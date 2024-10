Platforms Project: 62 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες στο Καπνεργοστάσιο

Το 2013 ξεκίνησε στην Αθήνα το Platforms Project, η ετήσια διεθνής συνάντηση εικαστικών ομάδων.

Πρόκειται για μια διεθνή έκθεση που στόχο έχει την καταγραφή του τρόπου δραστηριοποίησης των εικαστικών ομάδων και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες χώρες.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν παρουσιάστηκαν 412 πλατφόρμες-δράσεις καλλιτεχνικών ομάδων από περισσότερες από 40 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ολλανδία, Καναδάς, Ν. Ζηλανδία, Φιλανδία, Γαλλία, Ρωσία, Σερβία, Κόσοβο, ΗΠΑ, Ουκρανία, Αργεντινή, Τουρκία, Μπενίν, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, Αυστραλία, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Υεμένη, Ιράν, Μεξικό, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Χιλή, Αιθιοπία, Δανία και Παναμάς, μεταξύ άλλων) με περισσότερους από 8.500 συνολικά καλλιτέχνες από τις 5 ηπείρους. Οι περισσότερες από τις πλατφόρμες που συμμετείχαν στο Platforms Project δημιούργησαν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ τους.

Art Unitas, Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου, Δοικιμαστικές Διαδρομές (2024)

Μέσα στην πανδημία το Platforms Project δημιούργησε μια διαδικτυακή έκθεση, το Platforms Project NET, που αποτέλεσε έναν ψηφιακό τόπο συνάντησης και δικτύωσης καλλιτεχνικών ομάδων από όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων. Ήταν η πρώτη διαδικτυακή φουάρ στην Ελλάδα και η δεύτερη στον κόσμο. Το Platforms Project Net 2021 το επισκέφθηκαν θεατές από 82 χώρες και είχε περισσότερες από 315.000 προβολές.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια εκ των έσω ματιά στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία της ζύμωσης και συνεργασίας της εικαστικής πρακτικής, χωρίς να εστιάζει στο εμπορικό κομμάτι της τέχνης, αλλά προβάλλοντας μια πιο εναλλακτική-πειραματική οπτική.

Μέσα στο Καπνεργοστάσιο της Αθήνας

Τo Platforms Project 2024 – Independent Art Fair θα παρουσιαστεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, 104 43), με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops.

Το ιστορικό κτίριο, που έχει συνδεθεί με σημαντικές εικαστικές εκθέσεις και το οποίο αναμορφώθηκε με σκοπό να αποτελέσει έναν ανοιχτό σε όλους, σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο, αποτελεί ιδανικό χώρο φιλοξενίας του Platforms Project 2024, το οποίο για δωδέκατη συνεχή χρονιά δημιουργεί τις συνθήκες και τον τόπο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για εκατοντάδες καλλιτέχνες και θεωρητικούς από όλο τον κόσμο, στις εικαστικές και όχι μόνο τέχνες.

Τη διεύθυνση του πρότζεκτ έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2024 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Metapolis, Ηλιάνα Ψωμά

ARTAGORA, Jose Miguel Negro Macho, composicion FEZ (2023)

To Platforms Project αποτελεί μια διεθνή έκθεση που έχει ως στόχο την παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που δρουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμβάλλει σταθερά στην αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά και θεωρητικά ερωτήματα που τίθενται διεθνώς και στην ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στις εικαστικές ομάδες-πλατφόρμες.

Το Platforms Project 2024 θα παρουσιάσει πλατφόρμες από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ολλανδία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρωσία, τη Σλοβενία, το Καζακστάν, τη Βουλγαρία, την Αυστρία, το Ισραήλ, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Φινλανδία, την Αρμενία, την Ιταλία, τη Λετονία και τη Γερμανία, έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις στο ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα.

Στο Platforms Project 2024 θα συμμετέχουν 62 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες, επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Στο Platforms Project 2024 συμμετέχουν οι: adARTes (Ελλάδα), Affairs (Foreign Affairs Project) (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα), Artágora (Ισπανία), ArtCode (Ελλάδα), Artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία), Αρτ Ούνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), Baza (Ελλάδα), CosmiKnot (Ηνωμένο Βασίλειο), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια - CultivationCultivation (Ελλάδα, Δανία), Daily Temporary (Σουηδία, Ελλάδα), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο), Dipola (Ελλάδα), Distortion Art (Σουηδία), Encounters (Ελλάδα), EsäLab | Research with ASFA LAB12 (Γαλλία, Ελλάδα), EX-MÊKH (Ολλανδία), Φαρφάλλα | Farfalla (Ελλάδα), FESTIVART//ΤILT PLATFORM//FOCUS//MUSEUM OF FORGETING//MAMA CONTEMPORARY (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία), Foreign (Foreign Affairs Project) (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο), Free Bloop Group (Πολωνία), ΓΗ-ΝΕΚΥΙΑ | Gi-Nekyia (Ελλάδα), GO Game Project (Ελλάδα, Ισπανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σλοβενία, Καζακστάν), IDI Galleri (Σουηδία), IGNORABLE (Ελλάδα), Jointventura Association IME & Æther Sofia (Βουλγαρία), Kairos kai Chronos (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), Kapa26art team (Ελλάδα), Kunsthalle Graz (Αυστρία), Le Bureau d'Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα), Μετάπολις | Metapolis (Ελλάδα), Εργαστήρια λάθους | Mistake labs (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), Nulobaz Cooperative Art Space (Ισραήλ), oxymoron (Ελλάδα), Ορίζοντας Γεγονότων – Events Horizon (Ελλάδα), PASAJ (Τουρκία), POEMAKA (Ελλάδα, Γερμανία), Postcards from home (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Prospect Art (ΗΠΑ), Return2ithaca (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία), Studio 22 (Ηνωμένο Βασίλειο), Studio44 (Σουηδία), The Art Coalition - International (Καναδάς, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), THE MUESUM (Σουηδία, Γερμανία), The Red Boat Projects (Ελλάδα), The Shampon Two (Ηνωμένο Βασίλειο), Théâtre Dionysos et Apollon et Les Apaches de Patission (Ελλάδα, Γαλλία), Topp & Dubio (Ολλανδία), Tupajumi foundation (Ολλανδία), WEDO (Ελλάδα), What about Eve? (Ελλάδα, Γερμανία, Φιλανδία, ΗΠΑ, Αρμενία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Κύπρος, Λετονία), When You’re Calmer (Γερμανία), Φart (Ελλάδα).

Farfalla, Σπύρος Κόικας, Δράση – Αντίδραση (2024)

Le Bureau d'Art et de Recherche, Roubaix_Jean Crié, À la papillote en 1972, 2021

Παράλληλο πρόγραμμα

Παράλληλα με την παρουσίαση της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες, ομιλίες, περφόρμανς και workshops. Το Platforms Project δεν αποτελεί μια απρόσωπη εκδήλωση αλλά μια εικαστική κοινότητα γεμάτη ενέργεια και φρεσκάδα, που δίνει χρόνο και τόπο παρουσίασης σε μια εναλλακτική τέχνη που δεν θα μπορούσε να εκφραστεί αλλού.

Στο Platforms Project 2024 θα παρουσιαστούν 52 περφόρμανς από τις συμμετέχουσες πλατφόρμες, όλες τις μέρες και ώρες της έκθεσης.

Πολύ σημαντικό κομμάτι του Platforms Project αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα KIDS LAB για παιδιά 4-16 ετών. Είναι σχεδιασμένο από την πλατφόρμα «Εργαστήρια λάθους», που προσκαλεί παιδιά και εφήβους να συμμετάσχουν σε εικαστική δράση αξιοποίησης του υποτιθέμενου λάθους στη δημιουργική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες ζωγραφίζουν αόρατα, ακολουθώντας μια ανατρεπτική διαδικασία εμφάνισης του σχεδίου.

Παίζουν με την τυχαιότητα, με ευφάνταστα υλικά, έχοντας εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των χεριών και του βλέμματος. Η ιδέα τους θα γεννηθεί απρόσμενα και θα εμφανιστεί μπροστά τους, αξιοποιώντας τα «λάθη». Τα δικά τους σχέδια μεταμορφώνονται σε προσωπικό έργο, το οποίο παίρνουν μαζί τους.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί ένα βιωματικό workshop με τίτλο «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν… εντέχνως: Θεματικό πάνελ (για ενηλίκους) & καλλιτεχνικό εργαστήριο (για παιδιά 9+) με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό». Στο γλωσσικό «μικροσκόπιο» του workshop θα βρεθούν έξι θεματικές ενότητες για τη διαφορετικότητα (εξωτερική εμφάνιση, νοημοσύνη/σχολική επίδοση, κοινωνικό φύλο, εθνική/εθνοτική προέλευση, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, ασθένεια/αναπηρία), με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.

The Art Coalition, International, Warren Garland, Athens (2023)

Αναπόσπαστο κομμάτι του Platforms Project αποτελεί το παράλληλο πρόγραμμα Open Studios. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών παρουσιάζουν έργα φοιτητών και ειδικά διαμορφωμένα πρότζεκτ.

Στη φετινή διοργάνωση, το παράλληλο πρόγραμμα είναι ακόμη πιο διευρυμένο, με τέσσερις παράλληλες ατομικές εκθέσεις καλλιτεχνών από ξένες πλατφόρμες που συμμετέχουν στο βασικό πρόγραμμα: Jackie Berridge - Flights of Fancy, Bella Easton - Τα πάντα ρει | Everything flows, Guillaume Krick - Oil Paintings Revisited και Alison Whitmore-Killed Women στην ENIA Gallery (Μεσολογγίου 55, Πειραιάς). Στα εγκαίνια της έκθεσης θα υπάρχει DJ set.

Studio44, Maria Backman, I have heard about a town above the clouds

AVARTS, Παρέσια Πασιπουλαρίδου, Φυσαλίδες Διήθηση (2024)

IDI Galleri, Beatrice Hansson, Installation view (2023)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Platforms Project 2024 εδώ.