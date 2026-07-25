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Πέθανε στα 59 του ο Λου Κόλερ, τραγουδιστής των Sick of It All

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Κουίνς, ο Κόλερ ίδρυσε τους Sick of It All το 1986 και εξελίχθηκε σε εμβληματική φωνή της νεοϋορκέζικης hardcore σκηνής

The LiFO team
The LiFO team
SICK OF IT ALL ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΛΟΥ ΚΟΛΕΡ Facebook Twitter
Ο Λου Κόλερ / Φωτ.: Instagram - Sick of it All
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Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Λου Κόλερ, τραγουδιστής και συνιδρυτής των Sick of It All, ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της hardcore punk σκηνής της Νέας Υόρκης.

Ο μουσικός έδινε μάχη με τον καρκίνο του οισοφάγου, ο οποίος είχε επεκταθεί στο στομάχι.

Τον θάνατό του ανακοίνωσαν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος μέσω Instagram. «Χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο και έναν εμβληματικό frontman», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι η απώλειά του είναι «συντριπτική».

Ο Κόλερ είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Ιούνιο του 2024. Η κατάσταση της υγείας του είχε αναγκάσει τους Sick of It All να ακυρώσουν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, ώστε να υποβληθεί σε εντατική θεραπεία και χημειοθεραπεία.

Τον Μάιο του 2025 είχε ανακοινωθεί ότι δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις καρκίνου. Ωστόσο, η ασθένεια επέστρεψε λίγο αργότερα. «Η μάχη του τελείωσε και τώρα μπορεί επιτέλους να αναπαυθεί. Ελπίζουμε να μπορεί ακόμη να δει και να νιώσει το όμορφο, θετικό αποτύπωμα που άφησε στον κόσμο», ανέφερε το συγκρότημα.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Κουίνς, ο Κόλερ ίδρυσε τους Sick of It All το 1986. Με τη δυναμική σκηνική παρουσία, τη χαρακτηριστική φωνή και τον άμεσο τρόπο επικοινωνίας του με το κοινό, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του New York hardcore.

Οι Sick of It All κυκλοφόρησαν 12 στούντιο άλμπουμ και απέκτησαν πιστό διεθνές κοινό μέσα από τέσσερις δεκαετίες συναυλιών και περιοδειών. Το 2026, μάλιστα, γιόρτασαν τα 40 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Τα μέλη της μπάντας αποχαιρέτησαν τον Κόλερ ως έναν άνθρωπο που κέρδιζε το κοινό σε κάθε χώρα όπου έπαιζε, με το χαμόγελο, το σαρκαστικό χιούμορ και την ενέργειά του πάνω στη σκηνή.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
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