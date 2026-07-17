Πώς η «Οδύσσεια» μπορεί να οδηγήσει το box office σε προ πανδημίας επίπεδα

Η μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να εκτοξεύσει τις εισπράξεις του καλοκαιρινού box office στα επίπεδα προ πανδημίας.

Η ταινία οδεύει προς εισπράξεις που θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Financial Times. Το νούμερο αυτό την τοποθετεί πάνω από το «Οπενχάιμερ», τη μεγάλη επιτυχία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη πριν από τρία χρόνια.

Στις ΗΠΑ, οι εισπράξεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 80 και 100 εκατ. δολαρίων σε 3.900 αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, ενώ ακόμη 110 εκατ. δολάρια αναμένεται να προστεθούν από τις υπόλοιπες 70 και πλέον διεθνείς αγορές.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει θραύση στη μεγάλη οθόνη

Τα στοιχεία της Rentrak δείχνουν ότι το φετινό καλοκαιρινό box office προμηνύεται το καλύτερο από το 2019 ,πριν δηλαδή από την πανδημία, καθώς οι εισπράξεις υπολογίζεται ότι έχουν ήδη αγγίξει τα 2,5 δισ. δολάρια από την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου. Το ποσό αυτό είναι περίπου 7% υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό και ελάχιστα χαμηλότερο από τα 2,7 δισ. δολάρια της ίδιας περιόδου το 2019.

«Ο Μάιος και ο Ιούνιος κινήθηκαν εξαιρετικά δυναμικά, με κάθε μήνα να αποφέρει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα στην αμερικανική αγορά», δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής τάσεων της Rentrak.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η «Οδύσσεια» είναι «μια ταινία που ξεχωρίζει και ετοιμάζεται να κάνει θραύση στις μεγάλες οθόνες», μετά από ένα καλοκαίρι όπου κυριάρχησαν οικογενειακές επιτυχίες, όπως το «Toy Story 5» της Disney, και ταινίες τρόμου όπως το «Backrooms».

Το καλύτερο καλοκαίρι μετά την πανδημία λόγω της «Οδύσσειας»

Ο Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Vue Cinemas, επεσήμανε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι με διαφορά το πιο επιτυχημένο μετά την πανδημία, εν μέρει χάρη στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας», και «έχει σοβαρές πιθανότητες να αναδειχθεί στο κορυφαίο όλων των εποχών».



Η Vue, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διπλάσιες εισπράξεις από όσες είχε καταγράψει ολόκληρο το 2025. «Όταν λέω ότι επιστρέψαμε... το εννοώ, επιστρέψαμε», τόνισε ο Ρίτσαρντς. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η φετινή χρονιά είναι η πρώτη που η παραγωγή ταινιών από τα μεγάλα στούντιο επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, μετά το τέλος της πανδημίας και τις απεργίες στο Χόλιγουντ το 2023. «Είναι η πρώτη χρονιά που το Χόλιγουντ έχει ανεβάσει πλήρως στροφές. Παράγουν ταινίες με πρωτοφανείς ρυθμούς».

Ο Ρίτσαρντς ανέφερε ότι η «Οδύσσεια» παρουσιάζει ήδη εξαιρετικά ισχυρή προπώληση, χαρακτηρίζοντάς την «μια σπουδαία ταινία». Το τρίωρο φιλμ έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενώ τα εισιτήρια γίνονται ανάρπαστα, ιδιαίτερα στις αίθουσες Imax ανά τον κόσμο, για τις οποίες και δημιουργήθηκε.

Η «Οδύσσεια», η οποία είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, έχει σημειώσει την υψηλότερη προπώληση στην ιστορία της εταιρείας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ρίτσαρντ Γκέλφοντ.

Πολλές αίθουσες Imax έχουν ήδη ξεπουλήσει τα εισιτήρια για τις πρώτες πέντε εβδομάδες προβολής. Η Imax ανέπτυξε μάλιστα έναν νέο τύπο κάμερας ειδικά για να τον χρησιμοποιήσει ο Νόλαν στη συγκεκριμένη ταινία. «Είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή που είχαμε ποτέ σε παραγωγή», δήλωσε ο Γκέλφοντ. «Γυρίστηκε με κάμερες Imax, τα σκηνικά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο το οπτικό πεδίο και τη σαφώς μεγαλύτερη οθόνη, ενώ και το μοντάζ έγινε σε περιβάλλον Imax».

Οι ταινίες που θα πάρουν στη σκυτάλη

Οι επόμενες κυκλοφορίες αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα έσοδα. Στο τέλος του μήνα, η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται «να σπάσει τα ταμεία στο διήμερο του ντεμπούτου της», σημείωσε ο Ντεργκαραμπεντιάν. Αργότερα μέσα στη χρονιά, έρχονται και άλλα blockbusters, όπως το «Avengers: Doomsday» και το επόμενο κεφάλαιο του «Dune».

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