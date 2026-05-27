Πιέρ Ντενί: Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο ηθοποιός του «Emily in Paris»

Ο Γάλλος ηθοποιός, Πιέρ Ντενί (Pierre Deny), ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και οικεία πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης που είχε παίξει μεταξύ άλλων στη σειρά του Netflix, Emily in Paris, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 69 ετών, λόγω επιπλοκών από τη νόσο της Πλάγιας Μυατροφικής Σκλήρυνσης (ALS).

Την είδηση για τον θάνατο του Πιέρ Ντενί ανακοίνωσε η οικογένεια του Γάλλου ηθοποιού στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρ Ντενί, ο οποίος σημειώθηκε αυτή τη Δευτέρα, έπειτα από μια ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου ALS», δήλωσαν οι κόρες του σε σχετική ανακοίνωση.

Πιέρ Ντενί: Η πορεία και το έργο του

Γνωστή και ως νόσος του Charcot, η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Προκαλεί σταδιακή μυϊκή αδυναμία, ατροφία και παράλυση, επηρεάζοντας τελικά την ικανότητα ομιλίας, κατάποσης και αναπνοής.

Ο Πιέρ Ντενί ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο τη δεκαετία του 1980, προτού κάνει το πέρασμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τους ρόλους του σε δημοφιλείς αστυνομικές σειρές, όπως το «Ζουλί Λεσκό» και το «Μία γυναίκα τιμής» (όπου υποδυόταν τον αστυνόμο Philippe Kremen), αλλά και από τη συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά «Demain nous appartient», η οποία παρακολουθεί τις ζωές των κατοίκων της πόλης Σετ στη νότια Γαλλία.

Παράλληλα, είχε εμφανιστεί και στην παγκόσμια επιτυχία του Netflix, «Emily in Paris», ενσαρκώνοντας τον Louis de Léon, τον ισχυρό επικεφαλής ενός μεγάλου γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας.

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, με την ερμηνεία του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Sylvie Testud στην ταινία «Η Ζωή Μίας Άλλης (La Vie d'une autre 2012)».

Με πληροφορίες από Le Parisien