέβαλαν οι ίδιες υποψηφιότητα για τη λίστα.

Αντίθετα, το brand The 50 Best έχει αποκτήσει φήμη αξιοπιστίας και αμεροληψίας, επειδή είναι απόλυτα διαφανές σχετικά με το πώς δημιουργούνται οι κατατάξεις του.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κριτήριο για το τι σημαίνει “καλύτερο”. Οι ψηφοφόροι του παγκόσμιου πάνελ μας απλώς επιλέγουν τις καλύτερες εμπειρίες που είχαν μέσα στην περίοδο ψηφοφορίας», εξηγεί η Emma Sleight, επικεφαλής περιεχομένου του 50 Best. «Δεν υπάρχει “pay to play”, πράγμα που σημαίνει ότι ξενοδοχεία, εστιατόρια ή μπαρ δεν μπορούν να πληρώσουν ή να κάνουν αίτηση για να συμπεριληφθούν σε καμία από τις λίστες μας».

Η λίστα The World’s 50 Best Hotels καταρτίζεται από την William Reed, μητρική εταιρεία του brand, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο των ψηφιακών δεδομένων, των εκδηλώσεων και των βραβείων για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Η κατάταξη βασίζεται στις ψήφους της The World’s 50 Best Hotels Academy, που αποτελείται από περισσότερους από 800 διεθνείς ειδικούς του τουρισμού και της φιλοξενίας - άνδρες και γυναίκες σε ισορροπία φύλου, με μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η Ακαδημία είναι χωρισμένη σε 13 γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο, καθεμία υπό την ευθύνη ενός Academy Chair (προέδρου περιοχής). Τουλάχιστον το 25% των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Οι ψηφοφόροι περιλαμβάνουν ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, έμπειρους ταξιδιώτες πολυτελείας, επαγγελματίες του τουρισμού και διεθνείς κοσμογυρισμένους εμπειρογνώμονες.

Κάθε μέλος της Ακαδημίας διαθέτει επτά ψήφους. Τη στιγμή της ψηφοφορίας, οφείλει απλώς να καταγράψει, με σειρά προτίμησης, τα επτά καλύτερα ξενοδοχεία στα οποία έχει μείνει τους τελευταίους 24 μήνες.

«Εναπόκειται στον ψηφοφόρο να ορίσει ο ίδιος τι σημαίνει “καλύτερο”», προσθέτει η Sleight.

Υπάρχει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες ψηφοφορίας, ξεκινώντας από την απαγόρευση στους ψηφοφόρους να αποκαλύψουν τη συμμετοχή τους (ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν επίσης την απαγόρευση επιλογής περισσότερων από τριών ξενοδοχείων που ανήκουν στον ίδιο ξενοδοχειακό όμιλο, καθώς και την απαγόρευση πρότασης κάποιου ξενοδοχείου στο οποίο ο ψηφοφόρος έχει οικονομικό συμφέρον.

Οποιοδήποτε ξενοδοχείο στον κόσμο μπορεί να προταθεί, αφού δεν υπάρχει προϋπόθεση μεγέθους, αριθμού επισκεπτών ή εγκαταστάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι κανένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να “κάνει αίτηση” για να συμπεριληφθεί στη λίστα — όλα είναι επιλέξιμα.

Εξαιρούνται μόνο όσα έχουν κλείσει οριστικά κατά την ανακοίνωση της λίστας ή εφόσον το 50 Best ενημερωθεί ότι θα κλείσουν σύντομα μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από euronews.com