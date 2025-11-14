Pirelli 2026: Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Ιρίνα Σάικ ποζάρουν για το νέο ημερολόγιο

Το να σου ζητήσουν να φωτογραφίσεις το Ημερολόγιο της Pirelli αποτελεί ορόσημο καριέρας για κάθε φωτογράφο. Όμως, σε αντίθεση με ένα Όσκαρ, η τιμή αυτή δεν έρχεται ως επιστέγασμα μιας επιτυχίας· σηματοδοτεί την αρχή.

«Κερδίζεις ένα βραβείο, αλλά μετά πρέπει να το δικαιώσεις», λέει ο Νορβηγός φωτογράφος Sølve Sundsbø, ο οποίος ανέλαβε τη φωτογράφιση για την έκδοση του ημερολογίου για το 2026. «Είναι πολύ κολακευτικό, αλλά και αρκετά τρομακτικό».

Με τον διορισμό του, ο Sundsbø προστίθεται σε μια μακρά λίστα φωτογράφων όπως οι Τιμ Γουόκερ, Πίτερ Λίντμπεργκ και Νικ Νάιτ, όλοι τους δημιουργοί που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη 60ετή ιστορία του ημερολογίου.

Το ημερολόγιο, που ξεκίνησε το 1964 από την ιταλική εταιρεία ελαστικών Pirelli, έχει εξελιχθεί σε έναν ετήσιο πολιτιστικό δείκτη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η εποχή μας την ομορφιά και την τέχνη.

Για την έκδοση του 2026, ο Sundsbø επέλεξε ως βασικό θέμα τη φύση, καλώντας μια ποικιλόμορφη ομάδα γυναικών να ενσαρκώσουν το όραμά του. Η Pirelli του έδωσε μεγάλη ελευθερία, με δύο μόνο προϋποθέσεις.

«Ήταν πολύ ανοιχτοί στο brief, αλλά είπαν ότι ήθελαν γυναίκες και ήθελαν το θέμα να είναι η φύση», είπε στο W. Το 2025, ο Ίθαν Τζέιμς Γκριν είχε συμπεριλάβει και κάποιους άνδρες, αλλά φέτος η Pirelli ήθελε αποκλειστικά γυναίκες.

Το ημερολόγιο του Sundsbø περιλαμβάνει ονόματα από διαφορετικούς χώρους: Τίλντα Σουίντον, FKA Twigs, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Σούζι Κέιβ και Γκουέντολιν Κρίστι, πολλές από τις οποίες έχουν συνεργαστεί ξανά μαζί του.

«Ήθελα να δουλέψω με γυναίκες που γνωρίζω, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο στοιχείο εμπιστοσύνης», λέει. «Είμαι 55 ετών, οπότε δεν ήθελα να φωτογραφίσω 19χρονες. Δεν μου βγαίνει φυσικά».

Στο cast συμμετέχουν επίσης η Βίνους Γουίλιαμς, η Ιρίνα Σάικ, η Εύα Χερτζίγκοβα, η Άντρια Αρτζόνα, η Ντου Τζουάν και η Λουίζα Ρανιέρι. Ο Sundsbø έβαλε τη δική του πινελιά στο στοιχείο της φύσης. Παρότι ταξίδεψε σε παραλίες του Νόρφολκ και του Έσσεξ για να δημιουργήσει υλικό, όλες οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο. «Ήταν σημαντικό να μη φωτογραφίσουμε στη φύση, γιατί αυτό έχει γίνει άπειρες φορές — και εξαιρετικά — στην ιστορία της Pirelli», εξηγεί, χαρακτηρίζοντας την απόφαση να δημιουργηθεί ένα nature editorial αποκλειστικά στο στούντιο «λίγο διεστραμμένη».

Η Βίνους Γουίλιαμς/Φωτογραφία: Pirelli

Η Ιρίνα Σάικ/Φωτογραφία: Pirelli

Η Τίλντα Σουίντον/Φωτογραφία: Pirelli

Ο Sølve Sundsbø φωτογραφίζει την Ιζαμπέλα Ροσελίνι/Φωτογραφία: Pirelli

Το ημερολόγιο παρουσιάζει έντεκα γυναίκες, καθεμία συνδεδεμένη με ένα στοιχείο: νερό, γη, φωτιά και αέρας. Η Γκουέντολιν Κρίστι ανέλαβε να ενσαρκώσει τον αιθέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ίδιες οι γυναίκες επέλεξαν το στοιχείο τους. Η Twigs επρόκειτο αρχικά να ενσαρκώσει το νερό, μέχρι που αποκάλυψε πόσο το απεχθάνεται. «Μου είπε: “Θέλω να είμαι η γη. Θέλω να είμαι γυμνή, να κυλιέμαι στην άμμο”». Κι ο Sundsbø το έκανε πράξη.

Πέρα από τα στοιχεία, ο φωτογράφος ήθελε να αποτυπώσει και ανθρώπινο συναίσθημα μέσα από τις 24 εικόνες του ημερολογίου. «Είναι αδύνατο», παραδέχεται. «Αλλά είναι σημαντικό να έχεις φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους. Μπορεί να μην τους πετύχεις, αλλά κινείσαι προς αυτούς. Και κάποιες φορές, μπορεί να τους αγγίξεις».

Ερωτηθείς για το εάν πέτυχε τελικά τον στόχο του για το Ημερολόγιο Pirelli 2026, απάντησε: «Βλέπω μόνο αυτά που θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Αλλά είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες από wmagazine.com