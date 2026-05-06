Πλούσιοι, φάρσες και χάος στην Αντίπαρο: Η νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου μοιάζει με ελληνικό εφιάλτη πολυτελείας

Η Αντίπαρος γίνεται το σκηνικό μιας νέας διεθνούς σατιρικής κωμωδίας για τον πλούτο, την αλαζονεία και την παράξενη ικανότητα των προνομιούχων ανθρώπων να δικαιολογούν σχεδόν τα πάντα.

Η Σαρλότ Γκενσμπούρ, ο Έντγκαρ Ραμίρες και η Άναμπελ Γουάλις θα πρωταγωνιστήσουν στο Oh, How Fun!, τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, η οποία θα παρουσιαστεί σε αγοραστές στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών. Τα διεθνή δικαιώματα έχει αναλάβει η Lucky Number, ενώ η CAA Media Finance συνδιαχειρίζεται τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ.

Η ταινία ακολουθεί την εύπορη βρετανική οικογένεια Skidmore και τους καλεσμένους της, οι οποίοι περνούν τις διακοπές τους σε μια πολυτελή βίλα σε ένα αψεγάδιαστο ελληνικό νησί. Οι μέρες τους κυλούν ανάμεσα σε αργά μεσημέρια, προσεγμένα γεύματα, πισίνες υπερχείλισης, καφτάνια σχεδιαστών και μια αγαπημένη οικογενειακή παράδοση: τις φάρσες. Όταν όμως η μεγάλη φάρσα της παρέας πάει θεαματικά στραβά, οι διακοπές μετατρέπονται σε χάος.

Το project περιγράφεται ως μια σατιρική κωμωδία για την υπερβολή, το προνόμιο και την αποσύνδεση από την πραγματικότητα, με έναν τόνο που φέρνει στον νου τη λογική του The White Lotus, χωρίς όμως να χάνει τη δική του πιο παράλογη, κινηματογραφική ταυτότητα.

Στο cast συμμετέχουν επίσης η Λένα Χίντι, γνωστή από το Game of Thrones, η Αγγελική Παπούλια, ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Σπύρος Δαδανίδης, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα.

Για τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, το Oh, How Fun! αποτελεί το πιο φιλόδοξο διεθνές project του μέχρι σήμερα. Ο σκηνοθέτης, που έχει υπογράψει τις ταινίες Monday, Suntan και Wasted Youth, επιστρέφει σε ένα γνώριμο πεδίο: ανθρώπους που, κάτω από πίεση, αποκαλύπτουν πολύ περισσότερα από όσα θα ήθελαν για τον εαυτό τους.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά.

Με στοιχεία από Variety