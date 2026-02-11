Πώς ήταν πραγματικά η Ωραία Ελένη: Οταν ο καθηγητής Λιαντίνης εξηγούσε τι έλεγε ο Όμηρος

Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και ήδη έχει προκαλέσει πολλά σχόλια, με το πιο πρόσφατο να αφορά την Ωραία Ελένη και πώς ήταν τελικά.

Το ερώτημα ήρθε στην επιφάνεια μετά την επίθεση του Έλον Μασκ στον σκηνοθέτη για το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας του που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Έλον Μασκ άσκησε δριμεία κριτική, πριν από μερικές ημέρες, στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των πρόσφατων επιλογών στο καστ της Οδύσσειας.

Η ταινία βρίσκεται σε φάση μεταπαραγωγής και διαθέτει ένα all-star καστ, με τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Τζον Μπερνθαλ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Αν Χάθαγουεϊ, Μία Γκοθ και Μπένεϊ Σάφντι.

Πώς ήταν πραγματικά η Ωραία Ελένη

Η είδηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην πλαφόρμα X, καθώς ένας χρήστης σχολίασε ότι η Οδύσσεια είναι μύθος και ότι δεν υπάρχει ιστορικό στοιχείο για την ύπαρξη της Ελένης της Τροίας, οπότε η επιλογή μιας όμορφης μαύρης ηθοποιού δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο το έργο του Ομήρου.

Στη συνέχεια, σε απάντηση στην είδηση, ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Η Ελένη της Τροίας είχε ανοιχτό δέρμα, ξανθά μαλλιά και ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για εκείνη. Οι επιλογές στο καστ καθιστούν την υπόθεση ασύνδετη και αποτελούν παραδοχή ότι η ιστορία ποτέ δεν ήταν το ζητούμενο, και προσβολή για τον συγγραφέα».

Τότε ο Έλον Μασκ του απάντησε πως «ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή για τον ακριβή ρόλο που θα ερμηνεύσει η Λουπίτα Νιόνγκο, σύμφωνα με πληροφορίες της LiFΟ, η ηθοποιός υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, σύζυγο του Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών και εμβληματική φιγούρα της ελληνικής μυθολογίας.

Όπως έγραψε ένας άλλος χρήστης, «η "Οδύσσεια" είναι μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, άρα μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέγεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα ΔΕΝ αντιβαίνει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή σε αυτά που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρωτήστε τον ίδιο τον Όμηρο».

Είναι γνωστό πως τα ίχνη της προ-ομηρικής Ελένης, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, επειδή ακριβώς δεν έχουν διασωθεί γραμματειακά στοιχεία της περιόδου αυτής. Μπορούν όμως ν' ανιχνευθούν, κατ' ανάγκη, στα ομηρικά έπη, που είναι και τα αρχαιότερα σωζόμενα κείμενα, όπου η περί της Ελένης γενικότερη αντίληψη και στοιχεία αυτής (εμφάνιση, καταγωγή, χαρακτήρας κ.λ.π.) αποτυπώνονται περισσότερο ως υπαινιγμοί, θεωρούμενα πολύ γνωστά στους ακροατές των Επών, καθώς επίσης από αρχαιολογικά ευρήματα (ναοί, ιερά, αναθήματα κ.λ.π.), ή και από σωζόμενα αρχαία έργα τέχνης (ανάγλυφες παραστάσεις, αγγειογραφίες κ.λ.π.).

Ωραία Ελένη: Οταν ο καθηγητής Λιαντίνης εξηγούσε τι έλεγε ο Όμηρος

Μάλιστα, στα social έχει έρθει στην επιφάνεια ένα βίντεο με τον καθηγητή Δημήτρη Λιαντίνη. Το βίντεο υπάρχει στο YouTube εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια, και αφορά το πώς ήταν η Ωραία Ελένη και τι είχε γράψει ο Όμηρος.

Η ομιλία Λιαντίνη είναι από μάθημα προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Όμηρος δεν θέλει να φυλακίσει στα στενά όρια της δικής του περιγραφής μια μορφή που η ομορφιά της δεν γνωρίζει όρια. «Πώς ήταν αυτή η Ελένη; Ηταν ψηλή; Ήταν λιγνή; Ήταν καμαροφρύδα; Είχε ψηλό λαιμό; Είχε ωραίες κνήμες; Ηταν πλούσιο το στήθος της; Τα μάτια της, πώς ήταν; Γαλανά; Μαύρα; Κανένα από αυτά τα στοιχεία. Δεν μας δίνει κανένα φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό;» αναρωτιέται ο καθηγητής.

Και απαντά: «Εδώ είναι η εφεύρεση του Ομήρου: Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα "μου αρέσουν οι μικροβύζες". Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά σαν την Μέριλιν Μονρόε, θα έλεγα "εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή". Αν έλεγε τούτο και εκείνο, θα περιόριζε την ομορφιά και της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Τώρα έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβουλο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια που έχει ο καθένας μας που τον οδηγεί για την ομορφιά».

«Θα σας θυμίσω έναν στίχο του Ναζίμ Χικμέτ που λέει σε ένα τραγούδι του ''οι πιο ωραίοι έρωτες είναι εκείνοι που δεν ζήσαμε''. Αυτό κάνει ο Όμηρος εδώ. Δεν μιλάμε για κορυφές πια, είναι μια ακραία μορφή ομορφιάς. Μιλάμε για ύψος και στο ύψος ανοιγόμαστε σε μια άπειρη διάσταση. Είναι ένα τρικ που επινόησε ο Όμηρος που προεξοφλεί ότι και στο μέλλον δεν θα γεννηθεί γυναίκα ωραιότερη από την Ελένη. Ομορφιάς έχουμε δύο είδη. Έχουμε το ωραίο, αλλά υπάρχει και το υπέροχο. Το υπέροχο είναι μια ανώτερη μορφή που έχει μέσα της και τον κίνδυνο. Δηλαδή ένας κεραυνός, τι ομορφιά που έχει; Αλλά σκοτώνει!» προσθέτει.

Η αναφορά Λιαντίνη στην Ωραία Ελένη του Ομήρου από το 07:40 λεπτό: