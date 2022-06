Πολ Μακ Κάρτνεϊ, Γκρολ και Σπρίνγκστιν χάρισαν μοναδικές στιγμές στη σκηνή του Glastonbury

Iστορικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Glastonbury Festival.

Ο Ντέιβ Γκρολ, ο frontman των Foo Fighters ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Πολ Μακ Κάρτνεϊ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του ντράμερ της μπάντας, Τέιλορ Χόκινς.

Το κοινό υποδέχτηκε τον Γκρολ ως ήρωα καθώς ανέβηκε στη σκηνή Pyramid για να κάνει ντουέτο με τον ΜακΚάρτνεϊ σε μια γκαράζ ροκ εκδοχή του I Saw Her Standing There.

«Αυτός ο τύπος ήρθε με το αεροπλάνο για να κάνει ειδικά αυτό», είπε ο Μακ Κάρτνεϊ. «Σε αγαπάμε».

«Στο ορκίζομαι δε θα το έχανα με τίποτα να είμαι εδώ μαζί σου, αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Γκρολ.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Ο ΜακΚάρτνεϊ ανέβασε στη συνέχεια στη σκηνή τον Μπρους Σπρίνγκστιν για να παίξει το Glory Days και το I Wanna Be Your Man.

Ο ρόκερ από το Νιου Τζέρσεϊ ευχήθηκε στον ΜακΚάρτνεϊ, για τα 80ά γενέθλιά του κάνοντας λόγο για «ακόμα 80 ένδοξα χρόνια».

Λίγο νωρίτερα το κοινό άρχισε αυθόρμητα να τραγουδά το Happy Birthday για το πρώην «σκαθάρι».

«Για μένα;» ρώτησε, έκπληκτος ο Μακ Κάρτνεϊ. Σημειώνεται δε ότι οι φανατικοί θαυμαστές είχαν φτάσει στις πρώτες σειρές πάνω από 12 ώρες πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Glastonbury.

Την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή ο Μακ Κάρτνεϊ, στις 21:30, το πλήθος απλώθηκε μέχρι εκεί που μπορούσε να δει ανθρώπινο μάτι, δημιουργώντας αυτό που θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο κοινό του φεστιβάλ από την εποχή που είχε εμφανιστεί η Ντόλι Πάρτον το 2014.

Το κοινό βέβαια δεν έμεινε ανικανοποίητο. Ο Μακ Κάρτνεϊ είχε επιφυλάξει για τους φανς ένα μαραθώνιο σετ 2 ωρών και 50 λεπτών που κάλυψε την καριέρα των 6 δεκαετιών του καλλιτέχνη.

«Άνοιξε» με το κλασικό Can't Buy Me Love των Beatles και συνέχισε με την επιτυχία των Wings Junior's Farm.

«Φίλε μου, είναι τόσο ωραία που βρίσκομαι εδώ. Υποτίθεται ότι θα το κάναμε αυτό πριν από τρία χρόνια», είπε ο Μακ Κάρτνεϊ, αναφερόμενος στην εμφάνισή του που ακυρώθηκε λόγω κορωνοϊού το 2020.

«Αλλά είμαστε εδώ. Έχουμε μερικά παλιά τραγούδια για εσάς, έχουμε κάποιο νέο τραγούδι και έχουμε μερικά ενδιάμεσα... και έχω την αίσθηση ότι θα περάσουμε υπέροχα» είπε.

Το setlist περιείχε μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ, συμπεριλαμβανομένων των Love Me Do και Lady Madonna. Κλασικά όπως το Band On The Run. και πιο πρόσφατο σόλο υλικό του όπως το Come On To Me.

Ο Μακ Κάρτνεϊ αφιέρωσε τη μπαλάντα My Valentine στη σύζυγό του Νάνσυ Σέβελ και έπαιξε το Something σε ένα γιουκαλίλι που του είχε δώσει ο Τζορτζ Χάρισον.

Αργότερα, έκανε ντουέτο με τον αείμνηστο Τζον Λένον μέσω της μαγείας της τεχνολογίας. Τα φωνητικά για το I've Got A Feeling είχαν απομονωθεί από τη συναυλία των Beatles από το 1969.

«Είναι τόσο ξεχωριστό για μένα», είπε ο Μακ Κάρτνεϊ. «Ξέρω ότι είναι ψηφιακά, αλλά τραγουδάω ξανά με τον Τζον. Είμαστε ξανά μαζί» είπε.

Συνολικά, έπαιξε 36 τραγούδια και οι Γκρολ και Σπρίνγκστιν τον συνόδευσαν ξανά για το τελευταίο τραγούδι, σε ένα παρατεταμένο κιθαριστικό τζαμάρισμα στο The End, το προτελευταίο κομμάτι στο Abbey Road, προτού ο Μακ Κάρτνεϊ αποχωρήσει εν μέσω χειροκροτημάτων.

Στο Glastonbury εμφανίστηκαν ακόμα οι Νόελ Γκάλαχερ, Ghetts, Yungblud και η Αμερικανίδα ράπερ, Megan Thee Stallion.

Η ποπ σταρ Olivia Rodrigo προσέλκυσε ένα τεράστιο πλήθος στο The Other Stage ενώ στην ίδια σκηνή εμφανίστηκε και οι πρώην headliners του Glastonbury Skunk Anansie που έδωσαν μια από τις πιο δυνατές και θορυβώδεις εμφανίσεις της ημέρας.

Η frontwoman δε, έκανε και ένα stage dive στο κοινό. Πιο άτυχος, ο frontman των Easy Life, Murray Matravers που πήδηξε στο κενό αντί για το κοινό.

Έπεσε στο κεφάλι του αφού προσπάθησε να κάνει crowdsurf στο Pyramid Stage.

Με πληροφoρίες του NME/BBC