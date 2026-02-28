Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο τραγουδιστής Neil Sedaka

Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Neil Sedaka έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σεντάκα δεν αισθανόταν καλά το πρωί της Παρασκευής (27/2) και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Η οικογένειά του ανέφερε σε δήλωση:

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του ροκ εν ρολ, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά κυρίως -για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίζουμε- ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Ποιος ήταν ο Neil Sedaka

Ο Neil Sedaka γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1939 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Από πολύ μικρός έδειξε κλίση στη μουσική και φοίτησε στο περίφημο Juilliard School, σπουδάζοντας κλασικό πιάνο.

Τη δεκαετία του 1960 γνώρισε τεράστια επιτυχία ως ερμηνευτής και δημιουργός ποπ επιτυχιών. Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται:

«Oh! Carol»

«Calendar Girl»

«Breaking Up Is Hard to Do»

«Happy Birthday Sweet Sixteen»

Παράλληλα, υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός ως συνθέτης, συνεργαζόμενος στενά με τον στιχουργό Χάουαρντ Γκρίνφιλντ. Πολλά τραγούδια του γνώρισαν διεθνή επιτυχία και διασκευάστηκαν σε πολλές γλώσσες.

Μετά από μια περίοδο κάμψης στα τέλη των 60s, ο Σεντάκα επέστρεψε δυναμικά τη δεκαετία του 1970, κυρίως μέσα από τη συνεργασία του με τον Έλτον Τζον και τη δισκογραφική Rocket Records. Επιτυχίες όπως το «Laughter in the Rain» και το «Bad Blood» τον επανέφεραν στα υψηλότερα σκαλιά των charts.

Με καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, ο Σεντάκα πούλησε εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μία από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής ποπ και ροκ σκηνής.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη μουσική βιομηχανία, αφήνοντας πίσω ένα πλούσιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχίζει να επηρεάζει γενιές δημιουργών.

