Το πορτρέτο της Lily Allen από το West End Girl μπήκε στην National Portrait Gallery

Το πορτρέτο της Lily Allen που έγινε το εξώφυλλο του West End Girl εκτίθεται πλέον στη National Portrait Gallery του Λονδίνου, καθώς η τραγουδίστρια δάνεισε το έργο της Nieves Gonzalez στο μουσείο για έναν χρόνο.

Η κίνηση δίνει θεσμική συνέχεια σε μια εικόνα που είχε ήδη έντονη παρουσία μέσα στην ποπ διαδρομή του άλμπουμ.

Το έργο, με τίτλο West End Girl, παρουσιάστηκε επίσημα στις 19 Μαρτίου και εντάχθηκε στη σύγχρονη ενότητα της συλλογής της National Portrait Gallery. Πρόκειται για το πρωτότυπο πορτρέτο που είχε παραγγείλει η Lily Allen από την Ισπανίδα ζωγράφο Nieves Gonzalez και το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο του πέμπτου της άλμπουμ.

Η Nieves Gonzalez, η Lily Allen και η Victoria Siddall αποκαλύπτουν το West End Girl (Lily Allen) (2025) στη National Portrait Gallery. Photo: © David Parry / National Portrait Gallery.

Η εικόνα έχει ήδη τη δική της αναγνωρισιμότητα. Η Allen εμφανίζεται καθισμένη απέναντι στον θεατή, με γαλάζιο πουά μπουφάν, μέσα σε μια σύνθεση που κρατά ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα της κλασικής προσωπογραφίας και σε μια πολύ σύγχρονη αίσθηση ύφους και παρουσίας. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της Gonzalez, η οποία δουλεύει συστηματικά πάνω στη συνάντηση της μπαρόκ ζωγραφικής, του δραματικού φωτισμού και των σημερινών γυναικείων μορφών.

Η ίδια η Allen ανέφερε στο ενημερωτικό κείμενο του μουσείου ότι η Gonzalez αποτύπωσε το συναίσθημα του άλμπουμ με ακρίβεια και ότι το πορτρέτο λειτουργεί σαν κλειδί για όλη την ακουστική εμπειρία του West End Girl. Οπως σημείωσε, η εικόνα συμπυκνώνει πλευρές του δίσκου όπως η δύναμη, η ευαλωτότητα, η αποφασιστικότητα και η σύγχυση. Ετσι εξηγείται και γιατί το έργο δεν έμεινε απλώς ένα δυνατό εξώφυλλο, αλλά απέκτησε σχεδόν αμέσως δική του ζωή.

Αυτό έχει σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Σύμφωνα με τη National Portrait Gallery, το West End Girl, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, ήταν η digital-only κυκλοφορία Βρετανού καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams εκείνη τη χρονιά, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια. Το πορτρέτο, επομένως, δεν μπαίνει στο μουσείο ως μια ωραία εικόνα που συνόδευσε έναν δίσκο, αλλά ως μέρος μιας ποπ στιγμής που είχε ήδη ισχυρή δημόσια παρουσία.

West End Girl (Lily Allen) (2025), της Nieves Gonzalez

Για τη Nieves Gonzalez, η παρουσία του έργου στην National Portrait Gallery αποτελεί και θεσμικό ορόσημο, αφού είναι η πρώτη φορά που δουλειά της δανείζεται σε μεγάλο βρετανικό δημόσιο ίδρυμα. Η ίδια περιέγραψε το έργο ως μια προσπάθεια να αποδώσει μια εικόνα άμεση, οικεία αλλά και δυνατή, που να μεταφέρει τη δύναμη και τη σοφία της Allen μέσα από μια καθαρά σύγχρονη γυναικεία ματιά.

Εκεί ακριβώς γίνεται ενδιαφέρουσα και η ίδια η κίνηση του μουσείου. Δεν υποδέχεται απλώς μια εικόνα διάσημου προσώπου, αλλά μια εικόνα που έχει ήδη λειτουργήσει ταυτόχρονα ως εξώφυλλο, ως ποπ σύμβολο και ως σύγχρονο πορτρέτο. Κι αυτό δίνει στο έργο μια πιο σύνθετη θέση: δεν ανήκει μόνο στη σφαίρα της μουσικής ή μόνο στη σφαίρα της ζωγραφικής, αλλά κάπου ανάμεσα στις δύο, εκεί όπου η ποπ εικόνα αρχίζει να αποκτά πιο μόνιμο πολιτισμικό βάρος.