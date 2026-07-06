Pomellato: Το αλαζονικό παιχνίδι του χρυσού με το σκοτάδι

Μια γυναίκα σε μαύρο και άσπρο κρατά σταυρωμένα τα χέρια πάνω σε ένα μεγάλο λευκό βιβλίο.

Το προφίλ της είναι αυστηρό, σχεδόν αλαζονικό, κάτι ανάμεσα σε Elsa Schiaparelli, μούσα και γυναίκα που δεν περιμένει να της επιτρέψουν να υπάρχει. Πάνω της, τα χρυσά κοσμήματα δεν μοιάζουν με δώρο. Δεν μοιάζουν καν με στολίδι. Μοιάζουν με δήλωση.

Horst P. Horst, καμπάνια Pomellato, 1987. Η εικόνα συνόδευσε την είσοδο του μιλανέζικου οίκου στη γαλλική αγορά. © Condé Nast / Pomellato

Η φωτογραφία είναι του Horst P. Horst και συνόδευσε την είσοδο του Pomellato στη γαλλική αγορά το 1987. Είναι ένας καλός τρόπος να διαβάσει κανείς την έκθεση Pomellato: Le Joaillier Révolutionnaire, που παρουσιάζεται στο Palais de Tokyo στο Παρίσι έως τις 20 Ιουλίου. Όχι ως ιστορία πολύτιμων λίθων. Αλλά ως ιστορία εικόνων.

Γιατί το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι αν ένα δαχτυλίδι, μια αλυσίδα ή ένα κολιέ είναι ακριβό, σπάνιο ή τεχνικά εντυπωσιακό. Το ενδιαφέρον είναι πότε το κόσμημα έπαψε να στέκεται μόνο του στη βιτρίνα και άρχισε να χρειάζεται σώμα, λαιμό, χέρι, βλέμμα, στάση. Πότε έπαψε να σημαίνει μόνο ιδιοκτησία, κύρος, τελετή ή συζυγικό δώρο και άρχισε να σημαίνει κάτι πιο επικίνδυνο: μια γυναίκα που σκηνοθετεί τον εαυτό της.

Η Catherine Deneuve φωτογραφημένη από τον Michel Comte για τον Pomellato, το 1994, με το κόσμημα να λειτουργεί σαν σημείο μιας ήρεμης, σχεδόν απόλυτης αυτοκυριαρχίας. Φωτ.: Michel Comte / Action Press / Pomellato

Ο Pomellato ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1967 από τον Pino Rabolini, γιο χρυσοχόων και εμπόρων κοσμημάτων, σε μια στιγμή όπου άλλαζαν σχεδόν όλα: η μόδα, οι γυναίκες, η κατανάλωση, το σώμα, η πόλη, η ιδέα της καθημερινής κομψότητας.

Αν η παλιά υψηλή κοσμηματοποιία κουβαλούσε ακόμη βάρος τελετουργικό, οικογενειακό και κοινωνικό, ο Rabolini έψαχνε κάτι τρίτο: κοσμήματα πολύτιμα και σχεδιασμένα, αλλά λιγότερο ακίνητα, λιγότερο κληρονομικά, πιο κοντά στο prêt-à-porter, στη ζωή, στην κίνηση.

Η επανάσταση, αν υπήρξε, δεν άρχισε μόνο στο εργαστήριο. Άρχισε και σε ένα τραπέζι του Jamaica Bar στη Brera, εκεί όπου σύχναζαν καλλιτέχνες, φωτογράφοι, συγγραφείς, διανοούμενοι, ηθοποιοί, γυναίκες με πρόσωπο, χιούμορ, τσιγάρο, δουλειά, επιθυμία, παρουσία.

Ο Rabolini τις παρατηρούσε. Και μέσα από αυτές έβλεπε ότι το κόσμημα έπρεπε να αλλάξει, επειδή είχε ήδη αλλάξει η γυναίκα που θα το φορούσε.

Gian Paolo Barbieri, Le Gemelle, Pomellato advertising, Μιλάνο, 1971. Η Lilly Bistrattin εμφανίζεται ως δίδυμη εκδοχή του εαυτού της, σε μια από τις πρώτες εικόνες-μανιφέστα του οίκου. Φωτ.: Gian Paolo Barbieri / Pomellato

Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έκθεσης: ο Pomellato δεν αφηγείται τον εαυτό του μόνο μέσα από αντικείμενα, αλλά μέσα από τον τρόπο που αυτά τα αντικείμενα φωτογραφήθηκαν. Από πολύ νωρίς, ο οίκος κατάλαβε ότι το κόσμημα δεν αρκεί να λάμπει. Πρέπει να αποκτήσει εικόνα. Και όχι εικόνα προϊόντος, αλλά εικόνα στάσης.

Η πρώτη μεγάλη καμπάνια του Gian Paolo Barbieri το 1971, με το Le Gemelle, λειτουργεί σχεδόν σαν μανιφέστο. Δύο ίδιες γυναίκες, και όμως ποτέ εντελώς ίδιες. Δύο μορφές που μοιάζουν ενωμένες, αλλά η εικόνα τις κάνει παράξενες, αινιγματικές, ελαφρώς ανοίκειες. Το κόσμημα δεν παρουσιάζεται ως αντικείμενο που απλώς προστίθεται πάνω σε μια γυναίκα. Γίνεται μέρος της ταυτότητάς της, της διαφοράς της, της επινόησής της.

Helmut Newton, Pomellato, Παρίσι, 1982. Μια γυναίκα μόνη σε καφέ, με γυαλιά ηλίου και αλυσίδες, στην εικόνα που συμπύκνωσε τη νέα Pomellato γυναίκα: όχι διακοσμητική, αλλά κυρίαρχη. Φωτ.: Helmut Newton Foundation / Trunk Archive / Pomellato

Με τον Helmut Newton, τη δεκαετία του ’80, η εικόνα σκληραίνει. Μαύρο και άσπρο, ψυχρή ερωτική ένταση, γυναίκες με αυστηρό βλέμμα, σκυλιά, γυαλιά, τραπέζια, κολάρα, αλυσίδες, σώματα που δεν ζητούν τρυφερότητα. Εδώ το κόσμημα δεν είναι ρομαντικό. Είναι εξουσία. Είναι κίνδυνος. Είναι κάτι που φοριέται από γυναίκες που μοιάζουν να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τις κοιτάζουν και να μην έχουν καμία πρόθεση να μαλακώσουν αυτό το βλέμμα.

Ο Albert Watson, το 1985, πηγαίνει αλλού: ένας άντρας δεμένος με αλυσίδες. Ξαφνικά το κόσμημα δεν είναι μόνο στολίδι, ούτε αποκλειστικά γυναικείο σύμβολο. Είναι δέσιμο, περιορισμός, πόθος, δύναμη, ένα παιχνίδι ανάμεσα στην πολυτέλεια και την αιχμαλωσία. Ο Herb Ritts, λίγο αργότερα, θα φέρει το σώμα πιο κοντά στη γλυπτική: γυμνά ή πηλόχρωμα σώματα, αλυσίδες, απλότητα, σάρκα. Ο Michel Comte θα φωτογραφήσει πρόσωπα όπως η Catherine Deneuve και η Charlotte Rampling, γυναίκες που δεν φορούν απλώς κοσμήματα, αλλά κουβαλούν ήδη πάνω τους μύθο, ηλικία, σινεμά, απόσταση.

Όλες αυτές οι εικόνες είναι ωραίες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είναι η ομορφιά τους. Είναι η έντασή τους.

Από τη μία, ο Pomellato χτίζει μια νέα εικόνα γυναίκας: ανεξάρτητη, αισθησιακή, αποφασισμένη, λιγότερο δεμένη στο συζυγικό δώρο, περισσότερο κοντά στην ιδέα ότι μπορεί να αγοράσει, να επιλέξει, να φορέσει, να σκηνοθετήσει μόνη της την παρουσία της. Από την άλλη, αυτή η εικόνα της γυναικείας αυτονομίας χτίζεται, για δεκαετίες, κυρίως από άντρες φωτογράφους. Barbieri, Newton, Watson, Horst, Ritts, Snowdon, Comte. Η ελεύθερη γυναίκα ως εικόνα περνά ακόμη μέσα από ένα ανδρικό βλέμμα — ένα βλέμμα ιδιοφυές, συχνά συναρπαστικό, αλλά όχι αθώο.

Albert Watson, Pomellato Jewelry, Νέα Υόρκη, 1985. Ένα ανδρικό πρόσωπο δεμένο με αλυσίδες Pomellato, σε μία από τις πιο ανατρεπτικές εικόνες της ιστορίας του οίκου. Φωτ.: Albert Watson / Pomellato

Αυτή η αντίφαση δεν ακυρώνει την έκθεση. Την κάνει καλύτερη.

Γιατί η ιστορία της εικόνας δεν είναι ποτέ καθαρή. Η γυναικεία ελευθερία, όταν μπαίνει στη μόδα και στην πολυτέλεια, γίνεται αμέσως και επιθυμία, και αγορά, και μύθος, και προϊόν, και φαντασίωση. Το κόσμημα που «δεν περιμένει να δοθεί» αλλά «επιλέγεται» από τη γυναίκα που το φορά είναι πράγματι μια μετατόπιση.

Αλλά είναι και μια νέα γλώσσα κατανάλωσης. Η πολυτέλεια δεν απελευθερώνει απλώς. Μαθαίνει να μιλά τη γλώσσα της απελευθέρωσης.

Και ίσως εκεί βρίσκεται ο λόγος που αυτές οι φωτογραφίες παραμένουν τόσο ελκυστικές. Δεν δείχνουν απλώς κοσμήματα. Δείχνουν την κατασκευή μιας επιθυμίας. Μια γυναίκα με αλυσίδες στον λαιμό δεν είναι μόνο πελάτισσα. Είναι χαρακτήρας. Μια γυναίκα με σταυρό, με σκούρο μακιγιάζ, με γυρισμένο προφίλ, με δαχτυλίδια στα χέρια, με γυμνή πλάτη και χρυσό πάνω στο δέρμα, δεν παρουσιάζεται απλώς ως «ωραία». Παρουσιάζεται ως κάποια που κατέχει τη σκηνή.

Αυτό είναι το πιο δυνατό μάθημα του Pomellato ως εικόνας: το κόσμημα γίνεται ενδιαφέρον όταν σταματά να είναι απόδειξη αξίας και αρχίζει να γίνεται χειρονομία. Πώς ακουμπάς το βιβλίο. Πώς γυρίζεις το κεφάλι. Πώς κρατάς το βλέμμα. Πώς αφήνεις μια αλυσίδα να πέσει πάνω στο σώμα χωρίς να μοιάζει σαν να σε βαραίνει. Πώς κάνεις ένα αντικείμενο να φαίνεται σαν προέκταση της επιθυμίας σου και όχι σαν απόδειξη ότι κάποιος άλλος σε επέλεξε.

Η Patty Pravo φωτογραφημένη από τον Michel Comte για τον Pomellato, το 1994: μια εικόνα όπου η ροκ θηλυκότητα, το πορτρέτο και το κόσμημα γίνονται ένα ενιαίο βλέμμα. Φωτ.: Michel Comte / Action Press / Pomellato

Η Geraldine Chaplin φωτογραφημένη από τον Michel Comte για τον Pomellato, το 1994, σε μια εικόνα που μοιάζει περισσότερο με στιγμιότυπο ιδιωτικής ζωής παρά με κλασική καμπάνια κοσμημάτων. Φωτ.: Michel Comte / Action Press / Pomellato

Γι’ αυτό και το Palais de Tokyo είναι ενδιαφέρον πλαίσιο. Η έκθεση θα μπορούσε να είναι απλώς μια κομψή επίδειξη αρχείου: ιστορικά κομμάτια, φωτογραφίες, διάσημοι φωτογράφοι, μερικές νέες δημιουργίες, ένα αφήγημα κληρονομιάς. Αν σταθεί κανείς μόνο εκεί, δεν υπάρχει λόγος να μας απασχολήσει πέρα από το ημερολόγιο της πολυτέλειας. Όμως οι εικόνες κάνουν κάτι πιο υπόγειο: δείχνουν πώς ένας οίκος κατάλαβε ότι το κόσμημα δεν ζει μόνο στην τεχνική του. Ζει στην αφήγηση που το φοράει.

Η Alba Cappellieri, που επιμελείται την έκθεση, μιλά για τη φωτογραφία ως γλώσσα μέσα από την οποία το κόσμημα μπόρεσε να μιλήσει για ταυτότητα και για τις μεταβαλλόμενες αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό είναι ίσως το πιο χρήσιμο κλειδί. Ο Pomellato δεν γίνεται «επαναστατικός» επειδή έβαλε χρώμα στις πέτρες ή όγκο στις αλυσίδες. Γίνεται ενδιαφέρων όταν βλέπουμε πώς αυτά τα αντικείμενα άρχισαν να συμμετέχουν στην εικόνα της γυναίκας που δεν ήθελε να είναι μόνο διακοσμημένη, αλλά παρούσα.

Ένα κοντινό βλέμμα, ένα χέρι, δύο δαχτυλίδια: το κόσμημα γίνεται λεπτομέρεια ταυτότητας, όχι απλώς αντικείμενο επίδειξης. Φωτ.: Helmut Newton Foundation Pomellato

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει: πόσο ελεύθερη μπορεί να είναι μια εικόνα ελευθερίας όταν παράγεται μέσα από τη μόδα, τη διαφήμιση και την πολυτέλεια;

Ίσως η απάντηση να μην είναι καθαρή. Και ίσως γι’ αυτό η έκθεση έχει ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να πιστέψουμε αφελώς ότι ένα κόσμημα αλλάζει τη ζωή μιας γυναίκας. Αλλά μπορούμε να δούμε πώς, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, το κόσμημα έγινε μέρος μιας μεγαλύτερης μετακίνησης: από τη γυναίκα που λαμβάνει προς τη γυναίκα που διαλέγει, από το αντικείμενο που αποδεικνύει κύρος προς το αντικείμενο που συμμετέχει στην αυτοσκηνοθεσία, από τη βιτρίνα προς το σώμα, από την πέτρα προς το βλέμμα.

Στο τέλος, το ενδιαφέρον της έκθεσης δεν είναι αν ο Pomellato υπήρξε όντως «επαναστατικός» με τον τρόπο που το λέει ο τίτλος της. Το ενδιαφέρον είναι πιο ύπουλο: δείχνει τη στιγμή που το κόσμημα κατάλαβε ότι δεν αρκεί να λάμπει. Έπρεπε να φορεθεί από μια γυναίκα που να μοιάζει σαν να μην ανήκει σε κανέναν.

Herb Ritts, Pomellato, 1990. Το κόσμημα περνά από τη βιτρίνα στο σώμα: αλυσίδες και δαχτυλίδια πάνω σε μια σχεδόν πήλινη επιφάνεια δέρματος. Φωτ.: Herb Ritts / Trunk Archive / Pomellato

Και από εκεί και πέρα, το αντικείμενο έγινε εικόνα. Η εικόνα έγινε επιθυμία. Και η επιθυμία, όπως πάντα, φόρεσε κάτι χρυσό για να μοιάζει πιο ελεύθερη.

με στοιχεία από Le Monde