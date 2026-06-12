Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο ζωγράφος Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ -μια επιδραστική προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, που οι πίνακές του εκτιμήθηκαν από την κριτική- έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, η εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεών του.

Στην ανακοίνωσή της, η Έρικα Μπόλτον ανέφερε ότι: «Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης τόσο του 20ού όσο και του 21ου αιώνα, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου 2026, ένα μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του».

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: «Ο αγαπημένος καλλιτέχνης των Βρετανών»

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ «ήταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης των Βρετανών και ένας άνθρωπος με έντονες και ξεκάθαρες απόψεις, τις οποίες εξέφραζε με τη χαρακτηριστική προφορά του Γιορκσάιρ», σχολιάζει το βρετανικό μέσο BBC, λίγο αφότου ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Εξοικειωμένος σχεδόν με κάθε καλλιτεχνικό μέσο, εργάστηκε ως ζωγράφος και χαράκτης, αξιοποιώντας από τις φωτογραφίες του μέχρι το iPad του. Δημιούργησε χαρακτικά, λιθογραφίες, ακόμη και βιτρό, με την χαρακτηριστική άνεση που είχε, καταφέρνοντας να κινείται από τη μεγαλοπρέπεια του σχεδιασμού σκηνικών για όπερες ως την αμεσότητα του σχεδίου με πένα και μελάνι.

David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (γενν. 1937, Μπράντφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο) παρέμεινε αστείρευτα δημιουργικός, καθοδηγούμενος από την επιθυμία του να εξυμνεί ό,τι έβλεπε γύρω του. Βαθιά γοητευμένος από τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπαρασταθεί η πραγματικότητα, είχε ασχοληθεί με μια ποικιλία καλλιτεχνικών μέσων, όπως η ζωγραφική, το φωτογραφικό κολάζ, η σκηνογραφία, το σχέδιο και η χαρακτική, ενώ πλέον χρησιμοποιούσε τα τελευταία χρόνια και iPad, έχοντας παραδεχθεί ότι είναι πιο εύκολο στη χρήση από τα πινέλα, που πρέπει να τα πλένεις συνεχώς.

Εκτός από ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος, ο Χόκνεϊ είναι και αποδέκτης πολλών σημαντικών βραβείων, μεταξύ των οποίων το Praemium Imperiale για τη ζωγραφική (1989) και το βραβείο Lifetime of Artistic Excellence Award (Pratt Institute) το 2018. Το έργο του έχει περάσει από πολυάριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο, όπως η Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας στην Καμπέρα, η National Portrait Gallery και η Tate Gallery στο Λονδίνο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι, το Μουσείο De Young στο Σαν Φρανσίσκο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Λουιζιάνα στο Χάμλεμπεκ στη Δανία και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Τόκιο.

Το ρεκόρ του Χόκνεϊ

Η πώληση του έργου «Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη» (Pool with Two Figures) πριν μερικά χρόνια, έδωσε στον Ντέιβιντ Χόκνεϊ το ρεκόρ του πιο ακριβοπληρωμένου πίνακα για εν ζωή καλλιτέχνη.

To διάσημο έργο του βρετανού καλλιτέχνη δημοπρατήθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη από τον οίκο Christie's και έφτασε στα 90,3 εκατ δολάρια.

Η δημοπρασία κράτησε μόνο λίγο περισσότερο από εννέα λεπτά και η «μονομαχία» ολοκληρώθηκε μεταξύ δύο ανώνυμων διεκδικητών που πλειοδοτούσαν μέσω τηλεφώνου.

To «A Year in Normandie» στη Serpentine North Gallery στο Λονδίνο / Φωτ.: EPA/TOLGA AKMEN

Με τα ξανθά, σχεδόν λευκά μαλλιά του, τα στρογγυλά γυαλιά και το χαρακτηριστικό καπέλο του, ο γεννημένος στο Μπράντφορντ καλλιτέχνης αναστάτωσε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1960 και συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί ακόμη και περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα.

Το 2018, ένας από τους διάσημους πίνακές του με πισίνες πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι σχεδόν 70 εκατομμυρίων λιρών, σημειώνοντας τότε ρεκόρ για έργο εν ζωή καλλιτέχνη. Ωστόσο, ο ίδιος ο Χόκνεϊ δήλωνε έκπληκτος από τον ενθουσιασμό που έδειχνε το κοινό για το έργο του.

Όπως έλεγε, ακολουθούσε απλώς έναν κανόνα:

«Ζωγράφιζε τα πράγματα που αγαπάς».

Το πείσμα του Χόκνεϊ, οι σπουδές και ο πίνακας με τον Ουώλτ Ουίτμαν

Ο Χόκνεϊ σπούδασε στο Royal College of Art του Λονδίνου, παραμένοντας πιστός στον δικό του δρόμο.

Ο συμφοιτητής του, ο Αμερικανός καλλιτέχνης RB Kitaj, τον προέτρεψε να αγνοήσει όλους τους άλλους και απλώς να ζωγραφίζει ό,τι αγαπούσε. «Ήταν η καλύτερη συμβουλή που έλαβα ποτέ», είχε παραδεχθεί.

«Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η πολιτική, η λογοτεχνία και η εξερεύνηση της ομοφυλοφιλίας του», σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα. Έτσι, σε ένα πορτρέτο απεικόνισε τον εαυτό του σε μια ερωτική σκηνή με τον Αμερικανό ποιητή, Ουώλτ Ουίτμαν.

Ήταν ο αριστούχος φοιτητής του κολεγίου, αλλά παρέμενε πεισματάρης. Αρνήθηκε να γράψει την εργασία που απαιτούνταν για την αποφοίτησή του και έτσι απέτυχε στις τελικές εξετάσεις.

Με το πείσμα του ανάγκασε το Royal College να υποχωρήσει. Του απένειμε το πτυχίο του και μάλιστα του απένειμε το περίφημο Χρυσό Μετάλλιο του.

Οι πισίνες στην Καλιφόρνια και η ελευθερία

Σκόπευε να γίνει καλλιτέχνης από την ηλικία 11 ετών, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του και συνέχιζε να δημιουργεί νέα έργα ακόμη και στα 87 του.

Το 1964, ο πέταξε για το Λος Άντζελες, «αναζητώντας το τέλειο φως και τα μαυρισμένα σώματα που είχε δει στα αμερικανικά ανδρικά περιοδικά», σχολιάζει το BBC. Ο Βρετανός καλλιτέχνης μετακόμισε, επιδιώκοντας να ξεφύγει από τη γκρίζα ατμόσφαιρα της μεταπολεμικής Αγγλίας και να βρει το έντονο φως και τις σκιές του Χόλιγουντ.

Μόλις προσγειώθηκε, είδε εκατοντάδες πισίνες να λάμπουν στις κοιλάδες κάτω από τα πόδια του. Βρήκε άφθονο ήλιο και μαγευτικές τυρκουάζ πισίνες, οι οποίες από τότε αποτελούν κεντρικό μοτίβο της τέχνης του. Όσα βρήκε, του «υποσχέθηκαν» μια ανέμελη ζωή γεμάτη ευημερία, αναψυχή και σεξουαλική ελευθερία.

Στην Καλιφόρνια, οι πισίνες δεν ήταν πολυτέλεια, αλλά απλώς ένας τρόπος ζωής.

Ο Χόκνεϊ μαγεύτηκε. Εγκατέλειψε τα βρετανικά του ελαιοχρώματα και προτίμησε τα φωτεινά ακρυλικά της Καλιφόρνιας, διατηρώντας, ωστόσο, την προφορά του από το Μπράντφορντ, την οποία οι Αμερικανοί λάτρευαν.

Οι ίδιες οι πισίνες – με τον υπέροχο καιρό και τα γυμνά ανδρικά σώματα – συνδέθηκαν άμεσα με τον Χόκνεϊ.

Με πληροφορίες από AFP, BBC

