Πώς αλλάζει η ζωή, όταν το όνομά σου γίνεται τίτλος ταινίας του Χόλιγουντ

Τι θα άλλαζε, εάν ξυπνούσες ένα πρωί και έβλεπες το όνομά σου να φιγουράρει σε αφίσες και δημοσιεύματα των μεγαλύτερων πολιτιστικών περιοδικών του κόσμου;

Αυτό βίωσε η Ann Lee, μία γυναίκα που γνώριζε ότι έχει το ίδιο όνομα με εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, αλλά ποτέ δεν φανταζόταν πόσο θα άλλαζε η ζωή της όταν θα μοιραζόταν το ίδιο όνομα και επίθετο με την κεντρική ηρωίδα σε μια ταινία Χολιγουντιανής παραγωγής.

Η Lee, δημοσιογράφος σε θέματα που αφορούν τον κινηματογράφο, περιγράφει στον Guardian την εμπειρία της.

«Τα μηνύματα άρχισαν πριν από έναν χρόνο», γράφει. «"Ο τίτλος με έκανε να γελάσω", μου έγραψε ο φίλος μου ο Ματ – λάτρης του κινηματογράφου – μαζί με ένα tweet που ανακοίνωνε ένα νέο μιούζικαλ με τίτλο Ann Lee, με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ».

Πρόκειται για την ταινία The Testament of Ann Lee, όπου η Σέιφριντ υποδύεται την Ann Lee, ιδρύτρια των Shakers, μιας θρησκευτικής κοινότητας του 18ου αιώνα που βασίστηκε στην κοινοκτημοσύνη, την ισότητα και τη συλλογική φροντίδα. Μια γυναίκα που έχασε τέσσερα παιδιά και μετέτρεψε το πένθος της σε πνευματικό και κοινωνικό όραμα.

«"Ναι! Επιτέλους φήμη!" απάντησα. Από τότε, έχω απαντήσει με παρόμοιο τρόπο σε όλα τα μηνύματα από άλλους φίλους που ήθελαν να μου ανακοινώσουν ότι το όνομά μου θα πρωταγωνιστούσε σε μια διάσημη ταινία του Χόλιγουντ. Και ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, το Ann Lee μου φαινόταν το πιο συνηθισμένο όνομα. Το Lee, ή Li όπως γράφεται επίσης, είναι ένα από τα πιο κοινά επώνυμα στον κόσμο και το έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία. Ήμουν σίγουρη ότι υπήρχαν πολλές Ann Lee εκεί έξω. Αλλά όταν μια ταινία είναι αφιερωμένη σε αυτό; Τότε αρχίζεις να νιώθεις ότι το όνομά σου είναι τελικά ξεχωριστό», περιγράφει.

Μιας και το όνομα θεωρείται συχνό, η Lee είχε αναζητήσει συνωνυμίες στην Google πριν μάθει για την ταινία.

«Η αναζήτησή μου απέδωσε πενιχρά αποτελέσματα. Η άλλη φήμη που είχε το όνομά μου στο παρελθόν ήταν ότι το μοιραζόταν με μια τραγουδίστρια της δεκαετίας του ’90, γνωστή για τα eurodance hits 2 Times και Voices. Τώρα, όταν ψάχνω το όνομά μου στο Google, βγαίνουν σελίδες και σελίδες για το The Testament of Ann Lee. Είναι σαφές ότι αυτή η Ann Lee θα θεωρείται πλέον η αυθεντική».

«Επιτέλους, έμαθαν πώς γράφεται το όνομά μου»

Όταν με προσκάλεσαν να παρακολουθήσω μια προ-προβολή που θα ακολουθούσε μια συζήτηση με τη Σέιφριντ και τη Φάστβολντ, δέχτηκα αμέσως. Εκείνο το βράδυ, έδωσα το όνομά μου στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων που έλεγχε τη λίστα των καλεσμένων.

«Μισό λεπτό, πώς είπατε ότι σας λένε;» με ρώτησε. Γέλασα και του είπα πόσο χαρούμενη ήμουν που επιτέλους οι άνθρωποι θα μάθαιναν να γράφουν σωστά το όνομά μου. Ίσως νομίζετε ότι δεν είναι δύσκολο να μπερδέψει κανείς ένα όνομα τόσο απλό όσο το Ann Lee, αλλά κάνετε λάθος. Έχω χάσει το μέτρημα των φορών που έχουν γράψει το όνομά μου Anne ή με έχουν φωνάξει Anna ή έχουν νομίσει ότι το Ann-Lee είναι το μικρό μου όνομα.

Αφού παρέθεσε το σχόλιό της για την ταινία, μιας και το αντικείμενο της δουλειάς της συνδέεται με τον κινηματογράφο, η Ann Lee συνέχισε σχολιάζοντας πόσο δύσκολο ήταν να μην την «παρασύρουν» τα τεράστια γράμματα με το όνομά της στην οθόνη πίσω από το καστ και το συνεργείο.

«Το όνομα που γράφω από τότε που άρχισα να κρατάω στυλό… Ήταν δύσκολο να μην ενθουσιαστώ», μοιράζεται.

Το να μοιράζομαι το όνομά μου με τη Lee, «την πρώτη Αμερικανίδα φεμινίστρια», όπως την περιέγραψε η Φάστβολντ στο New Yorker, θα με ωθήσει να κάνω μεγαλύτερα πράγματα; Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Η Lee μπορεί να είναι τώρα η οριστική Ann Lee, αλλά έχω ακόμα χρόνο να χαράξω το δικό μου μονοπάτι προς τη δόξα – νομίζω ότι αυτό είναι ένας στόχος που θα είχε εγκρίνει.

Η ταινία The Testament of Ann Lee κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 20 Φεβρουαρίου.