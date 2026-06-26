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Το πορτρέτο επιμένει: ο Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το μεγάλο βραβείο της National Portrait Gallery

Ο Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το μεγάλο βραβείο πορτρέτου της National Portrait Gallery για το “Jean-Denis”, μια ήσυχη προσωπογραφία του γείτονά του στη νοτιοδυτική Γαλλία. Σε μια εποχή γρήγορων εικόνων, το ζωγραφισμένο πρόσωπο επιμένει να ζητά χρόνο και βλέμμα.

The LiFO team
The LiFO team
Το πορτρέτο επιμένει: ο Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το μεγάλο βραβείο της National Portrait Gallery Facebook Twitter
Αυτοπροσωπογραφία του Μαρκ Νταλέσιο από το 2003. Ο Αμερικανός ζωγράφος κέρδισε το Herbert Smith Freehills Kramer Portrait Award 2026 της National Portrait Gallery για το “Jean-Denis”. Φωτ.: Marc Dalessio
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Ο ζωγράφος Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το φετινό Herbert Smith Freehills Kramer Portrait Award της National Portrait Gallery στο Λονδίνο, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία σύγχρονης προσωπογραφίας, για το έργο του “Jean-Denis”.

Το πορτρέτο, ελαιογραφία σε λινό, απεικονίζει τον γείτονά του στη νοτιοδυτική Γαλλία και ζωγραφίστηκε στο στούντιο του καλλιτέχνη με φυσικό φως, στη διάρκεια έξι συναντήσεων. Η ιστορία του έργου έχει κάτι σχεδόν παλιομοδίτικο και γοητευτικό: ο Ζαν-Ντενί εμφανίστηκε ένα πρωί στο κατώφλι του Νταλέσιο και του ζήτησε να τον ζωγραφίσει.

Ο Νταλέσιο, γεννημένος στο Λος Άντζελες και εκπαιδευμένος στη Φλωρεντία, είχε χτίσει μεγάλο μέρος της φήμης του ως ζωγράφος τοπίων en plein air. Η επιστροφή του στο πορτρέτο ήρθε μετά την εγκατάστασή του στη Γαλλία και την ανακαίνιση ενός παλιού ατελιέ, που του έδωσε τον χώρο και το φως που χρειαζόταν για να ξαναδουλέψει πάνω στο πρόσωπο.

Το “Jean-Denis” δεν εντυπωσιάζει με θεατρικότητα ή υπερβολή. Αντιθέτως, βασίζεται στη λιτότητα της στάσης, στη συγκρατημένη ζωγραφική χειρονομία και σε μια ήρεμη αμεσότητα. Η κριτική επιτροπή στάθηκε στην ευαίσθητη απόδοση του εικονιζόμενου, στη λεπτότητα της σύνθεσης και στην αίσθηση ήσυχης αυθεντίας που εκπέμπει η μορφή.

Το πορτρέτο επιμένει: ο Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το μεγάλο βραβείο της National Portrait Gallery Facebook Twitter
Το “Jean-Denis” του Μαρκ Νταλέσιο κέρδισε το Herbert Smith Freehills Kramer Portrait Award 2026 της National Portrait Gallery

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 35.000 λιρών. Το δεύτερο βραβείο, ύψους 12.000 λιρών, απονεμήθηκε στην Κλόι Κοξ για το “What’s Mine Is Yours”, ενώ το τρίτο, ύψους 10.000 λιρών, πήγε στον Μάικλ Σλουσακόβιτς για το “Charlie and Magda”. Το Young Artist Award κέρδισε ο Τζόελ Νίκολς για το “In Our Borderlands”.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 1.474 συμμετοχές από καλλιτέχνες 63 χωρών. Η έκθεση με τα 51 επιλεγμένα πορτρέτα παρουσιάζεται στη National Portrait Gallery έως τις 7 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Derby Museum and Art Gallery και στο The Gallery at The Arc, στο Γουίντσεστερ.

Το βραβείο ιδρύθηκε το 1980 και για δεκαετίες ήταν γνωστό ως BP Portrait Award, πριν λήξει η συνεργασία με τον πετρελαϊκό κολοσσό το 2022, έπειτα από αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακτιβιστών. Η νέα χορηγία από τη νομική εταιρεία Herbert Smith Freehills, η οποία συγχωνεύθηκε το 2025 με την Kramer Levin, έχει επίσης δεχθεί κριτική από ακτιβιστές για το κλίμα, λόγω των σχέσεων της εταιρείας με τον κλάδο της ενέργειας.

Αυτό το θεσμικό υπόστρωμα κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη θέση του βραβείου σήμερα. Από τη μία, παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς για τη σύγχρονη ζωγραφική προσωπογραφία. Από την άλλη, κουβαλά μαζί του τη συζήτηση για το ποιος χρηματοδοτεί την τέχνη και πώς διαμορφώνεται η θεσμική αξία γύρω από ένα φαινομενικά κλασικό είδος, όπως το πορτρέτο.

Σε μια εποχή όπου το πρόσωπο κυκλοφορεί παντού ως φωτογραφία, avatar, προφίλ, story ή ψηφιακό ίχνος, η ζωγραφική προσωπογραφία μοιάζει σχεδόν πεισματικά αργή. Ζητά συνάντηση, χρόνο, παρατήρηση, εμπιστοσύνη.

Γι’ αυτό και το “Jean-Denis” μοιάζει να κερδίζει ακριβώς επειδή δεν προσπαθεί να φωνάξει. Είναι ένα έργο που θυμίζει πως το πορτρέτο δεν είναι απλώς αναπαράσταση ενός προσώπου. Είναι σχέση ανάμεσα σε εκείνον που κοιτάζει και σε εκείνον που επιτρέπει να τον κοιτάξουν.

Η φετινή νίκη του Νταλέσιο δείχνει ότι, παρά την κυριαρχία της γρήγορης εικόνας, το ζωγραφισμένο πρόσωπο εξακολουθεί να διαθέτει μια σπάνια θεσμική και συναισθηματική βαρύτητα.

με στοιχεία από Artlyst

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