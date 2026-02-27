Pollock και Krasner ως ισότιμοι: η νέα έκθεση του Met αναθεωρεί έναν μύθο

Το Metropolitan Museum of Art ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο θα παρουσιάσει την έκθεση «Krasner and Pollock: Past Continuous», μια μεγάλη αναδρομή αφιερωμένη στη Lee Krasner και τον Jackson Pollock. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη σε έναν από τους δύο εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, αλλά και για την πρώτη διεθνώς που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή τους, όχι μόνο τα χρόνια της κοινής τους ζωής.

Η απόφαση του Met να τους παρουσιάσει μαζί δεν αφορά απλώς τη σχέση τους ως ζευγάρι. Οι επιμελητές μιλούν ανοιχτά για δύο ισότιμους δημιουργούς , μια διατύπωση που λειτουργεί σχεδόν ως διορθωτική κίνηση απέναντι σε μια ιστορία της τέχνης που ανέδειξε τον Pollock σε εμβληματική μορφή του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, αφήνοντας συχνά τη Krasner στη σκιά ή να αναφέρεται κυρίως ως «σύζυγος του».

Jackson Pollock, “Autumn Rhythm (Number 30)” (1950). Συλλογή Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη. © Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), Νέα Υόρκη.

Η Krasner, γεννημένη το 1908, είχε ήδη διαμορφώσει ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα πριν γνωρίσει τον Pollock. Σπούδασε με τον Hans Hofmann και επηρεάστηκε από την ευρωπαϊκή πρωτοπορία, από τον Picasso έως τον Mondrian. Ο Pollock, τέσσερα χρόνια νεότερός της, άντλησε στοιχεία από τον αμερικανικό ρεαλισμό, τη μεξικανική τοιχογραφία και τον σουρεαλισμό. Γνωρίστηκαν το 1941 και παντρεύτηκαν το 1945, σε μια περίοδο που και οι δύο αναζητούσαν ακόμη τη θέση τους στη νεοϋορκέζικη σκηνή.

Η καθοριστική καμπή ήρθε το 1949, όταν το περιοδικό Life δημοσίευσε το περίφημο αφιέρωμα που αναρωτιόταν αν ο Pollock ήταν «ο σημαντικότερος εν ζωή ζωγράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η εικόνα του καλλιτέχνη που στάζει μπογιά στον καμβά στο ατελιέ του στο East Hampton έγινε εμβληματική και διαμόρφωσε έναν μύθο που επισκίασε τη συμβολή της Krasner, παρά το γεγονός ότι εκείνη συνέχισε να εξελίσσει ένα εξίσου σύνθετο και τολμηρό έργο.

Lee Krasner, “Bald Eagle” (1955). © Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), Νέα Υόρκη.

Η έκθεση επιχειρεί να αποκαταστήσει αυτή την ανισορροπία. Περισσότερα από 120 έργα — πίνακες, σχέδια και αρχειακό υλικό — θα παρουσιαστούν, με σημαντικούς δανεισμούς από μεγάλα ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η αφήγηση καλύπτει τόσο τα χρόνια της κοινής τους ζωής όσο και τις διαφορετικές κατευθύνσεις που ακολούθησαν, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Pollock το 1956. Η Krasner έζησε έως το 1984, συνεχίζοντας να εξελίσσεται καλλιτεχνικά και να διεκδικεί τη δική της θέση στον καλλιτεχνικό κανόνα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα μεγάλα μουσεία επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε ο καλλιτεχνικός κανόνας του 20ού αιώνα, η απόφαση του Met να παρουσιάσει τη Krasner όχι ως «παράρτημα» αλλά ως κεντρική μορφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για μια έκθεση υψηλής επισκεψιμότητας, αλλά για μια θεσμική αναδιατύπωση της ιστορίας του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού. Η έκθεση θα παρουσιαστεί από τις 4 Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 στο Met της Νέας Υόρκης.