Πομπηία: Ανακαλύφθηκε πολύτιμο αρχαίο αιγυπτιακό αγγείο

Ακόμη ένα πολύτιμο αιγυπτιακό αγγείο ήρθε στο φως από τα ερείπια της Πομπηίας, αποκαλύπτοντας πρωτοφανείς πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς.

Σύμφωνα με το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας, «το αντικείμενο φέρει σκηνές κυνηγιού σε αιγυπτιακό ύφος, κατασκευασμένες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου» και βρέθηκε στην κουζίνα του Thermopolium της Regio V, όπου πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως δοχείο τροφίμων.

Το αγγείο θεωρείται απτή απόδειξη της πολυπολιτισμικότητας που συνέθετε την καθημερινή ζωή της Πομπηίας, πριν η πόλη θαφτεί κάτω από τη στάχτη της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μ.Χ..

Το Thermopolium ήταν στην ουσία ένα αρχαίο ταχυφαγείο — ένας χώρος όπου οι κάτοικοι της Πομπηίας έτρωγαν και έπιναν στον δρόμο. Το σπάνιο αυτό αντικείμενο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που ξεκίνησαν το 2023, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του συγκεκριμένου χώρου, γνωστού σήμερα ως η «περιοχή του street food» της αρχαίας Πομπηίας.

Εδώ σερβίρονταν ποτά και ζεστά φαγητά, σε έναν πραγματικό χώρο εστίασης όπου οι κάτοικοι της Πομπηίας απολάμβαναν τα γεύματά τους σε εξωτερικούς χώρους. Με τα χρόνια, η αρχαιολογική έρευνα έχει εντοπίσει τουλάχιστον 80 παρόμοια καταστήματα.

Το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου βρέθηκε το αιγυπτιακό αγγείο, ήρθε στο φως αρχικά το 2020. Εκεί εντοπίστηκαν ίχνη τροφών, αμφορείς και φιάλες μεταφοράς τροφίμων, ενώ στους τοίχους διασώζονται παραστάσεις ζώων, πιθανότατα εκείνων που σφαγιάζονταν και πωλούνταν στο κατάστημα.

Φωτογραφία: Parco Archeologico di Pompei

Φωτογραφία: Parco Archeologico di Pompei

Πολιτισμική ανταλλαγή στην καθημερινότητα

«Βλέπουμε εδώ στην πράξη μια δημιουργική μίξη του ιερού και του κοσμικού — του οικιακού βωμού και της κουζίνας — μέσα από αντικείμενα που αποδεικνύουν τη διαπερατότητα και κινητικότητα των γούστων, των στυλ και πιθανότατα και των θρησκευτικών αντιλήψεων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», εξήγησε ο διευθυντής των ανασκαφών της Πομπηίας, Gabriel Zuchtriegel.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι επαφές μεταξύ διαφορετικών και μακρινών πολιτισμών δεν ήταν προνόμιο των ελίτ της πόλης, αλλά παρατηρούνταν και στα λαϊκότερα στρώματα.

Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, στο «πίσω δωμάτιο μιας popina» — δηλαδή ενός καταστήματος street food της Πομπηίας —, σε ένα κατώτερο ή μεσαίο κοινωνικό επίπεδο, το οποίο ωστόσο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των ανατολικών πολιτιστικών και θρησκευτικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων και των αιγυπτιακών λατρειών.

Οι χώροι του καταστήματος

Στο Thermopolium ήρθαν στο φως και χώροι εξυπηρέτησης, με κουζίνα στο ισόγειο και ένα μικρό διαμέρισμα στον επάνω όροφο, όπου ζούσαν οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του μαγαζιού. Οι χώροι ήταν λειτουργικά οργανωμένοι: δίπλα στην είσοδο υπήρχε λουτρό, ενώ ένας ξεχωριστός χώρος χρησίμευε για την αποθήκευση αμφορέων και δοχείων υγρών.

Η ανακάλυψη του αιγυπτιακού αγγείου στη λαϊκή “καντίνα” της Πομπηίας ρίχνει νέο φως στις πολιτισμικές ανταλλαγές του αρχαίου κόσμου - αποδεικνύοντας πως οι επιρροές της Ανατολής είχαν διεισδύσει βαθιά στην καθημερινότητα των απλών Ρωμαίων, πολύ πέρα από τα ανάκτορα και τις επαύλεις της αριστοκρατίας.

Με πληροφορίες από euronews.com