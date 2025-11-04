Πέθανε στα 78 της η Donna Jean Godchaux-MacKay, η φωνή των Grateful Dead

Η Donna Jean Godchaux-MacKay, η μεστόφωνη τραγουδίστρια που χάρισε τη χαρακτηριστική φωνή της σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ηχογραφήσεις της δεκαετίας του ’60 και υπήρξε βασικό μέλος των Grateful Dead τη δεκαετία του ’70, πέθανε σε ηλικία 78 ετών από καρκίνο στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από εκπρόσωπό της, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η μουσικός άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή, σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Alive Hospice.

Γεννημένη ως Donna Jean Thatcher στη Φλόρενς της Αλαμπάμα, ξεκίνησε την καριέρα της πριν ακόμη κλείσει τα 20 της, ως session τραγουδίστρια στα στούντιο της Muscle Shoals – ενός από τα πιο ιστορικά στούντιο της αμερικανικής σόουλ μουσικής. Εκεί, συμμετείχε σε ηχογραφήσεις που σημάδεψαν τη μουσική ιστορία, όπως τα “Suspicious Minds” του Έλβις Πρίσλεϊ, το “When a Man Loves a Woman” του Πέρσι Σλετζ, αλλά και τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Neil Diamond, Boz Scaggs και Cher.

Η εποχή των Grateful Dead

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μαζί με τον τότε σύζυγό της Keith Godchaux, εντάχθηκε στους Grateful Dead, όπου και έμεινε μέχρι το 1979, συμμετέχοντας σε μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως τα “Terrapin Station”, “Shakedown Street” και “From the Mars Hotel”. Ξεχώρισε για τη δυναμική της παρουσία στις συναυλίες και για ερμηνείες όπως το “Scarlet Begonias” με τον Jerry Garcia, αλλά και για το τραγούδι “From the Heart of Me”, που υπέγραψε η ίδια.

Μετά την αποχώρησή τους από το συγκρότημα, οι Godchaux προσπάθησαν να δημιουργήσουν τη δική τους μπάντα, ωστόσο το 1980 ο Keith σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Έναν χρόνο αργότερα, η Donna παντρεύτηκε τον μπασίστα David MacKay, με τον οποίο συνέχισε να περιοδεύει και να ηχογραφεί μέχρι τα τελευταία χρόνια.

Η Godchaux-MacKay κυκλοφόρησε τα άλμπουμ “Back Around” και “Donna Jean and the Tricksters”, ενώ με τον πρώτο της σύζυγο είχε υπογράψει το “Keith & Donna” (1975). Το 1994, εντάχθηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Grateful Dead στο Rock and Roll Hall of Fame, αναγνωριζόμενη ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της αμερικανικής ροκ σκηνής.

Η Donna Jean Godchaux-MacKay αφήνει πίσω της τον σύζυγό της David MacKay, τους γιους της Kinsman MacKay και Zion Godchaux, καθώς και τα αδέλφια της Gogi Clark και Ivan Thatcher.

Με πληροφορίες από Guardian