Πώς γεννήθηκε η παράδοση της πασχαλινής λαμπάδας;

Η πασχαλινή λαμπάδα είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του ελληνικού Πάσχα.

Από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την Ανάσταση, η φλόγα της λαμπάδας φωτίζει τις καρδιές των πιστών και συνδέει γενιές με μια μακραίωνη θρησκευτική παράδοση.

Αν και μοιάζει με ένα απλό κερί, η λαμπάδα αντιπροσωπεύει το φως του Χριστού, τη ζωή που νικά το σκοτάδι και την αναγέννηση που φέρνει η Ανάσταση.

Σχετικά με την ιστορία της, η χρήση κεριών σε θρησκευτικές τελετές χάνεται στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού.

Η ιστορία της λαμπάδας

Οι πρώτοι Χριστιανοί άναβαν κεριά σε χώρους λατρείας και στις κατακόμβες, για να συμβολίσουν την παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που αντιμετώπιζαν λόγω των διωγμών.

Με την πάροδο του χρόνου, η λαμπάδα έγινε βασικό στοιχείο της τελετής της Αναστάσεως.

Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ακολουθία της Αναστάσεως, οι πιστοί παίρνουν το Άγιο Φως που μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα και ανάβουν τις λαμπάδες τους μέσα στην εκκλησία πριν την αναγγελία της Ανάστασης.

Το φως αυτό, που περνά από κερί σε κερί, συμβολίζει τη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και τη διάδοση της πίστης και της ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Μια άλλη σημαντική πτυχή της παράδοσης, συνδέεται με τα βαπτίσια στην αρχαία εκκλησία.

Παλαιότερα, πολλοί νέοι που βαπτίζονταν τη νύχτα της Αναστάσεως λάμβαναν φωτισμένες λαμπάδες, συμβολίζοντας ότι η φωτεινή τους νέα ζωή ξεκινούσε την ημέρα που ο Χριστός νίκησε τον θάνατο.

Με τα χρόνια, ενώ το βάπτισμα άρχισε να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η πασχαλινή λαμπάδα διατήρησε τον συμβολικό της ρόλο.

Στην Ελλάδα ειδικά, συνδέθηκε με τον δεσμό ανάμεσα σε νονούς και βαφτιστήρια και παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της Ορθόδοξης παράδοσης.