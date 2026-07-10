Πώς ο Κρίστοφερ Νόλαν κατασκεύασε τη δική του αρχαιότητα για την «Οδύσσεια»

Για να γυρίσει την «Οδύσσεια», ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν αρκέστηκε να κατασκευάσει έναν αρχαίο κόσμο μέσα σε ένα κινηματογραφικό στούντιο.

Έστειλε ηθοποιούς και συνεργεία σε έξι χώρες. Τους έβαλε πάνω σε πραγματικά πλοία, σε ανοιχτές θάλασσες και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έχτισε την Τροία στο Μαρόκο, βρήκε τη σπηλιά του Κύκλωπα στους πρόποδες ελληνικών βουνών και μετέτρεψε τις μαύρες ακτές της Ισλανδίας στον Άδη.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες, απλωμένες σε διάστημα έξι μηνών. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή ολοκληρώθηκε εννέα ημέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

«Είναι η “Οδύσσεια”», είπε ο Νόλαν. «Έπρεπε να είναι μια δύσκολη ταινία για να γυριστεί. Και ήταν».

Η ταινία, που κυκλοφορεί παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου, είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ IMAX. Ο Νόλαν ήθελε ένα θέαμα αντάξιο του ομηρικού ποιήματος, αλλά και κάτι που να μην αντιμετωπίζει την αρχαιότητα ως νεκρό, μαρμάρινο μουσείο.

Για εκείνον, η «Οδύσσεια» δεν ήταν απλώς ένα διάσημο κείμενο που δεν είχε ακόμη αποκτήσει τη μεγάλη χολιγουντιανή διασκευή του. Ήταν ένα κενό στην ιστορία του κινηματογραφικού θεάματος.

«Όλοι γνωρίζουμε τον τίτλο, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει και τι υπόσχεται», είπε. «Είναι η απόλυτη ιστορία περιπέτειας».

Ο Νόλαν μελέτησε το ομηρικό ποίημα, διαφορετικές μεταφράσεις του και έρευνες για την Εποχή του Χαλκού. Αυτό, όμως, δεν τον οδήγησε σε μια απόπειρα σχολαστικής αρχαιολογικής αναπαράστασης.

Αντίθετα, άρχισε να αμφισβητεί πολλά από όσα ο κινηματογράφος έχει μάθει στο κοινό να αναγνωρίζει ως «αρχαιότητα».

Οι χολιγουντιανές ταινίες που διαδραματίζονται στον αρχαίο κόσμο επιστρέφουν συχνά στις ίδιες συμβάσεις: βρετανικές προφορές, επίσημη γλώσσα, μεγαλοπρεπείς ορχηστρικές συνθέσεις, λευκά αγάλματα και εικόνες επηρεασμένες περισσότερο από τον νεοκλασικισμό του 19ου αιώνα παρά από όσα γνωρίζουμε για την Εποχή του Χαλκού.

Ο Νόλαν ήθελε να απομακρυνθεί από αυτή την τεχνητή επισημότητα.

Στην ταινία, οι χαρακτήρες μιλούν σε καθημερινή γλώσσα και με αμερικανικές προφορές. Η επιλογή δεν επιχειρεί απλώς να κάνει τον Όμηρο «σύγχρονο», αλλά να αφαιρέσει το φίλτρο μέσα από το οποίο το Χόλιγουντ έμαθε να παρουσιάζει την αρχαιότητα ως κάτι επιβλητικό, μακρινό και ξένο.

Ο σκηνοθέτης εντόπισε στο ίδιο το ποίημα μια γήινη, συχνά σκληρή αίσθηση της ζωής, η οποία συνυπάρχει με θεούς, τέρατα και υπερφυσικά γεγονότα.

«Θέλεις να αμφισβητήσεις τις υποθέσεις των ανθρώπων για το πώς πρέπει να παρουσιάζονται ορισμένα πράγματα στον κινηματογράφο και πάνω σε τι βασίζονται αυτές οι υποθέσεις», είπε.

Η δική του «Οδύσσεια» δεν περιορίζεται αυστηρά στο ομηρικό ποίημα. Αναμειγνύει στοιχεία από την «Ιλιάδα», την «Αινειάδα» και τον «Αγαμέμνονα», ώστε να δώσει στο σύγχρονο κοινό ένα ευρύτερο πλαίσιο για τον Τρωικό Πόλεμο, την επιστροφή του Οδυσσέα και τον κόσμο που άφησε πίσω του.

Ο Δούρειος Ίππος, τον οποίο ο Νόλαν σκεφτόταν από την εποχή που είχε συνδεθεί για λίγο με τη σκηνοθεσία της «Τροίας» πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, δεν έχει ρόδες. Είναι μία από τις λεπτομέρειες με τις οποίες επιχειρεί να διαχωρίσει την ταινία από την παγιωμένη κινηματογραφική εικονογραφία του μύθου.

Η αναζήτηση μιας αίσθησης πραγματικότητας οδήγησε την παραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Τροία κατασκευάστηκε στο Μαρόκο. Η σπηλιά του Κύκλωπα βρέθηκε στην Ελλάδα. Οι μαύρες αμμουδιές της Ισλανδίας, κινηματογραφημένες κάτω από τον ήλιο του μεσονυχτίου, έγιναν ο Άδης.

Η Φαβινιάνα, ένα νησί κοντά στη Σικελία, μετατράπηκε σε Ιθάκη. Μέλη του καστ και του συνεργείου περπατούσαν καθημερινά επί 45 λεπτά για να φτάσουν σε ένα κάστρο του 15ου αιώνα, χτισμένο σε ύψος μεγαλύτερο των 300 μέτρων.

Στη θάλασσα, οι ηθοποιοί δεν βρίσκονταν μπροστά σε μια ψηφιακή οθόνη.

Η παραγωγή χρησιμοποίησε το Draken, ανακατασκευή ενός βικινγκικού πλοίου του 10ου αιώνα, το οποίο τροποποιήθηκε ώστε να θυμίζει σκάφος της μυκηναϊκής περιόδου. Οι ηθοποιοί έμαθαν να κωπηλατούν και τα πραγματικά μέλη του πληρώματος εμφανίζονται στην ταινία ως κομπάρσοι.

Η «αυθεντική» αρχαία Ελλάδα του Νόλαν, επομένως, δεν βρίσκεται σε έναν μόνο τόπο και δεν ανήκει αποκλειστικά σε μία ιστορική περίοδο. Κατασκευάζεται από ένα πλοίο των Βίκινγκ, ένα νησί της Σικελίας, τοπία της Ισλανδίας, σκηνικά στο Μαρόκο και φυσικές τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Δεν είναι αρχαιολογική αναπαράσταση. Είναι κινηματογραφική σύνθεση.

Η προσήλωση του Νόλαν στα πραγματικά σκηνικά και στα εφέ που δημιουργούνται μπροστά στην κάμερα δεν σημαίνει ότι η ταινία αποφεύγει τα ψηφιακά εργαλεία. Η Σκύλλα έχει έξι κεφάλια, ο Κύκλωπας απαιτεί κάτι περισσότερο από μια φυσική τοποθεσία και ο κόσμος του ποιήματος κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και στο μυθικό.

Για τη δημιουργία του, η παραγωγή χρησιμοποίησε κινούμενες κατασκευές, μαριονέτες, ερμηνείες ηθοποιών και ψηφιακά εφέ.

Η μορφή του Κύκλωπα επηρεάστηκε από τον πίνακα του Φρανθίσκο Γκόγια «Ο Κρόνος καταβροχθίζει τον γιο του». Τον χαρακτήρα ενσάρκωσε ο Μπιλ Ίργουιν, ο οποίος είχε δώσει κίνηση στα ρομπότ του «Interstellar».

Για τον Νόλαν, ήταν σημαντικό ο Κύκλωπας να μην αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα τέρας που πρέπει να νικηθεί.

Η μουσική ακολούθησε την ίδια λογική. Ο συνθέτης Λούντβιχ Γιόρανσον χρησιμοποίησε χάλκινα γκονγκ, αυλό και λύρα για να δημιουργήσει ένα ηχητικό τοπίο που παραπέμπει στον αρχαίο κόσμο χωρίς να επαναλαμβάνει την καθιερωμένη μουσική γλώσσα των χολιγουντιανών επών.

Ο Νόλαν τού ζήτησε επίσης να συνθέσει ένα θέμα τεσσάρων φθόγγων, με τον τελευταίο να ακούγεται σαν το τέντωμα ή το άφημα της χορδής ενός τόξου.

Στο κέντρο όλου αυτού του τεχνικού και γεωγραφικού μεγέθους βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας.

Ο Νόλαν χρειαζόταν έναν ηθοποιό ικανό να φέρει το βάρος ενός μυθικού ήρωα χωρίς να χάνει την ανθρώπινη διάστασή του. Έναν άνδρα που μπορεί να οδηγήσει το κοινό μέσα από θεούς, τέρατα, ναυάγια και πολέμους και να παραμένει κάποιος που προσπαθεί απλώς να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, περιέγραψε την ταινία ως μια περιπέτεια τεράστιας κλίμακας που δεν θυσιάζει την οικειότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, η Ζεντάγια την Αθηνά και ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Αντίνοο, τον πιο επιθετικό από τους μνηστήρες.

Σύμφωνα με τον Νόλαν, ο Πάτινσον απελευθερώνει στον ρόλο «τον εσωτερικό του Άλαν Ρίκμαν», παίζοντας έναν άνδρα που ενημερώνει διαρκώς τον Τηλέμαχο ότι σκοπεύει να γίνει ο νέος πατέρας του.

Η τεράστια παραγωγή συνοδεύεται ήδη από την αναμενόμενη εμπορική υστερία.

Οι πρώτες προβολές σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την πρεμιέρα. Όταν άνοιξε η γενική προπώληση, ιστοσελίδες έκδοσης εισιτηρίων κατέρρευσαν, ενώ μεταπωλητές ζητούσαν περισσότερα από 500 δολάρια για ορισμένες θέσεις.

Μόνο περίπου 32 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική μπορούν να προβάλλουν την ταινία στην πλήρη εκδοχή των 70 χιλιοστών IMAX. Για τον Νόλαν, όμως, η τεχνολογία και η κλίμακα δεν αποτελούν αυτοσκοπό.

Η ταινία υπάρχει για να ολοκληρωθεί μπροστά σε ένα κοινό.

«Το κοινό σού λέει τι είναι η ταινία», είπε. «Δεν έχει τελειώσει πραγματικά μέχρι να τη δει».

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν φτάνει έτσι στις αίθουσες ως ένα παράξενο υβρίδιο: αρχαία ποίηση και σύγχρονη βιομηχανία, μυκηναϊκός κόσμος και τεχνολογία IMAX, πραγματικές θάλασσες και ψηφιακά τέρατα.

Για να κάνει τον Όμηρο να μοιάζει αληθινός, ο Νόλαν δεν προσπάθησε να ανακαλύψει μία αυθεντική αρχαία Ελλάδα.

Την κατασκεύασε από την αρχή.

με στοιχεία από AP