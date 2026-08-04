Πώς ένας παλιός τεχνικός πορνοσινεμάδων βρέθηκε πίσω από τις IMAX προβολές της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Ο Πάτ Κάλντγουελ έχει περάσει από drive-in του Τενεσί, πορνοσινεμά της δεκαετίας του ’70, παλιές αίθουσες 35mm και 70mm, προβολές του Lawrence of Arabia, τα πρώτα Star Wars και Indiana Jones, και τώρα βρίσκεται στο Λος Άντζελες, πίσω από τις IMAX 70mm προβολές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στις 3 τα ξημερώματα.

Αυτό από μόνο του μοιάζει με μικρή ιστορία του σινεμά. Από τις φθαρμένες αίθουσες όπου οι νέοι τεχνικοί μάθαιναν τη δουλειά χωρίς καμία αίγλη, μέχρι την πιο φετιχιστική μορφή κινηματογραφικής προβολής σήμερα, ο 69χρονος Κάλντγουελ βρέθηκε ξανά απαραίτητος ακριβώς τη στιγμή που όλοι πίστεψαν ότι το φιλμ είχε τελειώσει.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν δεν έγινε μόνο box office φαινόμενο. Έγινε και νυχτερινή τελετουργία. Σε ορισμένες αίθουσες, οι προβολές σε IMAX 70mm φτάνουν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, επειδή η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που το πρόγραμμα λειτουργεί σχεδόν σαν μαραθώνιος.

Ο Πάτ Κάλντγουελ στην καμπίνα προβολής, μπροστά σε μηχανή IMAX. Φωτ.: Courtesy of Pat Caldwell

Στο L.A. Live του Λος Άντζελες, ο Κάλντγουελ δουλεύει από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 5.30 το πρωί. Δεν βρίσκεται εκεί απλώς για να επιβλέπει μια μηχανή. Εκπαιδεύει νεότερους χειριστές, περνά το φιλμ, ελέγχει τον ήχο, προσέχει τη σκόνη, παρακολουθεί τη μηχανή και κρατά ζωντανή μια τεχνική γνώση που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε να ανήκει στο παρελθόν.

Η ταινία του Νόλαν προβάλλεται σε 41 αίθουσες IMAX 70mm, αριθμός-ρεκόρ για το συγκεκριμένο φορμά. Αυτό, όμως, δεν είναι απλή υπόθεση. Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η IMAX στράφηκε σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή προβολή. Οι αίθουσες που μπορούσαν να υποστηρίξουν το μεγάλο κάδρο 1.43:1 μειώθηκαν, παλιές μηχανές μπήκαν στην άκρη ή πετάχτηκαν, και οι άνθρωποι που ήξεραν να τις χειρίζονται έγιναν όλο και λιγότεροι.

Το Oppenheimer είχε ήδη ξαναφέρει στο προσκήνιο αυτή την ξεχασμένη τεχνογνωσία. Για να προβληθεί στη μορφή που προτιμά ο Νόλαν, χρειάστηκε να ξαναστηθούν παλιές μηχανές και να εντοπιστούν σχεδόν συνταξιούχοι μηχανικοί προβολής που θυμούνταν ακόμη τις ιδιοτροπίες τους. Από τότε, κάθε φορά που μια μεγάλη ταινία ζητά IMAX 70mm, κάποιοι παλιοί επαγγελματίες περιμένουν σχεδόν το τηλεφώνημα.

Ο Κάλντγουελ το λέει με το χιούμορ ανθρώπου που έχει δει πολλά: φιλάς τη γυναίκα σου, χαϊδεύεις τη γάτα και φεύγεις.

Η δική του διαδρομή ξεκίνησε πολύ μακριά από το σημερινό κύρος του IMAX. Παιδί ακόμη, δούλευε ως ταξιθέτης και μετά σε drive-in. Εκεί έμαθε να τρυπώνει στην καμπίνα και να παρακολουθεί τον μηχανικό προβολής. Ο άνθρωπος που του έδειξε τα πρώτα κόλπα της δουλειάς είχε τη συνήθεια να πίνει, να αποκοιμιέται και να αφήνει τον νεαρό Κάλντγουελ να συνεχίζει την προβολή.

Κάποια στιγμή τον ανακάλυψε ο εκπρόσωπος της ένωσης των μηχανικών προβολής. Αντί να τελειώσει εκεί η ιστορία, ο Κάλντγουελ έγινε μαθητευόμενος. Εκπαιδεύτηκε για έναν χρόνο χωρίς αμοιβή σε αίθουσες του Νάσβιλ και μπήκε σε ένα επάγγελμα που τότε λειτουργούσε σαν κλειστό κύκλωμα, με κανόνες, τεστ και εσωτερικές ιεραρχίες.

Οι νέοι, βέβαια, δεν άρχιζαν από τις καλές αίθουσες. Στα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του ’70, συχνά κατέληγαν στα πιο παραμελημένα σινεμά, ανάμεσά τους και τα πορνοσινεμά της εποχής. Ο Κάλντγουελ βρέθηκε σε ένα από τα «καλύτερα» πορνοσινεμά, με αξιοπρεπή μηχανήματα 35mm, και έμαθε τη δουλειά εκεί όπου η προβολή έπρεπε απλώς να συνεχίζεται.

Η πιο απίθανη ιστορία του από εκείνα τα χρόνια μοιάζει με σκηνή μικρής αμερικανικής ταινίας. Ο υπεύθυνός του είχε δείξει έναν φάκελο κρυμμένο κάτω από τον πάγκο της καμπίνας, με 142 δολάρια, λέγοντάς του να μην τον πειράξει και ότι κάποτε θα καταλάβαινε σε τι χρησίμευε. Έναν χρόνο αργότερα, η αστυνομία μπήκε στην αίθουσα, τον συνέλαβε με την κατηγορία της διακίνησης πορνογραφικού υλικού και το ποσό της εγγύησης ήταν ακριβώς 142 δολάρια.Πλήρωσε, αφέθηκε ελεύθερος, η υπόθεση έκλεισε και η αίθουσα ξανάνοιξε. Οι θεατές που είχαν βγει έξω περίμεναν ακόμη στον δρόμο. Τους φώναξαν να επιστρέψουν. Η προβολή συνεχιζόταν.

Αυτή η διαδρομή κάνει την ιστορία του Κάλντγουελ τόσο ωραία. Δεν είναι ένας ρομαντικός φύλακας μιας τέχνης βγαλμένος από καθαρό σινεφίλ όνειρο. Είναι ένας τεχνίτης που έμαθε τη δουλειά από κάτω, σε αίθουσες φτηνές, βρώμικες, κακοσυντηρημένες, συχνά παράλογες. Ένας άνθρωπος που γνώρισε την κινηματογραφική αίθουσα όχι μόνο ως ναό, αλλά και ως χώρο δουλειάς, ατυχημάτων, περίεργων νυχτερινών περιστατικών και καθημερινής επιβίωσης.

Σκηνή από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Οι φανατικοί θεατές της ταινίας αναζητούν τις ελάχιστες αίθουσες που μπορούν να την προβάλουν σε IMAX 70mm. Φωτ.: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures

Από εκεί πέρασε στις κανονικές αίθουσες, στις μεγάλες αναλογικές προβολές, στον «Λόρενς της Αραβίας» που πρόβαλλε ξανά και ξανά για μήνες, στις πρώτες ταινίες Star Wars και Indiana Jones, και αργότερα στην IMAX. Όταν η Regal άνοιξε την πρώτη της IMAX αίθουσα στο Lincolnshire, βόρεια του Σικάγου, χρειάστηκε κάποιον με εμπειρία στα 70mm. Ο Κάλντγουελ ήταν ο άνθρωπος που ήξερε.

Η IMAX, για εκείνον, ήταν η κορυφή του επαγγέλματος. Και η επιστροφή του φιλμ μέσα από τον Νόλαν ήρθε σχεδόν την ιδανική στιγμή: την ώρα που είχε αποσυρθεί, αλλά πριν ξεχαστεί η γνώση του. Το Interstellar και το Oppenheimer τον ξανάφεραν στην καμπίνα. Η «Οδύσσεια» τον έστειλε ξανά σε νυχτερινές βάρδιες.

Η προβολή σε IMAX 70mm δεν συγχωρεί προχειρότητα. Το φιλμ δεν κινείται κάθετα, όπως στις συνηθισμένες μηχανές προβολής, αλλά οριζόντια. Αν περαστεί λάθος, δεν διορθώνεται εύκολα στη διάρκεια της προβολής. Αν ο ήχος δεν συγχρονιστεί σωστά στην αρχή, δεν επανέρχεται στη μέση της ταινίας. Μια λάθος κίνηση μπορεί να σημαίνει ακύρωση προβολής και επιστροφή χρημάτων σε μια γεμάτη αίθουσα.

Γι’ αυτό ο Κάλντγουελ θέλει να βρίσκεται εκεί όταν οι προβολές είναι γεμάτες. Ειδικά στις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν οι θεατές έχουν πληρώσει ακριβά εισιτήρια, έχουν ταξιδέψει, έχουν κλείσει θέση εβδομάδες πριν και περιμένουν να ζήσουν κάτι που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό προσκύνημα παρά με απλή έξοδο.

Η οδηγία του Νόλαν προς τους χειριστές, όπως τη μεταφέρει ο Κάλντγουελ, συνοψίζεται σχεδόν κωμικά: να μη γίνει καμία βλακεία. Πίσω από το αστείο υπάρχει κάτι απολύτως σοβαρό. Το φιλμ, σε αυτή την κλίμακα, είναι ζωντανό υλικό. Θέλει στεγνό αέρα, σωστό πέρασμα στη μηχανή, καθαρισμό, προσοχή στη σκόνη και ανθρώπους που μπορούν να διαβάσουν την εικόνα την ώρα που συμβαίνει.

Ο Πάτ Κάλντγουελ, ο 69χρονος μηχανικός προβολής που επέστρεψε για τις IMAX 70mm προβολές της «Οδύσσειας». Φωτ.: Courtesy of Pat Caldwel

Και ο Κάλντγουελ ξέρει αυτή την εικόνα. Έχει δει την «Οδύσσεια» δεκάδες φορές από την καμπίνα. Λέει ότι του αρέσει, ότι έχει εξαιρετική φωτογραφία και ερμηνείες, και δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τις διαδικτυακές διαμάχες για το καστ. Έχει χειρότερα μέτρα σύγκρισης. Θυμάται, για παράδειγμα, να αναγκάζεται να βλέπει ξανά και ξανά το Joker: Folie à Deux, ενώ το θεωρούσε καταστροφικό, και να παρακολουθεί θεατές να φεύγουν από την πρώτη προβολή.

Η συνέντευξή του είναι γεμάτη τέτοιες γήινες λεπτομέρειες. Το σινεμά εδώ δεν είναι μόνο μύθος. Είναι και μηχάνημα που χαλάει. Είναι αεροσυμπιεστής που πρέπει να επισκευαστεί ανάμεσα στις προβολές. Είναι σκόνη που φαίνεται πάνω σε φωτεινά πλάνα. Είναι θεατές με κινητά. Είναι κάποιος που προσπαθεί να μείνει για τρίτη προβολή χωρίς να πληρώσει. Είναι φανατικοί του IMAX που χτυπούν την πόρτα της καμπίνας, φέρνουν δώρα, ζητούν ξεναγήσεις ή στέλνουν έναν κουβά ποπκόρν σε σχήμα κάμερας IMAX για να τον υπογράψει.

Κάπου εκεί βρίσκεται και η γοητεία του. Ο Κάλντγουελ έγινε, χωρίς να το επιδιώξει, μικρός ήρωας των φανατικών του IMAX. Όχι επειδή εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά επειδή ανήκει στους ανθρώπους που κάνουν την οθόνη να λειτουργεί. Σε μια εποχή όπου το σινεμά μιλά διαρκώς για φορμά, εμπειρίες, ειδικές αίθουσες και τεχνολογική υπεροχή, εκείνος θυμίζει ότι πίσω από κάθε τέτοια λέξη υπάρχει κάποιος που πρέπει να ξέρει τη μηχανή.

Αυτό κάνει τις προβολές της «Οδύσσειας» στις 3 τα ξημερώματα κάτι περισσότερο από υπερβολή των φανατικών του Νόλαν. Είναι το σημείο όπου η νέα κινηματογραφική μανία ακουμπά σε μια παλιά, χειρωνακτική γνώση. Το κοινό αγοράζει εισιτήριο για την εικόνα. Αλλά κάποιος, πίσω από τον τοίχο, πρέπει ακόμη να την κρατήσει σταθερή.

Και ίσως αυτή είναι η πιο ωραία μικρή ιστορία μέσα στο μεγάλο φαινόμενο. Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλα περνούν μέσα από ψηφιακά αρχεία, servers και αυτοματισμούς, μία από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς εξαρτάται, στις πιο φανατικές προβολές της, από έναν άνθρωπο που ξέρει πώς περνάει το φιλμ μέσα από μια παλιά μηχανή.

Έναν άνθρωπο που κάποτε έτρεχε προβολές σε πορνοσινεμά και τώρα, στα 69 του, κρατά ζωντανό το πιο απαιτητικό κινηματογραφικό φορμά του Νόλαν.

Με στοιχεία από Vulture