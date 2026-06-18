Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Ένας πίνακας του Αμεντέο Μοντιλιάνι, αξίας περίπου 30 εκατ. δολαρίων, βρίσκεται ξανά στο κέντρο μιας από τις πιο επίμονες υποθέσεις λεηλατημένης τέχνης της ναζιστικής περιόδου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι ο έμπορος τέχνης Ντέιβιντ Ναχμάντ έχει 30 ημέρες για να επιστρέψει το Seated Man With a Cane, έργο του 1918, στον Φιλίπ Μαεστράτσι, εγγονό του εβραίου εμπόρου τέχνης Όσκαρ Στέτινερ.

Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια σχεδόν 12 χρόνια. Τον Απρίλιο, ο δικαστής Τζόελ Μ. Κοέν είχε κρίνει ότι ο πίνακας πρέπει να επιστραφεί στους κληρονόμους του Στέτινερ. Με τη νέα απόφαση, ορίζει πλέον και συγκεκριμένη προθεσμία: 30 ημέρες.

Η πλευρά Ναχμάντ έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε λάθος ταύτιση και ότι ο πίνακας που αφαιρέθηκε από τον Στέτινερ δεν ήταν το Seated Man With a Cane.

Σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχουν μάρτυρες που θυμούνται έναν διαφορετικό πίνακα του Μοντιλιάνι: μικρότερο, πιο σκοτεινό, με ανδρική μορφή, αλλά όχι έναν καθισμένο άνδρα με μπαστούνι.

Ο Ναχμάντ αγόρασε το έργο το 1996 έναντι 3,2 εκατ. δολαρίων. Σήμερα η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατ. δολάρια. Η πλευρά του επιμένει ότι οι μάρτυρες πρέπει να ακουστούν στο δικαστήριο πριν υπάρξει οριστική κρίση.

Οι δικηγόροι του Μαεστράτσι απορρίπτουν τον ισχυρισμό. Υποστηρίζουν ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί σε βάθος και ότι μια νέα έφεση θα μπορούσε να καθυστερήσει την επιστροφή του έργου για ακόμη πέντε χρόνια.

Ο Όσκαρ Στέτινερ ήταν εβραίος έμπορος τέχνης στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση του Απριλίου, ο πίνακας αφαιρέθηκε από την γκαλερί του στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας και πουλήθηκε σε δημοπρασία το 1944.

Μετά τον πόλεμο, ο Στέτινερ προσπάθησε να τον πάρει πίσω. Δεν τα κατάφερε. Πέθανε το 1948, χωρίς να δει το έργο να επιστρέφει στην οικογένειά του.

Δεκαετίες αργότερα, ο εγγονός του, Φιλίπ Μαεστράτσι, άνοιξε ξανά την υπόθεση και κινήθηκε νομικά το 2015.

Το Seated Man With a Cane δεν έγινε γνωστό μόνο λόγω της αξίας του ή της υπογραφής του Μοντιλιάνι. Η υπόθεση συνδέθηκε και με τα Panama Papers, καθώς η εταιρική δομή γύρω από την κατοχή του πίνακα βρέθηκε στο μικροσκόπιο ερευνών για έργα τέχνης, υπεράκτιες εταιρείες και αμφισβητούμενες προελεύσεις.

Η υπόθεση ανήκει σε ένα ευρύτερο κύμα διεκδικήσεων για έργα που λεηλατήθηκαν ή πουλήθηκαν αναγκαστικά την περίοδο του ναζισμού. Σε τέτοιες διαμάχες, η ιστορική έρευνα, η αγορά τέχνης και οι διεκδικήσεις των απογόνων θυμάτων του Ολοκαυτώματος συγκρούονται συχνά για δεκαετίες.

Προς το παρόν, η απόφαση της Νέας Υόρκης δίνει στον Ντέιβιντ Ναχμάντ 30 ημέρες για να επιστρέψει τον πίνακα. Η πλευρά του, όμως, δηλώνει ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει.

με στοιχεία από The Art Newspaper