Πορσελάνη, techno και Cate Blanchett: πώς το Hamburger Bahnhof έκανε το δικό του manifesto για το Βερολίνο

Το Hamburger Bahnhof γιόρτασε τα 30 του χρόνια με το πρώτο μεγάλο gala στην ιστορία του, αλλά η βραδιά δεν έμοιαζε με μια απλή επετειακή δεξίωση. Με Cate Blanchett, Wim Wenders, Nina Hoss, techno, καμπαρέ, πρωσική πορσελάνη και μια ανοιχτή έκκληση για ιδιωτική στήριξη στις τέχνες, το “A Night in Berlin” λειτούργησε ταυτόχρονα ως γιορτή, ως δήλωση αγάπης για την πόλη και ως υπενθύμιση ότι η πολιτιστική σκηνή του Βερολίνου περνά μια περίοδο πραγματικής πίεσης.

Η βραδιά στο εμβληματικό μουσείο του Βερολίνου ήταν σχεδιασμένη σαν ένα επιμελημένο πορτρέτο της ίδιας της πόλης: λίγο θεατρική, λίγο ειρωνική, λίγο αυστηρή, αλλά και επίμονα ζωντανή. Καθώς οι περίπου 500 καλεσμένοι έπαιρναν τις θέσεις τους, μια μαύρη γάζινη κουρτίνα άνοιξε για να αποκαλύψει ένα δεύτερο κοινό πάνω στη σκηνή, που τους χειροκροτούσε πίσω. Ηταν το έργο Performing Yourself των Elmgreen & Dragset, ένα από τα στοιχεία που έδιναν από την αρχή τον τόνο μιας βραδιάς όπου το ίδιο το gala γινόταν performance.

Το Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart. Φωτογραφία: Ivan Erofeev

Το timing μόνο τυχαίο δεν ήταν. Το art gala του Hamburger Bahnhof ήρθε σε μια στιγμή που η πολιτιστική ζωή του Βερολίνου βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιές περικοπές χρηματοδότησης, που αγγίζουν περίπου τα 130 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η βραδιά λειτούργησε και ως δημόσιο μήνυμα προς τους εύπορους φίλους της τέχνης: τα μουσεία, οι καλλιτέχνες και οι θεσμοί της πόλης χρειάζονται ιδιωτική στήριξη πιο άμεσα από ποτέ.

Αυτό εξηγεί και την ιδιότυπη ισορροπία της βραδιάς. Από τη μία υπήρχε όλη η λαμπερή γλώσσα ενός μεγάλου gala, με τραπέζια, δωρητές, βραβεία και red carpet. Από την άλλη, το Βερολίνο δεν έχασε ποτέ τελείως τον εαυτό του. Οι μουσικοί της Staatsoper και της Berliner Philharmoniker κυκλοφορούσαν ανάμεσα στις σκηνές με custom bomber jackets, ενώ το πρόγραμμα περνούσε από το καμπαρέ της Βαϊμάρης και τη συμφωνική μουσική μέχρι ένα techno set της Ellen Allien και μια συγκινητική εκτέλεση του Heroes του David Bowie.

Η Κέιτ Μπλάνσετ, συμπρόεδρος του φιλανθρωπικού gala «A Night in Berlin». © Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Ivan Erofeev

Στην καρδιά της βραδιάς βρέθηκαν και τα νέα Studio Awards, που εγκαινιάστηκαν φέτος και έδωσαν από 15.000 ευρώ σε τρεις καλλιτέχνες με έδρα το Βερολίνο. Η Cate Blanchett, που ήταν συμπρόεδρος της εκδήλωσης, έδωσε το πλαίσιο της βραδιάς όταν μίλησε για το Βερολίνο ως έναν τόπο όπου η δημιουργική κακοφωνία μπορεί ακόμη να υπάρξει και όπου χώροι όπως το Hamburger Bahnhof παραμένουν απαραίτητοι για να συναντιούνται διαφορετικές φωνές, ενέργειες και οράματα.

Η βραδιά είχε και σαφή διεθνή ορίζοντα. Το βραβείο συνολικής προσφοράς δόθηκε στη Mona Hatoum, ενώ η Kiran Nadar τιμήθηκε για τη συμβολή της στη στήριξη της τέχνης και ο Aaron Cezar της Delfina Foundation έλαβε το πρώτο Changemaker Award. Δεν ήταν τυχαίες επιλογές. Σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας και συρρίκνωσης των δημόσιων πόρων, το gala ήθελε να δείξει όχι μόνο τι είναι το Βερολίνο σήμερα, αλλά και ποιες μορφές διεθνούς αλληλεγγύης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας θεωρούνται πλέον αναγκαίες.

Οι βραβευμένοι του Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart με την κριτική επιτροπή και τους presenters της βραδιάς. Από αριστερά: Sam Bardaouil, Jonas Roßmeißl, Gabriele Knapstein, Füsun Eczacıbaşı, Aaron Cezar, Monilola Olayemi Ilupeju, Glenn D. Lowry, Kiran Nadar, Ayoung Kim, Mona Hatoum, Abdulhamid Kircher, Katharina Grosse, Frances Morris και Till Fellrath. © Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Ivan Erofeev

Ισως το πιο βερολινέζικο στοιχείο της βραδιάς να ήταν τελικά το δώρο της εξόδου: τα πιάτα από KPM πορσελάνη στα οποία είχε σερβιριστεί το δείπνο, έργο των Elmgreen & Dragset, που οι καλεσμένοι πήραν μαζί τους στο τέλος. Ηταν ένα μικρό, ειρωνικό, κομψό αντικείμενο, ακριβώς στο σημείο όπου το Βερολίνο συναντά το χιούμορ του, το design του και την πολιτιστική αυτοσυνείδησή του. Και ίσως αυτό να ήταν και το βαθύτερο μήνυμα της βραδιάς: ότι αυτή η πόλη, ακόμη και όταν πιέζεται, εξακολουθεί να ξέρει πώς να μετατρέπει την τέχνη σε σκηνή, επιχείρημα και τρόπο επιβίωσης.