Πίθηκοι, υγιεινή διατροφή και πτεροδάκτυλοι στους κινηματογράφους από αύριο

Η ταινία που ξεχωρίζει αυτή την Πέμπτη είναι αναμφίβολα το Κingdom of the Planet of the Apes, μια χαλαρή συνέχεια της απρόσμενα καλής και ευπρόσδεκτα παλιομοδίτικης τριλογίας που ανανέωσε το ενδιαφέρον για ένα franchise της πρώην Fox που έμοιαζε να έχει μπει στο ψυγείο δια παντός, μετά την αρνητική υποδοχή του ριμέικ του Τιμ Μπάρτον.

Με τον Ματ Ριβς να έχει αναχωρήσει για την Γκόθαμ Σίτι, το δύσκολο έργο της διατήρησης της σειράς σε ένα συγκεκριμένο ποιοτικό επίπεδο αναλαμβάνει ο Γουές Μπολ, η δουλειά του οποίου στα Μaze Runner δεν αποτελεί ακριβώς τον καλύτερο οιωνό.

Για πιο σινεφίλ διαθέσεις, κυκλοφορεί στις αίθουσες το Club Zero της Τζέσικα Χάουζνερ, μια σάτιρα της σύγχρονης μανίας για «υγιεινή» διατροφή, που οδηγεί σε όλο και πιο περίεργες διατροφικές συνθήκες.

Club Zero της Τζέσικα Χάουζνερ.

Κριτική και κοινό περίμεναν περισσότερα από τη Χάουζνερ μετά το Lourdes, το Club Zero μάλλον δεν αποτελεί την μεγάλη επιστροφή στη φόρμα, αλλά, σύμφωνα με όσα γράφονται, φαίνεται να είναι καλύτερο από την κολοσσιαία αστοχία του Little Joe.

Τo Τimescape: Back to the Dinosaurs απευθύνει κάλεσμα στο οικογενειακό κοινό, επιχειρώντας να υποστηρίξει ένα θέαμα στηριγμένο στην εξερεύνηση και στην παιδική περιέργεια, το οποίο τα μεγάλα στούντιο έχουν εγκαταλείψει. Δυστυχώς, δεν διαθέτει ούτε τον προϋπολογισμό, αλλά ούτε και το μεράκι για να το υποστηρίξει.

Τέλος, οι φαν των anime θα μπορέσουν να δουν στη μεγάλη οθόνη το νέο κινηματογραφικό επεισόδιο μιας δημοφιλούς σειράς του είδους, το Detective Conan: Black Iron Submarine.