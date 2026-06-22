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Πέθανε ο μουσικός παραγωγός, Κλάιβ Ντέιβις

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντέιβις είχε νοσηλευτεί πρόσφατα με αναπνευστικά προβλήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΛΑΪΒ ΝΤΕΪΒΙΣ Facebook Twitter
Ο Κλάιβ Ντέιβις μαζί με την Γουίτνεϊ Χιούστον/Φωτ. αρχείου: Getty Images
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Ο μουσικός παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας δισκογραφίας και ο άνθρωπος πίσω από τις καριέρες καλλιτεχνών όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Αρίθα Φράνκλιν, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Σαντάνα, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο μια εμβληματική μορφή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία, αλλά και έναν άνθρωπο που καθοδήγησε την οικογένειά μας με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και καλοσύνη», ανέφεραν οι συγγενείς του στο μήνυμά τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντέιβις είχε νοσηλευτεί πρόσφατα με αναπνευστικά προβλήματα και άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Γεννημένος στις 4 Απριλίου 1932 στο Μπρούκλιν, ο Κλάιβ Ντέιβις δεν σχεδίαζε αρχικά να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Δικηγόρος στο επάγγελμα, εισήλθε στον χώρο ως νομικός σύμβουλος της Columbia Records, πριν αναλάβει τη διοίκησή της το 1966 και εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες της αμερικανικής δισκογραφίας.

Το 1973 απομακρύνθηκε από την εταιρεία έπειτα από κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, ωστόσο η αποχώρησή του δεν ανέκοψε την πορεία του. Έναν χρόνο αργότερα ίδρυσε την Arista Records, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στη Sony Music Entertainment, με την οποία παρέμεινε συνδεδεμένος για δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της μακράς του διαδρομής, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη και την καθιέρωση ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών. Από την Τζάνις Τζόπλιν και τους Earth, Wind & Fire μέχρι τους Aerosmith, τον Μπίλι Τζόελ, την Πάτι Σμιθ και την Αλίσια Κις, ο Ντέιβις διέκρινε ταλέντα, διαμόρφωσε καριέρες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

Ιδιαίτερα καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του στην εκτόξευση της Γουίτνεϊ Χιούστον, την οποία ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας καριέρας που σημάδεψε την ποπ μουσική.

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