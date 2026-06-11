Ποια ήσουν στ’ αλήθεια, Bettina Grossman;

Όταν η καλλιτέχνις Yto Barrada μπήκε για πρώτη φορά στο δωμάτιο 503 του Chelsea Hotel, βρέθηκε μπροστά σε κάτι που έμοιαζε λιγότερο με διαμέρισμα και περισσότερο με έναν ιδιωτικό πλανήτη που είχε ξεχειλίσει από το ίδιο του το υλικό.

Οι τοίχοι ήταν καλυμμένοι με φωτοτυπημένα έργα με λέξεις, γεωμετρικά σχέδια, φωτογραφίες, αναπαραγωγές, φύλλα τοποθετημένα σε πλέγματα. Κουτιά, κιβώτια, βιβλία, μακέτες, γλυπτά, χαρτιά και αντικείμενα είχαν σχηματίσει μικρά φαράγγια μέσα στο δωμάτιο, αναγκάζοντας όποιον έμπαινε να κινείται πλάγια, σαν να περνούσε μέσα από το ίδιο το σώμα ενός αρχείου. Κάθε επιφάνεια είχε καταληφθεί. Στο κέντρο αυτού του κόσμου, πάνω σε ένα μικρό κρεβάτι, ζούσε η Bettina.

Η Bettina Grossman πριν γίνει η ερημική μυθική φιγούρα του Chelsea Hotel, σε ένα σπάνιο νεανικό πορτρέτο. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Η Bettina Grossman, γνωστή απλώς ως Bettina, ήταν για δεκαετίες μία από τις πιο παράξενες και ερημικές παρουσίες του θρυλικού Chelsea Hotel της Νέας Υόρκης. Μετακόμισε εκεί το 1972, στο δωμάτιο 503, και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της, περικυκλωμένη από ένα έργο που δεν σταματούσε να μεγαλώνει. Όσο οι ιστορίες του ξενοδοχείου τροφοδοτούσαν τη μυθολογία της αμερικανικής μποέμ ζωής, με ονόματα όπως η Patti Smith, ο Bob Dylan και η παρέα του Andy Warhol να περνούν από τους διαδρόμους του, η Bettina διάλεξε την απομόνωση.

Δεν έγινε μέρος της δημόσιας μυθολογίας του Chelsea. Έφτιαξε τη δική της.

Για χρόνια δεχόταν ελάχιστους ανθρώπους στο δωμάτιό της. Η τέχνη της είχε απλωθεί παντού, τόσο πολύ που η ίδια κατέληξε να κοιμάται στον διάδρομο, πάνω σε μια καρέκλα κήπου, επειδή τα έργα είχαν καταλάβει το εσωτερικό του διαμερίσματος. Όταν έβγαινε για ψώνια, έπαιρνε μαζί της σε καρότσι τα πιο πρόσφατα έργα και φακέλους της, φοβούμενη ότι θα της τα κλέψουν. Η ζωή της έμοιαζε να οργανώνεται γύρω από μια διπλή εμμονή: να δημιουργεί ασταμάτητα και να προστατεύει αυτό που δημιουργούσε από έναν έξω κόσμο τον οποίο εμπιστευόταν όλο και λιγότερο.

Τώρα, έργα της παρουσιάζονται στην έκθεση Bettina: Finite Structures, στο πλαίσιο του φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης Glasgow International. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, φωτογραφίες και φιλμ, ανάμεσά τους και ένα animation της περιόδου 1975-76, που προβάλλεται ψηφιοποιημένο για πρώτη φορά. Ο τίτλος του, Penetration of Four Equal Constants by Eight Elements of Progressive Displacement, δίνει ήδη μια αίσθηση του κόσμου της: γεωμετρία, σύστημα, μετατόπιση, σχεδόν μυστικιστική πίστη στη δομή.

Η Bettina γεννήθηκε ως Bettina Grossman στο Μπρούκλιν το 1927, σε ορθόδοξη εβραϊκή οικογένεια. Μεγαλώνοντας ήταν γνωστή ως Betty. Σπούδασε εμπορική τέχνη στο σχολείο και πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως σχεδιάστρια υφασμάτων και στιλίστρια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, γύρω στα 30 της, ταξίδεψε στο Παρίσι με την πρόθεση να περάσει έναν χρόνο στην Ευρώπη. Έμεινε οκτώ.

Από τη σειρά Phenomenological New York, όπου οι αντανακλάσεις των ουρανοξυστών της Wall Street γίνονται ρευστές, σχεδόν ψυχικές επιφάνειες. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Εκείνη η ευρωπαϊκή περίοδος υπήρξε καθοριστική. Περιπλανήθηκε στην ήπειρο, δούλεψε, έμαθε τεχνικές, εξερεύνησε υλικά. Βρέθηκε στα λατομεία μαρμάρου της Καράρα, σχεδίασε ασημικά στη Στοκχόλμη, μαθήτευσε στην τέχνη του βιτρό στη Σαρτρ. Δεν είχε ακόμη γίνει η ερημική φιγούρα του Chelsea Hotel. Ήταν μια γυναίκα που μάζευε δεξιότητες, μορφές, τεχνικές και υλικά, σαν να προετοίμαζε ένα μελλοντικό σύστημα που δεν είχε ακόμη βρει τον χώρο του.

Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη το 1966, εγκαταστάθηκε σε έναν χώρο στο Brooklyn Heights που λειτουργούσε ταυτόχρονα ως σπίτι και στούντιο. Εκεί άρχισε να αναγνωρίζει ότι όσα δούλευε στην Ευρώπη συνδέονταν με τη γεωμετρική αφαίρεση και τις συστημικές τάσεις της σύγχρονης τέχνης που κέρδιζαν έδαφος στη Νέα Υόρκη. Η δουλειά της άρχισε να περιστρέφεται γύρω από την επιφάνεια, το μοτίβο, τον χώρο, την αντίληψη, τη σχέση του ατόμου με τη μορφή.

Και μετά ήρθε η φωτιά.

Στη σειρά Fifth Point of the Compass, η Bettina παρατηρούσε τη ζωή της Νέας Υόρκης από ψηλά, μετατρέποντας το πεζοδρόμιο σε σύστημα κινήσεων. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Λίγους μήνες αφότου είχε ξαναστήσει τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, μια καταστροφική πυρκαγιά κατέστρεψε το κτίριο του στούντιό της, μαζί με όλα της τα έργα, όλα της τα υπάρχοντα και τη γάτα της. Χάθηκαν όσα είχε φτιάξει στην Ευρώπη, χάθηκαν τα ίχνη των χρόνων όπου διαμορφωνόταν το λεξιλόγιό της, χάθηκε η αρχή του αρχείου πριν το αρχείο προλάβει να υπάρξει.

Από εκείνη τη στιγμή, κάτι άλλαξε οριστικά. Η Bettina εγκατέλειψε την εμπορική δουλειά και αφιερώθηκε στην τέχνη. Επέστρεψε για λίγο στην Ευρώπη, έχοντας κερδίσει υποτροφία για να μελετήσει τεχνικές γλυπτικής σε μάρμαρο στην Ιταλία, και άρχισε να ξαναφτιάχνει όσα είχαν χαθεί, μαζί με νέες μορφές.

Ανάμεσά τους, μαρμάρινα αυγά που παρέπεμπαν στην αναγέννηση, την αναπαραγωγή, την ανάγκη να ξαναρχίσεις από την αρχή όταν η ζωή έχει καεί.

Η ίδια είχε γράψει ότι μετά τη φωτιά οι δύο διαστάσεις δεν της αρκούσαν πια. Η φράση μοιάζει απλή, αλλά είναι σχεδόν κλειδί για όλο το έργο της. Η Bettina δεν ήθελε πια την επιφάνεια. Ήθελε όγκο, βάρος, αντοχή, υλικά που δεν καταστρέφονται τόσο εύκολα. Ήθελε ένα έργο που να μπορεί να σταθεί απέναντι στην απώλεια.

Στα handmade leporellos της, η Bettina χαρτογραφούσε γλυπτά, σχήματα και θεωρίες σαν να προσπαθούσε να οργανώσει μια ιδιωτική τέταρτη διάσταση. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Η εμμονή της με τη συσσώρευση δεν ήταν απλώς ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Ήταν και καλλιτεχνική μέθοδος. Μια τρίχα που στροβιλιζόταν στον νιπτήρα του δωματίου 503 μπορούσε να γίνει μια σειρά δεκάδων φωτογραφιών. Ένας κύβος μπορούσε να γεννήσει εκατομμύρια πιθανές διατάξεις. Ένα αυγό από μάρμαρο μπορούσε να γίνει σχήμα αναγέννησης, κίνησης και μαθηματικής μεταμόρφωσης. Για την Bettina, το «ένα» δεν ήταν ποτέ αρκετό. Κάθε μορφή έπρεπε να συνεχιστεί, να πολλαπλασιαστεί, να εξελιχθεί στον χρόνο.

Το 1974, φωτογράφισε μια τρίχα μέσα στον νιπτήρα της, καθώς το νερό την κινούσε και την άλλαζε. Η σειρά είχε τον χαρακτηριστικά εξαντλητικό τίτλο Two Hours in the Life of One Hair Photographed in the Sink at One Minute Intervals While Agitated by Running Water. Μια τρίχα, ένα μπάνιο, ένα ρεύμα νερού, ένα λεπτό ανάμεσα σε κάθε λήψη. Εκεί όπου κάποιος άλλος θα έβλεπε ένα ασήμαντο υπόλειμμα σώματος, η Bettina έβλεπε ένα μικρό σύστημα μεταβολών, μια μορφή που χόρευε ανάμεσα στην τύχη, τη ροή και τον έλεγχο.

Το αρχείο της Bettina αποκαλύπτει μια καλλιτέχνιδα που σκεφτόταν με σειρές, μεταμορφώσεις και γεωμετρικές παραλλαγές. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Σταδιακά, η δουλειά της έγινε όλο και πιο θεωρητική, διαγραμματική, γεωμετρική και μυστικιστική. Η ίδια πίστευε ότι μπορούσε να αντιληφθεί ένα αόρατο πλέγμα σχέσεων, μια τέταρτη διάσταση πέρα από την καθημερινή εμπειρία. Επηρεασμένη από τον Ρώσο εσωτεριστή φιλόσοφο Πιοτρ Ουσπένσκι, άρχισε να αντιμετωπίζει την τέχνη όχι απλώς ως παραγωγή αντικειμένων, αλλά ως έρευνα πάνω σε όσα υπάρχουν πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη.

Όταν εγκαταστάθηκε στο Chelsea Hotel, το δωμάτιο 503 έγινε εργαστήριο, κελί, αρχείο, καταφύγιο και σταδιακά ένας τόπος σχεδόν ολοκληρωτικά απορροφημένος από την παραγωγή του. Στην πόρτα είχε τοποθετήσει μια πινακίδα που έγραφε The Institute for Noumenological Research, παραπέμποντας στον Καντ και στο νοούμενο, δηλαδή σε εκείνο που υπάρχει πέρα από το φαινόμενο, πέρα από ό,τι μπορούμε να γνωρίσουμε μέσω των αισθήσεων.

Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, έκανε όλη της τη ζωή. Προσπαθούσε να δώσει μορφή σε όσα πίστευε ότι υπάρχουν αλλά δεν φαίνονται.

Η τέταρτη διάσταση, για την Bettina, δεν ήταν διακόσμηση μιας εκκεντρικής θεωρίας. Ήταν μέθοδος. Μια μορφή δεν έπρεπε να μένει ακίνητη. Έπρεπε να γεννά άλλες μορφές, να αναπτύσσεται, να μετακινείται, να παράγει σχέσεις. Ένα έργο δεν ήταν ποτέ μόνο αντικείμενο, αλλά μέρος μιας διαδικασίας που μπορούσε να συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται και το πιο προωθημένο στοιχείο της σκέψης της: ενώ ξεκινούσε από τη μοντερνιστική αφαίρεση και τη γεωμετρία, σκεφτόταν ήδη με όρους συστήματος, παραλλαγής, πληροφορίας και διαδικασίας.

Το animation που δημιούργησε το 1975-76 με τη βοήθεια του φυσικού Robert B. Weinberg στο Temple University είναι από τα πιο εντυπωσιακά τεκμήρια αυτής της κατεύθυνσης. Η Bettina πήγε στο εργαστήριο με λεπτομερή storyboards, όπου μαύρα και λευκά τετράγωνα μετακινούνταν από καρέ σε καρέ. Ο Weinberg προγραμμάτισε τη χορογραφία της σε υπολογιστή συνδεδεμένο με καθοδικό παλμογράφο και κινηματογραφικό εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα ήταν μια σύντομη, αυστηρή, ασπρόμαυρη ταινία φτιαγμένη με υπολογιστή.

Δεν ήταν τεχνολογικό καπρίτσιο. Ήταν συνέχεια της ίδιας εμμονής: πώς μια μορφή μπορεί να περάσει από την ύλη στον αριθμό, από το αντικείμενο στη δυνατότητα, από το μάρμαρο στον χρόνο. Εκεί όπου άλλοι θα έβλεπαν πρώιμη computer art, η Bettina έβλεπε έναν ακόμη τρόπο να πλησιάσει το αόρατο πίσω από το ορατό.

Τα έργα που παρουσιάζονται τώρα στη Γλασκώβη δείχνουν αυτή την παράξενη ένταση ανάμεσα στο μαθηματικό και το οραματικό. Υπάρχουν γλυπτά σε μάρμαρο, βιομηχανικά κομμένα, αυστηρά και ταυτόχρονα σχεδόν τελετουργικά. Υπάρχουν φωτογραφίες από τη δεκαετία του 1970, τις οποίες η ίδια εμφάνιζε και τύπωνε στο μπάνιο της. Η σειρά Phenomenological New York αποτυπώνει παραμορφωμένες αντανακλάσεις στους γυάλινους και μεταλλικούς ουρανοξύστες της Wall Street, εκεί όπου η αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού γίνεται μια ρευστή, παραμορφωμένη επιφάνεια. Σε μια άλλη σειρά, Rencontres Psychic, οι ίδιες παραμορφώσεις συνομιλούν με τις καμπύλες του γυναικείου σώματος.

Τα μαρμάρινα αυγά της Bettina, μορφές αναγέννησης και μεταμόρφωσης μετά τη φωτιά που κατέστρεψε το πρώτο της αρχείο. Φωτ.: Estate of Bettina Grossman

Αν η ιστορία της ακούγεται σαν παραβολή της καλλιτέχνιδας που χάνεται μέσα στο έργο της, έχει σημασία να μη μείνει μόνο εκεί. Η Bettina δεν ήταν απλώς μια εκκεντρική ένοικος του Chelsea Hotel, ούτε μία ακόμη ρομαντική φιγούρα απομόνωσης. Ήταν μια δημιουργός με αυστηρό, επίμονο και σύνθετο σύστημα σκέψης. Η απομόνωσή της δεν ήταν μόνο προσωπική ιδιορρυθμία. Ήταν και το αποτέλεσμα μιας ζωής όπου το έργο, η απώλεια, η καχυποψία, η ανάγκη ελέγχου και η πίστη σε έναν αόρατο κόσμο μπλέχτηκαν τόσο πολύ, ώστε στο τέλος δεν ξεχώριζαν.

Η αναγνώριση ήρθε πολύ αργά. Η Yto Barrada τη γνώρισε στα τελευταία χρόνια της ζωής της και βοήθησε αποφασιστικά στο να ξαναδιαβαστεί το έργο της. Η κινηματογραφίστρια Corinne van der Borch είχε ήδη ασχοληθεί μαζί της στο ντοκιμαντέρ Girl with Black Balloons, ανοίγοντας ένα πρώτο παράθυρο σε αυτό το σχεδόν μυθικό δωμάτιο. Το 2022, η Barrada και ο designer Gregor Huber επιμελήθηκαν το βιβλίο Bettina, που κυκλοφόρησε από την Aperture, επιχειρώντας να δώσουν μορφή σε ένα αρχείο που αντιστεκόταν στην τακτοποίηση.

Δύο μήνες πριν πεθάνει, το 2021, σε ηλικία 94 ετών, η Bettina πρόλαβε να δει έργα της να παρουσιάζονται στο MoMA PS1. Ήταν μια καθυστερημένη αναγνώριση, σχεδόν μικρή σε σχέση με το μέγεθος του κόσμου που είχε δημιουργήσει. Μετά τον θάνατό της, η Barrada, ως εκτελέστρια της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς, συνεχίζει με συνεργάτες την αποσυσκευασία, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση του αρχείου.

Το δωμάτιο 503 δεν έχει ακόμη παραδώσει όλα του τα μυστικά.

Η Bettina στο μπαλκόνι του Chelsea Hotel, κοιτάζοντας μια πόλη που για δεκαετίες μετέτρεπε σε γεωμετρία, αρχείο και ιδιωτικό μύθο.

Και ίσως αυτό είναι το πιο γοητευτικό στην ιστορία της Bettina. Δεν πρόκειται απλώς για μια «ξεχασμένη» καλλιτέχνιδα που τώρα ανακαλύπτεται. Πρόκειται για μια γυναίκα που έφτιαξε έναν κόσμο τόσο πυκνό, τόσο εμμονικό και τόσο δικό της, ώστε η αναγνώριση μοιάζει τώρα λιγότερο με αποκατάσταση και περισσότερο με είσοδο σε ένα δωμάτιο όπου κάτι συνεχίζει να δουλεύει, ακόμη κι όταν η ίδια δεν είναι πια εκεί. Σε μια χειρόγραφη σημείωση στο τέλος επιστολής του Weinberg, η Bettina άφηνε ανοιχτή τη συνέχεια: υπήρχε υλικό για μια «δεύτερη ταινία», σταλμένο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, τον Μάιο, λίγο πριν εκείνη φύγει για την Ελλάδα.

Ποια ήσουν στ’ αλήθεια, Bettina Grossman; Τι γύρευες στην Ελλάδα, εσύ που έζησες για δεκαετίες μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο συστήματα, αριθμούς, κουτιά, σχήματα και αόρατες σχέσεις; Ήθελες άραγε να σε καταπιεί για λίγο το ελληνικό φως, να σε βγάλει από το δωμάτιο 503 και να σε περάσει στην επόμενη διάσταση; Να μεταφέρει το σώμα, το αρχείο, την τρίχα, το τετράγωνο, το μαρμάρινο αυγό, την εμμονή σου, σε έναν τόπο όπου η γεωμετρία δεν είναι μόνο σκέψη αλλά ήλιος πάνω στην πέτρα;

Για μια καλλιτέχνιδα που σκεφτόταν σε ζεύγη, σε μεταμορφώσεις, σε διαστάσεις που ανοίγουν η μία μέσα στην άλλη, αυτό μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτο. Στην Bettina, τίποτα δεν ήταν ποτέ οριστικά ένα. Κάθε μορφή ζητούσε τη συνέχειά της. Κάθε έργο άφηνε πίσω του ένα επόμενο δωμάτιο. Και ίσως, κάπου ανάμεσα στο Chelsea Hotel και την Ελλάδα, ανάμεσα στον νιπτήρα, το μάρμαρο και το φως, η δεύτερη ταινία να μην ήταν ποτέ απλώς μια δεύτερη ταινία.

Ίσως να ήταν η τελευταία της υπόσχεση ότι το έργο δεν τελειώνει. Απλώς αλλάζει διάσταση.

Με στοιχεία από Guardian και Artforum.